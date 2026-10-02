Ennek a 4 csillagjegynek minden lépését figyelni fogják októberben – képtelenség lesz nem észrevenni őket

A horoszkóp szerint 2026 októberében négy csillagjegy szülöttei kerülnek a figyelem középpontjába. A Nap szeptember 22-én lépett a Mérleg jegyébe, október 3-án pedig a Vénusz retrográd mozgásba kezd – ebben az időszakban pedig szinte lehetetlen lesz elkerülni a reflektorfényt.

Horoszkóp: 4 csillagjegy, aki a figyelem középpontjába kerül 2026 októberében Fotó: magnific.com

Négy csillagjegy kerülhet reflektorfénybe 2026 októberében.

A környezetük a szokásosnál jóval nagyobb érdeklődést mutathat irántuk.

Régi szerelmek és barátok is váratlanul visszatérhetnek az életükbe.

Egyeseknek a szerelemben, másoknak a karrierjükben hozhat fordulatot ez az időszak.

A retrográd Vénusz miatt különösen fontos lehet átgondolni, kit és mit engednek vissza az életükbe.

A horoszkóp szerint egyre több tekintet szegeződik majd rád, ráadásul az emberek is sokkal nyíltabban mutathatják ki az érdeklődésüket. Éppen ezért ebben az időszakban különösen fontos a körültekintés és az, hogy jól megválogasd, kit engedsz közel magadhoz. Érdemes bátran nyitni mások felé és megmutatni magad, de ez nem jelenti azt, hogy bárkit be kell engedned a belső körödbe. Végső soron te döntöd el, ki érdemli meg az idődet és az energiádat.

Horoszkóp: 4 csillagjegy, aki a figyelem középpontjába kerül 2026 októberében

1. Kos

Októberben senki sem fogja titkolni, mit érez irántad, Kos. Az asztrológia szerint a következő négy hétben az emberek végre felfedik a lapjaikat: lehet valaki, aki együtt szeretne dolgozni veled, valaki, aki vonzódik hozzád, de még olyan is akadhat, aki egyszerűen olyan szeretne lenni, mint te. Éppen ezért most érdemes egy kicsit lelassítanod, és átgondolnod, hogyan működnek a kapcsolataid.

Ha eddig úgy érezted, hogy csak te teszel erőfeszítéseket egy kapcsolatért, ideje hátrébb lépned, és hagynod, hogy a másik fél kezdeményezzen. Többet érdemelsz egy egyoldalú kapcsolatnál, és most, hogy ennyi figyelem irányul rád, lehetőséged is nyílhat arra, hogy ezt megtapasztald.

A Vénusz retrográd időszaka ugyanakkor kihívásokat is tartogat. Az asztrológus szerint a régi kapcsolati minták ismét előtérbe kerülhetnek, és könnyen lehet, hogy egy korábbi partnered vagy egy régi barátod váratlanul újra felveszi veled a kapcsolatot. Nem kell azonnal eldöntened, mit jelent mindez, és hogyan szeretnél reagálni. Dőlj hátra egy kicsit, és hagyd, hogy mások a tetteikkel mutassák meg, mennyire szeretnének az életed részei lenni.