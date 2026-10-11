Ezeket a jeleket sok szülő félreérti – pedig iskolai bántalmazás állhat mögöttük

A zaklatás nemcsak fizikai erőszak lehet: a rendszeres megalázás, gúnyolódás és kiközösítés is súlyos károkat okozhat.

A hirtelen hangulatváltozás, az alvászavar és a romló iskolai teljesítmény figyelmeztető jel lehet.

A gyermek gyakran szégyelli a történteket, ezért nem feltétlenül beszél arról, ami vele történik.

A bántalmazás az interneten is folytatódhat, akár megszégyenítő fényképek terjesztésével.

A szakember szerint nemcsak az áldozatnak, hanem a bántalmazó gyermeknek is segítségre lehet szüksége.

Az iskolai közösségekben természetes, hogy időnként konfliktusok alakulnak ki. A gyerekek különböző személyiséggel, családi háttérrel, temperamentummal és konfliktuskezelési mintákkal érkeznek az osztályba. Van, aki könnyen megtalálja a helyét, másnak több időre van szüksége ahhoz, hogy beilleszkedjen. Királymezei Ágnes szerint a közösségen belüli szerepek viszonylag hamar kialakulhatnak. Megmutatkozik, ki válik meghatározó személyiséggé, ki marad inkább háttérben, és hogyan viszonyulnak egymáshoz a gyerekek. A nézeteltérések önmagukban még nem jelentenek zaklatást és iskolai bántalmazást. A probléma akkor válik különösen súlyossá, amikor egy gyermeket visszatérően, célzottan bántanak vagy aláznak meg, és a helyzetben erőfölény alakul ki.

Az iskolai bántalmazást komolyan kell venni, mert örök életre szóló nyomokat hagy.

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Az ártatlannak tűnő csúfolódásból súlyos iskolai bántalmazás lehet

A szakpszichológus tapasztalatai szerint a bántalmazás gyakran szóbeli támadásokkal kezdődik. A sértő megjegyzések, gúnynevek és megszégyenítő kijelentések után előfordulhat, hogy a zaklatók egyre súlyosabb eszközökhöz nyúlnak.

Ha azt tapasztalják, hogy a kiszemelt gyermek nem tud védekezni, a bántalmazás fokozódhat. Megjelenhet a lökdösődés, az elgáncsolás, a személyes tárgyak megrongálása, sőt a fizikai fájdalom szándékos okozása is.

A szakember hangsúlyozza, hogy a zaklatásnak nem feltétlenül vannak látható sérülései. A kapcsolati bántalmazás legalább ilyen romboló lehet: ide tartozik a pletykák terjesztése, a rossz hírnév keltése, a kiközösítés és az, amikor egy gyermeket tudatosan elszigetelnek a társaitól.