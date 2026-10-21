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meteorraj

Éjszakai varázslat az égen: ekkor csaphatsz le a legszebb októberi hullócsillagokra

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Az Orionidák meteorraja különleges hajnali proramot ígér.
Fotó: Shutterstock
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Készítsd be a forró teát és a meleg takarót, mert az októberi éjszakák az év egyik leglátványosabb csillagászati élményét tartogatják! Ha szeretnél részese lenni az égi műsornak, nézd meg, hol és mikor bukkannak fel a legszebb hullócsillagok!
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meteorrajcsillaghulláséletmódOrionida
  • Időzítés: Október 21-ről 22-re virradóan tetőzik az Orionidák meteorraja; a legkedvezőbb időablak a Hold lenyugvása után, hajnali 02:45 és 05:29 közé esik.
  • Látvány: a Halley-üstökös porszemcséi óránként akár 240 ezer km-es sebességgel égnek el a légkörben, óránként 10-20 gyors felvillanást produkálva.
  • Helyszínek: távcső nem szükséges, de a fényszennyezéstől mentes, tiszta horizontú pontok (pl. Normafa, Zselic, Hortobágy) biztosítják a legjobb élményt.

A Föld minden év októberében áthalad a Halley-üstökös által hátrahagyott porszemcsés törmeléksávon, aminek köszönhetően hullócsillagok ragyognak fel az éjszakai égbolton. Az apró kozmikus szemcsék óránként közel 240 ezer kilométeres sebességgel lépnek be a légkörbe, ahol a súrlódástól másodpercek alatt elégnek. Habár a meteorraj aktivitása október elejétől november elejéig tart, a csúcsidőszak október 21-ről 22-re virradóan várható. Az Orionidák meteorraja kifejezetten gyors felvillanásokat produkál, a fényesebb meteorok után pedig világító nyom maradhat az égen. A sikeres megfigyeléshez nincs szükség drága távcsőre, elegendő egy fényszennyezéstől mentes, tiszta horizontú helyszín.

Hullócsillagok az éjszakai égbolton, előtérben egy fa sziluettje
A csillaghullás október 2. és november 7. között aktív, a csúcspontja október 22-én hajnali 2:45 és 5:29 között figyelhető meg Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Hol és mikor láthatók a hullócsillagok 2026-ban?

A megfigyelést idén alapvetően meghatározza a Hold mozgása, ugyanis az éjszaka első felében a 80 százalékos megvilágítottságú Hold fénye elnyomja a halványabb felvillanásokat. Budapest térségében a Hold hajnali 2 óra 34 perckor nyugszik le, így a legkedvezőbb időablak 02:45 és a csillagászati szürkület kezdete, vagyis 05:29 közé esik. Ekkorra az Orion csillagkép – a meteorok látszólagos kiindulópontja – magasan jár a déli égbolton, ami tovább javítja a látási viszonyokat. Átlagos körülmények között óránként 10-20 meteort lehet elcsípni. Az egész országban mindenhonnan látható lesz a meteorraj, de érdemes a városi fényektől távoli, sötét helyen várakozni.

Az alábbiakban öt olyan hazai helyszínt találsz, ahonnan az alacsony fényszennyezés és a kedvező adottságok miatt a legnagyobb valószínűséggel figyelheted meg az égi jelenséget.

Normafa és a János-hegy környéke (Budapest)

A fővárosban élők számára a Budai-hegység magasabban fekvő részei nyújtják a legjobb menedéket a belvárosi fényszennyezés elől. A Normafa tisztásai és a János-hegy erdei ösvényei jóval sötétebb hátteret biztosítanak az égbolt megfigyeléséhez, mint a kivilágított utcák. A makkosi vagy Anna-réti nyílt területekről kényelmesen követhetők a hajnali órákban felbukkanó gyors felvillanások.

Zselici Csillagpark

A Somogy vármegyében található Zselici Tájvédelmi Körzet az ország egyik legelső nemzetközileg elismert csillagoségbolt-parkja. A mesterséges fényektől szinte teljesen mentes területen a leghalványabb meteorok felvillanásai is tisztán kirajzolódnak a sötét égbolton. A Zselici Csillagpark környéki tisztások kényelmes és biztonságos helyszínt biztosítanak az egész éjszakás észleléshez.

A Tejút csillagai és a Perseidák meteorraja egy természeti környezet felett
Az Orion csillagkép jó tájékozódási pont, de hullócsillagok az égbolt más részein is feltűnhetnek Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Hortobágyi Nemzeti Park

A Hortobágyi Csillagoségbolt-Park zavartalan, nyílt pusztai horizontot kínál a csillagászat szerelmeseinek. Mivel a horizontot sehol sem takarják el hegyek vagy magas épületek, egyszerre tarthatod szemmel a teljes égboltot a hajnali órákban. A fényszennyezés hiánya miatt itt kivételesen tiszta látási viszonyokra számíthatsz a meteorraj csúcsidőszakában.

Bükki Csillagda és környezete

A Bükki Nemzeti Park magasabban fekvő területei ideálisak arra, hogy a kora őszi éjszakákon kialakuló völgyi ködrétegek fölé kerülj. Répáshuta környékén és a fennsíkon a tiszta hegyi levegő garantálja az átlátható, sötét égboltot. A Bükki Csillagda melletti észlelőpontok kiváló rálátást nyújtanak a déli irányban emelkedő Orion csillagképre.

Balaton-felvidék, a Káli-medence belső területei

A Káli-medence védett tanúhegyei és a települések közötti tágas mezők kiváló adottságokkal rendelkeznek a hullócsillagok megfigyeléséhez. A Balaton közelsége ellenére a medence belső részein alacsony a mesterséges fényszennyezés mértéke. A nyílt terep lehetővé teszi, hogy a szemet széles szögben járatva a gyorsan tovatűnő felvillanásokat is könnyen észrevehesd.

A felkészülés során figyelj a réteges öltözködésre, vigyél magaddal dönthető kerti széket, és hagyd meg a szemednek azt a 20-30 percet, amíg teljesen alkalmazkodik a sötétséghez.

Nézd meg a videót is a témában: 

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