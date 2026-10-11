Egy különleges illóolaj lehet a nyugodtabb alvás titka

Egy japán kutatás szerint a hinoki, vagyis a japán ciprus gyökeréből készült illóolaj használata összefügghet a nyugodtabb alvással és a jobb reggeli közérzettel. A Kyushu Egyetem kutatói tizenkettő 35 és 60 év közötti japán nő bevonásával végeztek vizsgálatot, amelynek eredményeit 2026. szeptember 1-jén tették közzé a Journal of Wood Science című tudományos folyóiratban.

A hinoki gyökeréből készült illóolaj hatását 12 japán nő bevonásával vizsgálták

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

A kutatás során arra keresték a választ, hogy a hinoki gyökeréből kinyert aromás anyagok befolyásolhatják-e az alvást. A kutatók azért is foglalkoztak ezzel az alapanyaggal, mert bár a hinoki fontos faipari alapanyag Japánban, a fakitermelés után visszamaradó gyökereket gyakran nem hasznosítják.

Korábban a fa leveleiből és ágaiból előállított olajokat már vizsgálták, a gyökérből kinyert illóolajról azonban jóval kevesebb tudományos adat áll rendelkezésre.

Hogyan használták az illóolajat a résztvevők?

A kutatás különlegessége, hogy a résztvevők nem laboratóriumban, hanem saját hálószobájukban aludtak. A vizsgálat keresztezett elrendezésű volt: minden résztvevő két héten keresztül hinokigyökérből készült illóolajat, egy másik kéthetes időszakban pedig illatmentes kontrollanyagot használt.

Lefekvés előtt három csepp olajat helyeztek egy papírpohárba, majd tíz másodpercig belélegezték az illatát. Ezután a poharat körülbelül 30 centiméterre tették az orruktól, és egész éjszakára az ágy mellett hagyták.

Az alvásukat többféle módon követték. A résztvevők agyhullámokat mérő fejpántot és okosórát viseltek, emellett minden reggel kérdőívben értékelték az alvásukat és azt, hogyan érezték magukat ébredés után.

Mit tapasztaltak az illóolaj használata után?

A hinoki aromájának ismételt használata több kedvező változással is összefüggött. A 13. napra a résztvevők arról számoltak be, hogy reggel kevésbé álmosak, és kipihentebbnek érzik magukat, mint az illatmentes kontrollanyag használatakor.

Az okosórák adatai alapján az éjszaka folyamán kevesebbszer is ébredtek fel. Az agyhullámok vizsgálatakor szintén eltérést figyeltek meg: hét nap után az elalvás körüli időszakban fokozódott a delta-hullámok aktivitása. A kutatók szerint ez összhangban lehet a mélyebb alvási szakaszokba történő egyenletesebb átmenettel – írta a Science Daily.

A résztvevők magát az illatot is kedvezően értékelték. Egyebek mellett pihentetőbbnek, kellemesebbnek, elegánsabbnak és fásabb jellegűnek találták az illatmentes kontrollhoz képest.

Tényleg javíthatja az alvást a hinokiolaj?

A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy a hinokigyökérből készült illóolaj rendszeres otthoni használata támogathatja az elalvást, az alvás folyamatosságát és a reggeli kipihentség érzését.