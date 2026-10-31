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filmes kvízek

Képek, amelyek rémálmainkban köszönnek vissza: te felismered egyetlen képkockából a horrorfilmeket?

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A legijesztőbb filmekre nem a szörnyek vagy a véres jelenetek miatt emlékezünk. A legjobb horrorfilmek azok, amelyeknek még az emléke is zsigeri félelmet vált ki belőlünk. Te hány ilyenre emlékszel? Kvízünkből kiderül!
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filmes kvízekéletmódNépszerű klasszikusokrettegéshorrorfilm
  • Tesztünkben olyan ikonikus jeleneteket mutatunk, amelyeket egy-egy horrorfilmből vágtunk ki.
  • Te felismered egyetlen képkocka alapján, hogy melyik rémisztő horrorfilmről van szó?
  • Ha imádod a rettegést és a borzongást, akkor ezt a kvízt neked találtuk ki!

A legjobb horrorfilmek nemcsak a szörnyeikről és a gyilkosaikról híresek, hanem azokról a jelenetekről és helyszínekről is, amelyek örökre beleégtek a nézők emlékezetébe. Most kiderül, mennyire vagy otthon a műfajban: felismered a horrorfilmeket egyetlen képkocka alapján?

Fiatal nő horrorfilm nézése közben popcornnal
Egy hátborzongató kvízzel készültünk a horrorfilmek szerelmeseinek. Fotó: 1234 RN

Ijesztő horrorfilmek, amelyek a mai napig kísértenek minket

Vannak filmek, amelyekből elég egy folyosó, egy ház, vagy egy ködös erdei ösvény képe, és máris tudjuk, melyik klasszikus horrorfilmről van szó. A műfaj legnagyobb alkotásai nemcsak a történetükkel, hanem felejthetetlen képi világukkal is beírták magukat a filmtörténelembe. Mindegy, hogy A Kör világítótornyáról, a Péntek 13 taváról, a Halloween című filmből ismert rémalak maszkjáról, vagy a Ragyogásból ismert hotelről van-e szó, biztos, hogy generációknak égett a retinájába a cselekmény és a helyszín.

Te vajon hány film után forgolódtál álmatlanul az ágyadban? Te is kisorolsz egy faszállító mögül, ha eléd kerül az autópályán? Esetleg te is mindig a hátad mögé nézel, ha egy gyerektábor erdei ösvényein jársz? A horrorfilmek kvízünkből kiderül, mennyire vagy otthon a kategória alkotásaiban. Felkészültél? Íme a teszt!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Egy rejtélyes videókazetta megtekintése után csupán hét nap marad az áldozatok életéből. Melyik horrorfilm látható a képen?

Kíváncsi vagy rá, melyek a legjobbra értékelt horrorfilmek? Ebből a videóból megtudhatod:

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