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regényalak

8 legendás irodalmi alak – tudod melyik regényben szerepelnek?

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Az olvasás nemcsak kikapcsol, hanem fejleszti a képzelőerőt, gazdagítja a szókincset, és segít jobban megérteni önmagunkat és a világot. Ez az irodalmi kvíz most azt teszteli, mennyire emlékszel a híres regények legendás szereplőire. Nekivágsz?
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regényalakirodalmi kvízekkvízirodalom
  • 10 legendás irodalmi alak – felismered őket?
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  • Teszteld a tudásod, és derítsd ki, hány jó válaszod lesz!

Idővel bizony megfakulhatnak az emlékek, és talán percek telnek el, mire végrebeugrik, melyik irodalmi alak mely regényben szerepelt. Az alábbi irodalmi kvíz tökéletes arra, hogy teszteld a memóriád és irodalmi műveltséged.

Irodalmi kvíz kitöltése előtt férfi regényt olvas
Irodalmi kvíz 
Forrás: 123RF

Irodalmi kvíz − fókuszban a regények

A kötelező olvasmányok korszerűsítése azért hasznos, mert a mai diákok sokkal könnyebben kapcsolódnak a modern nyelvezethez, aktuális társadalmi kérdésekhez és az övékhez hasonló élethelyzetekhez, mint a több száz éves, nehezen érthető klasszikusokhoz

Ha a lista frissül, az olvasás kényszer helyett élménnyé és belső igénnyé válhat, ráadásul a sikerélmény, és megalapozza a későbbi, nehezebb művek befogadását is.

A Harry Potter-könyvek annak idején azért arattak elsöprő sikert a gyerekek körében, mert a varázsvilág izgalmait tökéletesen ötvözték a mindennapi, valós tinédzserkori problémákkal, mint az iskola, a barátság, a kirekesztettség és a felnőtté válás. J.K. Rowling olvasmányos stílusa és a gyerekekkel együtt idősödő karakterek beszippantották a fiatalokat, a kötetek körüli globális rajongói láz pedig közösségi élménnyé és trenddé tette az olvasást.

Készen állsz kitölteni az irodalmi kvízt? Akkor hajrá, tedd magad próbára!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Hogy hívják a Tóték című regényben a házaspár tinédzser lányát?

A Harry Potter-rajongóknak kedvezünk:

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