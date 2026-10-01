„Hazavinni? Szívesen. A gyerekre vigyázni? Inkább nem" – szakértők a humanoid robotok képességeiről és veszélyeiről

A Unitree humanoid robotok már Magyarországon is elérhetők.

A konkrét feladatok elvégzéséhez betanításra és megfelelően kialakított, biztonságos környezetre van szükségük.

Így segíti a piacképes diplomaszerzést a BME-n az Aut-o-Máté nevű Unitree robotja.

A humanoidok ára bruttó 3.9 milliótól kezdődik, 1,8 millió az a legolcsóbb négylábú.

A Unitree három különböző méretű humanoid robotja – a G1, H1 és H2 – Magyarországon is megjelent, és nemcsak bemutatótermekben lehet találkozni velük. Körömi János, az INFUZE Robotics ügyvezetője szerint a humanoid robotok olyanok, akár a mesterséges intelligenciával működő számítógép, amelynek keze és lába is van.

Körömi János, az INFUZE Robotics ügyvezetője. A budapesti székhelyű magyar cég kulcsszerepet játszik abban, hogy a legújabb generációs robotkutyák és kétlábú humanoid robotok elérhetővé váljanak a hazai és a környező országbeli ipari szereplők, kutatóintézetek, egyetemek és hobbifejlesztők számára.

Fotó: INFUZE ROBOTICS

Mely területen alkalmazhatók az említett humanoidrobot-típusok?

„Önállóan jár, fut és egyensúlyoz. Ha ellökik, visszanyeri a stabilitását, ha elesik, feláll, táncol és szórakoztatja az embereket” – avat be az ügyvezető robotok képességeibe, és hozzáteszi, hogy éppen a mozgékonyságuk az egyik legfontosabb védjegyük. Azt ugyanakkor fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy egy ilyen robot nem úgy működik, mint egy háztartási gép, amelyet csak kiveszünk a dobozból, és máris elvégzi a kívánt feladatot.

Ha konkrét munkát szeretnének rábízni, a robotot előbb be kell tanítani. Jelenleg elsősorban egyetemek, kutatóhelyek és a legnagyobb ipari vállalatok használják őket nyitott fejlesztői platformként.

Van okunk aggodalomra. Vagy mégsem?

A robotok fizikai ereje és önállósága természetesen a biztonság kérdését is felveti. A szakember szerint van lehetőség azonnali beavatkozásra: a távirányítón és magukon a robotokon is található vészleállító funkció, amellyel az operátor egy mozdulattal leállíthatja vagy „elernyesztheti” a gépet. A biztonság azonban szerinte ennél jóval összetettebb kérdés.

A biztonság nem egy gombon múlik, hanem azon, ami a robot körül történik. Az INFUZE (az Unitree hivatalos magyarországi márkaképviselete) nem egyszerűen átad egy robotot az ügyfélnek: felméri a helyszínt, beüzemeli a gépet, és az operátorokat is kiképzi.

– hangsúlyozza, majd hozzáteszi: „nagyon fontosnak tartják, hogy ez a technológia a megfelelő kezekben üzemeljen, mivel egyáltalán nem játék."