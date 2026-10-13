Ezért éri meg már most kérni az influenza elleni oltást a háziorvosodtól

- Mikor érdemes beadatni az influenza elleni védőoltást, hogy időben kialakuljon a védettség?
- Miért változik évről évre az influenza elleni vakcinák összetétele?
- Milyen oltástípusok érhetők el, és melyikhez juthatunk hozzá ingyenesen?
Az oltás minden évben fontos szerepet kap a szezonális megbetegedések elleni védekezésben, de nem mindegy, mikor adatjuk be, és milyen vakcinát választunk. Mivel az influenzavírusok folyamatosan változnak, az influenza elleni oltás összetétele is szezonról szezonra módosul. Nézzük, hogyan érdemes felvértezni magunkat a megbetegedésekkel szemben!
Influenza elleni oltás − Nem mindegy, mikor adatjuk be
Az influenza elleni védőoltást a legideálisabb októberben vagy novemberben beadatnni. Mivel a hazai járványhullám általában január és március között éri el a csúcspontját, az ősz közepén kapott oltással biztosíthatjuk, hogy a szervezet a legkritikusabb téli hónapokban nyújtsa a legerősebb védelmet.
A túl korai, például nyár végi vagy szeptember eleji oltás azért nem ajánlott, mert a vakcina hatása a tavaszi szezon végére már gyengülhet. Ha viszont valamiért kicsúszunk az őszi időszakból, még decemberben vagy januárban is érdemes beadatni, hiszen a járvány egészen tavaszig elhúzódhat.
A védőoltás összetétele minden évben változik
Az influenzavírusok rendkívül gyorsan mutálódnak, ezért az Egészségügyi Világszervezet (WHO) folyamatosan figyeli a világban keringő vírustörzseket, és minden tavasszal meghatározza, mik kerüljenek a következő szezon vakcináiba
− mondja Dr. Bense Tamás háziorvos, gyermekgyógyász, egyúttal elárulta, hogy az aktuális oltóanyagokat mindig a legfrissebb, várhatóan felbukkanó törzsekhez igazítják, ez az oka annak, hogy a tartós védettséghez minden évben újra be kell adatnod az oltást.
Ezt az oltástípust kaphatjuk ingyenesen háziorvosnál
A korábbi évek 4 komponensű oltásai helyett visszatérünk a 3 komponensű összetételre.
A hazai gyártású 3Fluart (ezt kapják a legtöbben a háziorvosnál ingyenesen), illetve a külföldi gyártású vakcinák Vaxigrip Tetra, Fluarix Tetra a jelenleg kapható oltástípusok. Nemzetközi szinten pedig megjelentek az első mRNS-alapú influenzaoltások.
Miben más az mRNS-alapú influenzaoltás, mint a hagyományos módszerekkel előállított?
Dr. Bense az Origónak elmondta, hogy az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal kutatásai szerint az mRNS-alapú vakcina mintegy 27 százalékkal csökkentette az influenzás megbetegedések számát azokhoz képest, akik egy másik, rutinszerűen alkalmazott oltást kaptak. Egy külön, 65 éves vagy annál idősebb személyek bevonásával végzett kutatásban az oltóanyag erős immunválaszt váltott ki. A vakcina elsősorban az 50 év felettieknek ajánlott.
Mely korosztálynak a legfontosabb a védőoltás?
Bár az influenzaoltás mindenkinek ajánlott, bizonyos korcsoportokban különösen nagy a súlyos szövődmények kockázata.
- Idősek (65 év felett): ebben az életkorban az immunrendszer természetes módon gyengül.
- 6 hónap-5 éves gyermekek: a kisgyermekek immunrendszere még tanulja a vírusok felismerését, ezért náluk nagyobb az esély szövődményekre, például tüdőgyulladásra, középfülgyulladásra vagy kiszáradásra.
- Várandós nők: az influenza a várandósság alatt jóval súlyosabb lefolyású lehet, mivel a szervezet immunműködése természetesen áthangolódik. Az oltás kettős védelmet jelent: csökkenti az anya szövődménykockázatát, az ellenanyagok a méhlepényen átjutva a baba első hónapjaiban is védenek.
- Egészségügyi dolgozók és gondozók
Mennyi idő szükséges a teljes védettség kialakulásához?
A vakcina beadása után a teljes védettség kialakulásához körülbelül 10-14 napra, azaz bő két hétre van szüksége a szervezetnek. Ennyi idő alatt termelődnek azok az ellenanyagok, amelyek hatékonyan kivédik a fertőzést
− összegzi Dr. Bense, és hozzáteszi, hogy mivel ebben a bő kéthetes átmeneti időszakban még elkaphatjuk a vírust, a legbiztonságosabb, ha még a tömeges megbetegedések és a tényleges járványhullám kezdete előtt gondoskodunk az oltásról.
Milyen vírusok támadnak ősztől?
Ősztől az influenza mellett számos más légúti vírus is egyszerre kezd el terjedni a hidegebb idő miatt: A rhinovírusok és adenovírusok a felelősek a klasszikus, orrfolyással, tüsszögéssel és torokfájással járó nátháért, esetenként szemgyulladásért. Az RSV felnőtteknél enyhe megfázást okoz, de a kisgyerekekre és idősekre veszélyes lehet, mert súlyos tüdő- vagy hörgőgyulladást válthat ki. Koronavírusok (köztük a COVID-19) az influenzával párhuzamosan, hullámokban támadnak.
Mindent a helyes orrfújásról:
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