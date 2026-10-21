Éjszakai varázslat az égen: ekkor csaphatsz le a legszebb októberi hullócsillagokra

- Időzítés: Október 21-ről 22-re virradóan tetőzik az Orionidák meteorraja; a legkedvezőbb időablak a Hold lenyugvása után, hajnali 02:45 és 05:29 közé esik.
- Látvány: a Halley-üstökös porszemcséi óránként akár 240 ezer km-es sebességgel égnek el a légkörben, óránként 10-20 gyors felvillanást produkálva.
- Helyszínek: távcső nem szükséges, de a fényszennyezéstől mentes, tiszta horizontú pontok (pl. Normafa, Zselic, Hortobágy) biztosítják a legjobb élményt.
A Föld minden év októberében áthalad a Halley-üstökös által hátrahagyott porszemcsés törmeléksávon, aminek köszönhetően hullócsillagok ragyognak fel az éjszakai égbolton. Az apró kozmikus szemcsék óránként közel 240 ezer kilométeres sebességgel lépnek be a légkörbe, ahol a súrlódástól másodpercek alatt elégnek. Habár a meteorraj aktivitása október elejétől november elejéig tart, a csúcsidőszak október 21-ről 22-re virradóan várható. Az Orionidák meteorraja kifejezetten gyors felvillanásokat produkál, a fényesebb meteorok után pedig világító nyom maradhat az égen. A sikeres megfigyeléshez nincs szükség drága távcsőre, elegendő egy fényszennyezéstől mentes, tiszta horizontú helyszín.
Hol és mikor láthatók a hullócsillagok 2026-ban?
A megfigyelést idén alapvetően meghatározza a Hold mozgása, ugyanis az éjszaka első felében a 80 százalékos megvilágítottságú Hold fénye elnyomja a halványabb felvillanásokat. Budapest térségében a Hold hajnali 2 óra 34 perckor nyugszik le, így a legkedvezőbb időablak 02:45 és a csillagászati szürkület kezdete, vagyis 05:29 közé esik. Ekkorra az Orion csillagkép – a meteorok látszólagos kiindulópontja – magasan jár a déli égbolton, ami tovább javítja a látási viszonyokat. Átlagos körülmények között óránként 10-20 meteort lehet elcsípni. Az egész országban mindenhonnan látható lesz a meteorraj, de érdemes a városi fényektől távoli, sötét helyen várakozni.
Az alábbiakban öt olyan hazai helyszínt találsz, ahonnan az alacsony fényszennyezés és a kedvező adottságok miatt a legnagyobb valószínűséggel figyelheted meg az égi jelenséget.
Normafa és a János-hegy környéke (Budapest)
A fővárosban élők számára a Budai-hegység magasabban fekvő részei nyújtják a legjobb menedéket a belvárosi fényszennyezés elől. A Normafa tisztásai és a János-hegy erdei ösvényei jóval sötétebb hátteret biztosítanak az égbolt megfigyeléséhez, mint a kivilágított utcák. A makkosi vagy Anna-réti nyílt területekről kényelmesen követhetők a hajnali órákban felbukkanó gyors felvillanások.
Zselici Csillagpark
A Somogy vármegyében található Zselici Tájvédelmi Körzet az ország egyik legelső nemzetközileg elismert csillagoségbolt-parkja. A mesterséges fényektől szinte teljesen mentes területen a leghalványabb meteorok felvillanásai is tisztán kirajzolódnak a sötét égbolton. A Zselici Csillagpark környéki tisztások kényelmes és biztonságos helyszínt biztosítanak az egész éjszakás észleléshez.
Hortobágyi Nemzeti Park
A Hortobágyi Csillagoségbolt-Park zavartalan, nyílt pusztai horizontot kínál a csillagászat szerelmeseinek. Mivel a horizontot sehol sem takarják el hegyek vagy magas épületek, egyszerre tarthatod szemmel a teljes égboltot a hajnali órákban. A fényszennyezés hiánya miatt itt kivételesen tiszta látási viszonyokra számíthatsz a meteorraj csúcsidőszakában.
Bükki Csillagda és környezete
A Bükki Nemzeti Park magasabban fekvő területei ideálisak arra, hogy a kora őszi éjszakákon kialakuló völgyi ködrétegek fölé kerülj. Répáshuta környékén és a fennsíkon a tiszta hegyi levegő garantálja az átlátható, sötét égboltot. A Bükki Csillagda melletti észlelőpontok kiváló rálátást nyújtanak a déli irányban emelkedő Orion csillagképre.
Balaton-felvidék, a Káli-medence belső területei
A Káli-medence védett tanúhegyei és a települések közötti tágas mezők kiváló adottságokkal rendelkeznek a hullócsillagok megfigyeléséhez. A Balaton közelsége ellenére a medence belső részein alacsony a mesterséges fényszennyezés mértéke. A nyílt terep lehetővé teszi, hogy a szemet széles szögben járatva a gyorsan tovatűnő felvillanásokat is könnyen észrevehesd.
A felkészülés során figyelj a réteges öltözködésre, vigyél magaddal dönthető kerti széket, és hagyd meg a szemednek azt a 20-30 percet, amíg teljesen alkalmazkodik a sötétséghez.
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