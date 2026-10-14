A hosszú élet titkát rejtheti a 45–25–10-es szabály – mutatjuk, hogyan működik

Az egészséges táplálkozás hozzájárulhat a betegségek megelőzéséhez és az életminőség megőrzéséhez. A hosszú élet egyik fontos tényezője a kiegyensúlyozott étrend, amelyben a szénhidrátok, a zsírok és a fehérjék megfelelő arányban szerepelnek. A Focus Nina Ruge Verjüngung – Der Ernährungsplan című könyvéből ismertetett egy táplálkozási módszert, amely a 45–25–10-es szabályra épül.

A hosszú élet szempontjából fontos szerepet játszhat a változatos, zöldségekben gazdag étrend

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A módszer szerint a napi energiabevitel 45–60 százalékát összetett szénhidrátoknak, 25–30 százalékát egészséges zsíroknak, 10–20 százalékát pedig fehérjéknek kellene biztosítaniuk. Az arányok a napi kalóriabevitelre vonatkoznak, nem az elfogyasztott ételek tömegére.

A javaslat emellett a változatos növényi étrendre, a megfelelő rostbevitelre és a feldolgozott élelmiszerek visszaszorítására is hangsúlyt helyez.

Mit érdemes enni a hosszú élet érdekében?

A táplálkozási módszer egyik alapelve, hogy a szénhidrátok elsősorban összetett formában kerüljenek a szervezetbe. Ezek forrásai lehetnek a zöldségek, a hüvelyesek és a teljes kiőrlésű gabonafélék.

A napi energiabevitel 25–30 százalékát a módszer szerint zsírokból érdemes fedezni, elsősorban telítetlen zsírsavakból. Ezek fontos forrásai az olívaolaj, a repceolaj, a lenmagolaj és a diófélék.

Különösen nagy hangsúlyt kapnak az omega-3 zsírsavak, amelyekhez például zsíros tengeri halak fogyasztásával juthatunk hozzá. A könyv hetente egy-két adag ilyen hal elfogyasztását javasolja.

A fehérjéknek a napi kalóriabevitel 10–20 százalékát kellene biztosítaniuk. A szerző elsősorban növényi fehérjeforrásokat, például hüvelyeseket és szójatermékeket ajánl, de a hal, a tojás és a tejtermékek is helyet kaphatnak az étrendben.

A könyv testsúlykilogrammonként napi 0,7–0,8 gramm fehérjével számol, ugyanakkor megjegyzi, hogy az idősebbeknek ennél többre lehet szükségük. Fontos azonban, hogy ez az általános felnőttkori ajánlások alsó határán van, idősebb korban pedig gyakran magasabb bevitel indokolt.