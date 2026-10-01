„Hazavinni? Szívesen. A gyerekre vigyázni? Inkább nem" – szakértők a humanoid robotok képességeiről és veszélyeiről

- A Unitree humanoid robotok már Magyarországon is elérhetők.
- A konkrét feladatok elvégzéséhez betanításra és megfelelően kialakított, biztonságos környezetre van szükségük.
- Így segíti a piacképes diplomaszerzést a BME-n az Aut-o-Máté nevű Unitree robotja.
- A humanoidok ára bruttó 3.9 milliótól kezdődik, 1,8 millió az a legolcsóbb négylábú.
A Unitree három különböző méretű humanoid robotja – a G1, H1 és H2 – Magyarországon is megjelent, és nemcsak bemutatótermekben lehet találkozni velük. Körömi János, az INFUZE Robotics ügyvezetője szerint a humanoid robotok olyanok, akár a mesterséges intelligenciával működő számítógép, amelynek keze és lába is van.
Mely területen alkalmazhatók az említett humanoidrobot-típusok?
„Önállóan jár, fut és egyensúlyoz. Ha ellökik, visszanyeri a stabilitását, ha elesik, feláll, táncol és szórakoztatja az embereket” – avat be az ügyvezető robotok képességeibe, és hozzáteszi, hogy éppen a mozgékonyságuk az egyik legfontosabb védjegyük. Azt ugyanakkor fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy egy ilyen robot nem úgy működik, mint egy háztartási gép, amelyet csak kiveszünk a dobozból, és máris elvégzi a kívánt feladatot.
Ha konkrét munkát szeretnének rábízni, a robotot előbb be kell tanítani. Jelenleg elsősorban egyetemek, kutatóhelyek és a legnagyobb ipari vállalatok használják őket nyitott fejlesztői platformként.
Van okunk aggodalomra. Vagy mégsem?
A robotok fizikai ereje és önállósága természetesen a biztonság kérdését is felveti. A szakember szerint van lehetőség azonnali beavatkozásra: a távirányítón és magukon a robotokon is található vészleállító funkció, amellyel az operátor egy mozdulattal leállíthatja vagy „elernyesztheti” a gépet. A biztonság azonban szerinte ennél jóval összetettebb kérdés.
A biztonság nem egy gombon múlik, hanem azon, ami a robot körül történik. Az INFUZE (az Unitree hivatalos magyarországi márkaképviselete) nem egyszerűen átad egy robotot az ügyfélnek: felméri a helyszínt, beüzemeli a gépet, és az operátorokat is kiképzi.
– hangsúlyozza, majd hozzáteszi: „nagyon fontosnak tartják, hogy ez a technológia a megfelelő kezekben üzemeljen, mivel egyáltalán nem játék."
Rábízhatjuk a gyereket is?
Humanoid robotot hazavinni? Játszani és kísérletezni szívesen. Vigyázni a gyerekre? Inkább nem. A mai humanoid robot még nem bébiszitter: nem érti, mi történik egy gyerek fejében, és azt sem tudja megjósolni, mit csinál egy kutya a következő pillanatban. Ráadásul az otthon sokkal kiszámíthatatlanabb környezet, mint egy gyár vagy egy laboratórium. Az a háztartási robot, amelyik magától behozza a bögrét és közben figyel a kicsire, még kicsit odébb van
– fogalmaz.
Honnan tudható biztosan, hogy a látott dolgokat nem küldi-e el rólunk valamilyen külső szerverre?
Az ügyvezető szerint jogos az aggodalom. „Nem szabad vakon megbízni bármilyen technológiában. Az INFUZE Robotics és fejlesztőpartnere, a Nortemsy azon dolgozik, hogy az adat ott maradjon, ahol a tulajdonos akarja.
Hol tart Magyarország a robotizáció nemzetközi mezőnyében?
Körömi szerint az ipari robotok számában elsősorban az autóipar húzza a hazai statisztikát, az uniós élmezőnytől azonban még elmaradunk. A humanoid és négylábú robotok területén viszont szerinte kifejezetten jó lehet a kiinduló helyzet.
„Összesen 9 magyar egyetemen, és számos szakképzési centrumban dolgoznak a gépeinkkel, és folyamatosan érkeznek a tanulni vágyó ipari megrendelők is. A mostani időszak fontos lehet azoknak, akik Magyarországon szeretnének bekapcsolódni a humanoid robotika fejlődésébe: aki most kezd tanulni és kísérletezni, néhány év múlva vezető lehet a saját piacán."
Hogy mindez mit jelent a gyakorlatban, azt nemcsak a gyártók és forgalmazók oldaláról lehet látni. A humanoid robotok egyre inkább megjelennek Magyarországon az egyetemi oktatásban és kutatásban is, ahol a hallgatók már nem pusztán bemutatókon találkoznak velük, hanem maguk is programozhatják és új feladatokra taníthatják őket. Így van ez a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékén is, ahol AUT-o-Máté már a hallgatók mindennapjainak része.
AUT-o-Máté a jövő diplomásainak szolgálatában
A Kínából származó Unitree G1 Edu3 humanoid robotban két számítógép dolgozik: az egyik az egyensúlyozásért és a mozgás stabilizálásáért felel, míg a másik, egy nagyobb kapacitású számítógép, amelyen a mesterséges intelligenciát igénylő alkalmazások futhatnak.
Az egyetem kifejezetten azért alkalmazza, hogy a hallgatók és a kutatók a legmodernebb programozási és mesterséges intelligencia-technológiákat ne csak elméletben, hanem működő roboton is kipróbálhassák. Többek között arra tanítják, hogy felismerjen és megfogjon különböző tárgyakat hangutasításra, illetve hogy különböző fizikai feladatokat hajtson végre. Meg tudja fogni például a poharat, ki tudja nyitni az ajtót a kilincs lenyomásával, vagy éppen odanyújt egy tárgyat a kutatóknak
– sorolja Dr. Forstner Bertalan, a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék docense, majd hozzáteszi, hogy a betanításhoz akár videófelvételeket is fel lehet használni: a robot a megfigyelt mozdulatsorból tanulhatja meg, hogyan kell végrehajtania egy adott mozgást.
Kiváló host a rendezvényeken
„Az AUT-o-Máté ráadásul nem csak a tanszék laborjában van jelen: rendszeresen megjelenik egyetemi és nyilvános rendezvényeken, például a BME on Tour programjain, ahol a látogatók interaktív módon is kipróbálhatják, mire képes. A hallgatók és a diákok akár új viselkedést is megtaníthatnak neki, többek között azt, hogyan reagáljon, ha valaki integet neki, valamint hogyan lépjen kapcsolatba különböző eszközökkel akár a saját manipulátoraival (kezeivel), akár vezeték nélküli interfészen. És ez még csak a kezdet..." − zárja biztatóan Dr. Forstner.
Találkozz a Unitree humanoid robottal te is!
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