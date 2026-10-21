Éjszakai varázslat az égen: ekkor csaphatsz le a legszebb októberi hullócsillagokra

Időzítés: Október 21-ről 22-re virradóan tetőzik az Orionidák meteorraja; a legkedvezőbb időablak a Hold lenyugvása után, hajnali 02:45 és 05:29 közé esik.

Október 21-ről 22-re virradóan tetőzik az Orionidák meteorraja; a legkedvezőbb időablak a Hold lenyugvása után, hajnali 02:45 és 05:29 közé esik. Látvány: a Halley-üstökös porszemcséi óránként akár 240 ezer km-es sebességgel égnek el a légkörben, óránként 10-20 gyors felvillanást produkálva.

a Halley-üstökös porszemcséi óránként akár 240 ezer km-es sebességgel égnek el a légkörben, óránként 10-20 gyors felvillanást produkálva. Helyszínek: távcső nem szükséges, de a fényszennyezéstől mentes, tiszta horizontú pontok (pl. Normafa, Zselic, Hortobágy) biztosítják a legjobb élményt.

A Föld minden év októberében áthalad a Halley-üstökös által hátrahagyott porszemcsés törmeléksávon, aminek köszönhetően hullócsillagok ragyognak fel az éjszakai égbolton. Az apró kozmikus szemcsék óránként közel 240 ezer kilométeres sebességgel lépnek be a légkörbe, ahol a súrlódástól másodpercek alatt elégnek. Habár a meteorraj aktivitása október elejétől november elejéig tart, a csúcsidőszak október 21-ről 22-re virradóan várható. Az Orionidák meteorraja kifejezetten gyors felvillanásokat produkál, a fényesebb meteorok után pedig világító nyom maradhat az égen. A sikeres megfigyeléshez nincs szükség drága távcsőre, elegendő egy fényszennyezéstől mentes, tiszta horizontú helyszín.

A csillaghullás október 2. és november 7. között aktív, a csúcspontja október 22-én hajnali 2:45 és 5:29 között figyelhető meg Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Hol és mikor láthatók a hullócsillagok 2026-ban?

A megfigyelést idén alapvetően meghatározza a Hold mozgása, ugyanis az éjszaka első felében a 80 százalékos megvilágítottságú Hold fénye elnyomja a halványabb felvillanásokat. Budapest térségében a Hold hajnali 2 óra 34 perckor nyugszik le, így a legkedvezőbb időablak 02:45 és a csillagászati szürkület kezdete, vagyis 05:29 közé esik. Ekkorra az Orion csillagkép – a meteorok látszólagos kiindulópontja – magasan jár a déli égbolton, ami tovább javítja a látási viszonyokat. Átlagos körülmények között óránként 10-20 meteort lehet elcsípni. Az egész országban mindenhonnan látható lesz a meteorraj, de érdemes a városi fényektől távoli, sötét helyen várakozni.

Az alábbiakban öt olyan hazai helyszínt találsz, ahonnan az alacsony fényszennyezés és a kedvező adottságok miatt a legnagyobb valószínűséggel figyelheted meg az égi jelenséget.