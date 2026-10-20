Szokatlanul korán indult az influenzaszezon, új mutációt vizsgálnak

Az idei szezonban a H1N1 az uralkodó influenzatörzs, amelynek most terjedő változata egy G155E nevű mutációt hordoz. A kutatók szerint a korábbi fertőzés vagy oltás az új influenza változattal szemben csak részleges védettséget nyújthat – olvasható a Reuters hasábjain.

Szokatlan irányból terjed az influenza, egy új mutáció állhat mögötte.

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Tízéves csúcsot mértek: aggasztóan korán erősödik az influenza

Kisebb vizsgálatok azt mutatták, hogy a tavalyi influenzának kitett emberek ellenanyagai kevésbé ismerték fel a mutációt. Ez különösen a tizenéveseknél és a fiatal felnőtteknél volt megfigyelhető, akik közül sokan korábban nem találkozhattak a most terjedő H1N1-változattal.

Az amerikai klinikai laboratóriumokban az elmúlt héten 5 százalékos volt a pozitív influenzatesztek aránya, ami ebben az időszakban tízéves csúcsnak számít. A nyugati parton 10,7 százalékot mértek, miközben egy évvel korábban mindössze 0,5 százalék volt ez az érték.

A 2026–2027-es oltás a H1N1, a H3N2 és egy influenza B-vírus ellen készült. A szakértők szerint az oltóanyag három összetevőjéből kettő jól illeszkedik a jelenleg terjedő vírusokhoz, azt azonban még vizsgálják, hogy a H1N1 mutációja mennyiben befolyásolja a hatékonyságot.

Az Amerikai Orvosi Szövetség minden, legalább hat hónapos embernek ajánlja az influenza elleni oltást. Az elmúlt tíz évben az oltás 30–60 százalékos hatékonysággal csökkentette a kórházi kezelések és halálesetek számát – írja a Reuters.