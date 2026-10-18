Az orvos elárulta a hosszú élet öt titkát, ezeket mindenkinek érdemes tudnia

A hosszú élet titka nem feltétlenül különleges módszerekben rejlik, hanem azokban a mindennapi szokásokban, amelyekkel megőrizhetjük egészségünket. Egy neurológus öt olyan tényezőt nevezett meg, amelyek segíthetnek megelőzni a betegségeket és lassítani a szervezet leépülését.

Mi a hosszú élet titka? Neurológus öt fontos szokást nevezett meg, amelyek segíthetik az egészséges öregedést, a betegségek megelőzését, erőnlét megőrzését (A kép illusztráció)

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Az izomerő megőrzése is hozzájárulhat a hosszú élethez

Alekszej Mamatov neurológus és rehabilitációs szakorvos szerint a hosszú élet egyik legfontosabb feltétele a rendszeres mozgás. A Lenta.ru-nak nyilatkozó szakember hangsúlyozta, hogy ehhez nem feltétlenül szükséges intenzív sportolás: a séta, a lépcsőzés és a házimunka is hozzájárulhat az állóképesség és az egészség megőrzéséhez.

A második fontos tényező a vérnyomás, a vércukorszint és a testsúly rendszeres ellenőrzése. A tartósan magas vérnyomás károsíthatja az ereket, míg az anyagcserezavarok felgyorsíthatják az érelmeszesedést. Ezek a problémák hosszú ideig észrevétlenek maradhatnak, ezért fontos a megelőzés.

A harmadik tanács az izmok, különösen a lábak erejének megőrzése. Az életkor előrehaladtával az izomtömeg csökkenése megnehezítheti a mindennapi tevékenységeket, a gyenge lábak pedig növelhetik az elesések kockázatát.

A negyedik tényező a megfelelő alvás és a stressz csökkentése. A tartós idegi feszültség befolyásolhatja a vérnyomást és a szívritmust, míg az elegendő pihenés nélkülözhetetlen a szervezet regenerációjához.

A betegségek megelőzése is fontos szempont

Az ötödik tanács szerint nem szabad megvárni a súlyos tünetek jelentkezését. A szívinfarktust és a stroke-ot gyakran évekig fennálló, kezeletlen egészségügyi problémák előzhetik meg. Mamatov szerint az egészséges öregedés nem pusztán a betegségek elkerülését jelenti, hanem azt is, hogy minél tovább megőrizzük önállóságunkat és fizikai teljesítőképességünket.

A szakember hangsúlyozta, hogy az életmód megváltoztatását idősebb korban sem késő elkezdeni, még akkor sem, ha valaki már magas vérnyomással, túlsúllyal vagy ízületi problémákkal küzd.