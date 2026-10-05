A Hold lassan elszakad tőlünk – de mi történik közben a Földdel? Van okunk az aggodalomra?

A Hold jelenleg évente nagyjából 3,8 centiméterrel távolodik a Földtől.

A jelenség legfontosabb oka a Föld és a Hold közötti árapály-kölcsönhatás.

Miközben a Hold kifelé vándorol, a Föld forgása hosszú távon lassul, vagyis a napok fokozatosan hosszabbodnak.

A mai távolodási sebesség nem volt mindig ugyanekkora, ezért nem lehet egyszerűen vissza- vagy előreszámolni vele évmilliárdokra.

Emberi időléptékben a változás elhanyagolható: nem jelent veszélyt a jelenlegi civilizációra.

A Hold folyamatosan távolodik tőlünk, aminek komoly következményei lesznek. Összegyűjtöttük, mi történik, ha égi kísérőnk még messzebb kerül tőlünk.

A Hold folyamatosan távolodik a Földtől, évente körülbelül 3,8 centimétert.

Fotó: 123RF

Honnan tudjuk, hogy távolodik a Hold?

A Hold átlagosan mintegy 384 ezer kilométerre kering a Földtől, ám ez a távolság nem állandó. A kutatók évtizedek óta rendkívül pontos lézeres mérésekkel követik a változását. Az Apollo-program során a Hold felszínén elhelyezett fényvisszaverő tükrökre földi obszervatóriumokból lézerimpulzusokat küldenek. A fény oda-vissza útjának idejéből rendkívüli pontossággal meghatározható a távolság.

A több évtizednyi Lunar Laser Ranging-adat elemzésével egy tudományos vizsgálat 38,08 ± 0,19 milliméteres éves növekedést állapított meg a holdpálya fél nagytengelyében. Vagyis a közismert, kerekített érték valóban körülbelül 3,8 centiméter évente.

Miért távolodik tőlünk a Hold?

A történet kulcsa az árapály. A Hold gravitációja nemcsak az óceánokra hat, hanem magára a szilárd Földre is. A Föld gyorsabban fordul meg a tengelye körül, mint amennyi idő alatt a Hold megkerüli bolygónkat. Az ebből kialakuló árapály-kölcsönhatás során energia és impulzusmomentum adódik át a Föld forgásából a Hold pályamozgásának.

Ennek két fontos következménye van: a Föld forgása lassul, a Hold pedig magasabb, távolabbi pályára kerül. Nagyon leegyszerűsítve olyan, mintha a Föld apránként „meglökné” a Holdat, miközben ő maga veszít forgási lendületéből.

Hosszabbak lesznek a napjaink?

Igen – de nem olyan ütemben, hogy ezt a hétköznapokban észrevehetnénk. A Hold távolodása és a Föld forgásának lassulása ugyanannak a hosszú távú árapály-folyamatnak a két oldala. A Föld történetének korábbi szakaszaiban ezért egy nap jóval rövidebb volt a mai 24 óránál.