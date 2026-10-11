Ezeket a jeleket sok szülő félreérti – pedig iskolai bántalmazás állhat mögöttük

- A zaklatás nemcsak fizikai erőszak lehet: a rendszeres megalázás, gúnyolódás és kiközösítés is súlyos károkat okozhat.
- A hirtelen hangulatváltozás, az alvászavar és a romló iskolai teljesítmény figyelmeztető jel lehet.
- A gyermek gyakran szégyelli a történteket, ezért nem feltétlenül beszél arról, ami vele történik.
- A bántalmazás az interneten is folytatódhat, akár megszégyenítő fényképek terjesztésével.
- A szakember szerint nemcsak az áldozatnak, hanem a bántalmazó gyermeknek is segítségre lehet szüksége.
Az iskolai közösségekben természetes, hogy időnként konfliktusok alakulnak ki. A gyerekek különböző személyiséggel, családi háttérrel, temperamentummal és konfliktuskezelési mintákkal érkeznek az osztályba. Van, aki könnyen megtalálja a helyét, másnak több időre van szüksége ahhoz, hogy beilleszkedjen. Királymezei Ágnes szerint a közösségen belüli szerepek viszonylag hamar kialakulhatnak. Megmutatkozik, ki válik meghatározó személyiséggé, ki marad inkább háttérben, és hogyan viszonyulnak egymáshoz a gyerekek. A nézeteltérések önmagukban még nem jelentenek zaklatást és iskolai bántalmazást. A probléma akkor válik különösen súlyossá, amikor egy gyermeket visszatérően, célzottan bántanak vagy aláznak meg, és a helyzetben erőfölény alakul ki.
Az ártatlannak tűnő csúfolódásból súlyos iskolai bántalmazás lehet
A szakpszichológus tapasztalatai szerint a bántalmazás gyakran szóbeli támadásokkal kezdődik. A sértő megjegyzések, gúnynevek és megszégyenítő kijelentések után előfordulhat, hogy a zaklatók egyre súlyosabb eszközökhöz nyúlnak.
Ha azt tapasztalják, hogy a kiszemelt gyermek nem tud védekezni, a bántalmazás fokozódhat. Megjelenhet a lökdösődés, az elgáncsolás, a személyes tárgyak megrongálása, sőt a fizikai fájdalom szándékos okozása is.
A szakember hangsúlyozza, hogy a zaklatásnak nem feltétlenül vannak látható sérülései. A kapcsolati bántalmazás legalább ilyen romboló lehet: ide tartozik a pletykák terjesztése, a rossz hírnév keltése, a kiközösítés és az, amikor egy gyermeket tudatosan elszigetelnek a társaitól.
Egy 13 éves gyermeket rendszeresen leitattak, majd megaláztak
Királymezei Ágnes praxisában különösen megrázó esettel is találkozott. Egy osztályközösség néhány tagja rendszeresen alkohollal itatott le egy 13 éves gyermeket, majd kiszolgáltatott állapotában fényképeket készítettek róla. A felvételeken a gyermek a földön feküdt, és az alkohol hatásának látható jeleit mutatta. A társai később megszégyenítő címkével illették, az osztály „legalkoholistább” tagjaként emlegették.
A szakpszichológus szerint a történtek nem egyik napról a másikra fajultak idáig. A folyamat fokozatos volt: az eleinte közös italozásnak tűnő helyzetekből egyre súlyosabb visszaélés lett. Úgy véli, a gyermek környezetében a kezdeti változásokat nem sikerült időben felismerni. Mire a történtek nyilvánosságra kerültek, a megalázás már hosszabb ideje zajlott.
Az eset arra is rámutat, milyen könnyen kapcsolódhat össze a személyes bántalmazás az online megszégyenítéssel. Egy kellemetlen fénykép vagy videó terjesztése, illetve az ilyen felvételekkel való zsarolás tovább növelheti az áldozat kiszolgáltatottságát.
Ezekből a jelekből sejtheti a szülő, hogy baj van, iskolai bántalmazás áldozata a gyermeke
A szakember szerint az egyik legfontosabb feladat, hogy a szülő észrevegye, ha gyermeke megszokott viselkedése megváltozik. Ez azonban különösen a serdülőkorban lehet nehéz. A kamaszok természetes módon is igényelhetnek több magánéletet, kevesebbet beszélhetnek a szüleikkel, és érzelmileg hullámzóbb időszakot élhetnek át.
Éppen ezért nem egyetlen tünetből kell következtetéseket levonni, hanem a változások együttesét és tartósságát érdemes figyelni.
Királymezei Ágnes több olyan figyelmeztető jelet is felsorol, amely mögött iskolai zaklatás állhat:
- Az iskolai zaklatás jelei közé tartozik, ha a korábban kiegyensúlyozott gyermek hirtelen ingerlékennyé vagy visszahúzódóvá válik.
- Nehezebben alszik el, rossz álmok gyötrik, vagy gyakran felébred éjszaka.
- Megváltoznak a baráti kapcsolatai, egyes társait váratlanul kerülni kezdi.
- Egyre kevesebbet beszélget a családjával, gyakran bezárkózik a szobájába.
- Romlik az iskolai teljesítménye, megszaporodnak a rossz jegyek.
- Nem akar iskolába menni, esetleg igazolatlan hiányzásai lesznek.
- Személyes tárgyai rendszeresen eltűnnek vagy megrongálódnak.
- Megváltoznak a telefonhasználati és online szokásai.
- Visszatérő fejfájás, hasfájás, hányinger vagy más testi panasz jelentkezik.
- A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy a tartós szorongás félelemben, izzadásban, feszült arckifejezésben és más stresszreakciókban is megmutatkozhat.
- Különösen súlyos figyelmeztető jel, ha a gyermek önsértő magatartást mutat, például szándékosan megvágja vagy megkarcolja magát. Ilyenkor mielőbbi szakmai segítségre van szükség.
Fontos ugyanakkor, hogy ezek a tünetek önmagukban nem bizonyítják az iskolai bántalmazást: más lelki, családi vagy egészségügyi nehézségek is állhatnak a hátterükben.
Miért éppen egy adott gyermeket szemelnek ki?
A bántalmazás áldozatává bárki válhat, de bizonyos különbségeket a zaklatók könnyebben használhatnak fel arra, hogy valakit kipécézzenek.
Királymezei Ágnes tapasztalatai szerint gyakrabban válhatnak céltáblává azok a gyerekek, akik valamiben eltérnek a közösség többségétől. Ilyen lehet egy fogyatékosság, beszédhiba, feltűnő testi adottság, túlsúly vagy soványság. A nehezebb anyagi helyzet, a tanulási problémák vagy az elhanyagoltnak ítélt külső szintén ürügyet adhat a bántalmazóknak. A szakember külön kiemeli, hogy munkája során egyre többször találkozik olyan esetekkel, amikor egy gyermeket az ápoltsága miatt szégyenítenek meg.
Ezek a körülmények azonban soha nem teszik felelőssé az áldozatot. A bántalmazásért az felel, aki elköveti, a felnőttek feladata pedig a biztonságos közösségi környezet megteremtése.
Miért válik egy gyermek bántalmazóvá?
A szakpszichológus szerint nem elegendő kizárólag az áldozat helyzetével foglalkozni. Azt is meg kell érteni, milyen okok vezethetnek ahhoz, hogy egy gyermek rendszeresen másokat aláz meg vagy félemlít meg.
Előfordulhat, hogy a bántalmazó saját feszültségét, sérelmeit vagy bizonytalanságát vezeti le másokon. Szerepet játszhatnak az érzelmek szabályozásának nehézségei, a hiányos konfliktuskezelési minták és az empátia fejletlensége is.
A szakember szerint a családi környezet, a nevelési minták és a gyermek korábbi tapasztalatai egyaránt befolyásolhatják, hogyan viselkedik a társaival. Ugyanakkor nincs egyetlen olyan személyiségjegy vagy családi körülmény, amely önmagában megmagyarázná a zaklatást.
„Nem bántalmazónak születik egyik gyermek sem – de valamiért mégis azzá válik”
– fogalmaz Királymezei Ágnes.
Úgy véli, a bántalmazó viselkedésének hátterét is fel kell tárni, mert a puszta büntetés nem feltétlenül oldja meg azokat a problémákat, amelyek az agresszióhoz vezettek.
Ez természetesen nem jelent felmentést a tettek alól. A bántalmazást meg kell állítani, miközben az érintett gyermeknek segítséget kell nyújtani ahhoz, hogy más viselkedési mintákat sajátítson el.
Mit tehet a szülő, ha arra gyanakszik, hogy bántják a gyermekét?
A legfontosabb, hogy a szülő ne söpörje félre a változásokat, és ne tekintse automatikusan a gyermekkor természetes velejárójának a rendszeres csúfolódást vagy kiközösítést.
Érdemes nyugodt helyzetben beszélgetést kezdeményezni, és konkrét, de nem számonkérő kérdéseket feltenni. Például arról, kikkel tölti a szüneteket, van-e valaki, akitől tart, vagy történt-e olyasmi az iskolában, ami miatt rosszul érzi magát. Ha a gyermek megnyílik, fontos, hogy a szülő meghallgassa, komolyan vegye a történteket, és ne hibáztassa azért, hogy nem tudott egyedül védekezni.
A következő lépés az iskolával való kapcsolatfelvétel lehet. Az osztályfőnök, az intézmény vezetése és az iskolapszichológus bevonásával lehet feltárni, mi történik a közösségben, és milyen intézkedések szükségesek a gyermek biztonságához.
Online zaklatás esetén célszerű megőrizni a fenyegető üzeneteket, képernyőképeket és egyéb bizonyítékokat. Fizikai erőszak, zsarolás vagy más súlyos veszélyeztetés esetén további gyermekvédelmi, illetve szükség esetén hatósági lépések is indokoltak lehetnek.
A szakember gondolataiból az is következik, hogy nem szabad megvárni, amíg a gyermek állapota látványosan leromlik. A korai felismerés és beavatkozás kulcsfontosságú.
Már a tanév elején sokat lehet tenni a kiközösítés és zaklatás megelőzéséért
A zaklatás megelőzése nem kezdődhet akkor, amikor már kialakult egy tartósan bántalmazó helyzet. Iskolakezdéskor, a közösségbe kerülő gyermekek eltérő családi és társas mintákat hoznak magukkal. Nem egyformán kezelik a kudarcot, a versengést vagy a konfliktusokat, ezért a közösségi együttélés szabályait tudatosan is tanítani kell. Különösen fontos az egymás közötti különbségek elfogadása, az érzelmek felismerése, a megfelelő konfliktuskezelés és annak világossá tétele, hogy a megalázás nem elfogadható viselkedés.
A pedagógusoknak már a tanév első heteiben érdemes figyelniük arra, hogyan alakulnak a csoporton belüli kapcsolatok. Kik maradnak rendszeresen egyedül? Vannak-e visszatérő gúnyolódások? Előfordul-e, hogy bizonyos gyerekeket következetesen kizárnak a közös tevékenységekből?
A szülők részéről pedig sokat jelenthet, ha a mindennapi beszélgetések nem csupán a jegyekről és a házi feladatokról szólnak, hanem a gyermek társas kapcsolatairól is.
Egy életre nyomot hagyhat az iskolai megaláztatás
Az iskolai zaklatás következményei messze túlmutathatnak a gyermekéveken. Királymezei Ágnes szerint a tartós bántalmazás az önértékelés és az önbecsülés sérüléséhez, szorongáshoz, depressziós tünetekhez és alvászavarokhoz vezethet. Az érintettek később is nehezebben bízhatnak meg másokban, és tartósan fokozott készenléti állapotban élhetnek, attól tartva, hogy újra bántás éri őket.
A legsúlyosabb esetekben önsértés és öngyilkossági gondolatok is megjelenhetnek. Ezeket mindig komolyan kell venni, és haladéktalanul megfelelő szakmai segítséget kell kérni.
A hosszú távú következmények ugyanakkor nem elkerülhetetlenek. A biztonságos családi háttér, az időben érkező támogatás, az iskolai beavatkozás és szükség esetén a pszichológiai segítség jelentősen hozzájárulhat a gyermek felépüléséhez.
Királymezei Ágnes szerint az áldozat támogatása a legsürgetőbb feladat, de a bántalmazó gyermek problémáit sem lehet figyelmen kívül hagyni.
A bántalmazó is bajban van, számára is szükség van a megsegítésre”
– hangsúlyozza a szakpszichológus.
A cél ugyanis nem csupán az, hogy egy adott zaklatási helyzet megszűnjön, hanem az is, hogy a gyermekek megtanuljanak biztonságosabban, egymást tiszteletben tartva együtt élni.