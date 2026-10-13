Ezért éri meg már most kérni az influenza elleni oltást a háziorvosodtól

Mikor érdemes beadatni az influenza elleni védőoltást, hogy időben kialakuljon a védettség?

Miért változik évről évre az influenza elleni vakcinák összetétele?

Milyen oltástípusok érhetők el, és melyikhez juthatunk hozzá ingyenesen?

Az oltás minden évben fontos szerepet kap a szezonális megbetegedések elleni védekezésben, de nem mindegy, mikor adatjuk be, és milyen vakcinát választunk. Mivel az influenzavírusok folyamatosan változnak, az influenza elleni oltás összetétele is szezonról szezonra módosul. Nézzük, hogyan érdemes felvértezni magunkat a megbetegedésekkel szemben!

Influenza elleni oltás: mivel az influenzavírusok rendkívül gyorsan mutálódnak, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) folyamatosan figyeli a világban keringő vírustörzseket, és meghatározza, mik kerüljenek a következő szezon vakcináiba.

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Influenza elleni oltás − Nem mindegy, mikor adatjuk be

Az influenza elleni védőoltást a legideálisabb októberben vagy novemberben beadatnni. Mivel a hazai járványhullám általában január és március között éri el a csúcspontját, az ősz közepén kapott oltással biztosíthatjuk, hogy a szervezet a legkritikusabb téli hónapokban nyújtsa a legerősebb védelmet.

A túl korai, például nyár végi vagy szeptember eleji oltás azért nem ajánlott, mert a vakcina hatása a tavaszi szezon végére már gyengülhet. Ha viszont valamiért kicsúszunk az őszi időszakból, még decemberben vagy januárban is érdemes beadatni, hiszen a járvány egészen tavaszig elhúzódhat.

A védőoltás összetétele minden évben változik

Az influenzavírusok rendkívül gyorsan mutálódnak, ezért az Egészségügyi Világszervezet (WHO) folyamatosan figyeli a világban keringő vírustörzseket, és minden tavasszal meghatározza, mik kerüljenek a következő szezon vakcináiba

− mondja Dr. Bense Tamás háziorvos, gyermekgyógyász, egyúttal elárulta, hogy az aktuális oltóanyagokat mindig a legfrissebb, várhatóan felbukkanó törzsekhez igazítják, ez az oka annak, hogy a tartós védettséghez minden évben újra be kell adatnod az oltást.

Ezt az oltástípust kaphatjuk ingyenesen háziorvosnál

A korábbi évek 4 komponensű oltásai helyett visszatérünk a 3 komponensű összetételre.