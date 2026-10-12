A 83 éves egykori magyar élsportoló még most is teniszezik, úszik és fitneszterembe jár – Ez a titka

- Ignácz Ilona 1965-ben világbajnok lett a magyar női kézilabda-válogatottal.
- A 83 éves egykori sportoló ma is rendszeresen teniszezik, úszik és fitneszterembe jár.
- Szerinte az ízületek és az izmok karbantartásának titka a rendszeres mozgás.
Az ízületeink egészségére többnyire csak akkor kezdünk igazán odafigyelni, amikor már fájdalom vagy mozgáskorlátozottság figyelmeztet arra, hogy valami nincs rendben. Október 12-e, az ízületi gyulladás világnapja arra hívja fel a figyelmet, hogy az ízületek egészségének megőrzéséért időben érdemes tenni.
Hogyan őrizhetjük meg az ízületek egészségét időskorban?
Az évek múlásával az izmok veszíthetnek erejükből, az ízületek merevebbé válhatnak, a korábban természetesnek vett mozdulatok pedig egyre nagyobb erőfeszítést igényelhetnek. A rendszeres, megfelelően megválasztott testmozgás azonban idősebb korban is sokat segíthet a mozgékonyság és az önállóság megőrzésében.
Erre különösen jó példa Ignácz Ilona, aki 1965-ben tagja volt a világbajnoki aranyérmet szerző magyar női kézilabda-válogatottnak. Az egykori élsportoló és testnevelő tanár ma, 83 évesen is irigylésre méltóan aktív életet él: rendszeresen teniszezik, fitneszterembe jár és úszik. A mozgás iránti elkötelezettsége azonban messze túlmutat a sportpályán, hiszen még a bevásárlás vagy a főzés közben adódó néhány percet is kihasználja egy kis tornára. Meggyőződése, hogy a fizikai fittség megőrzése elsősorban elhatározás, önfegyelem és rendszeresség kérdése. Az ízületi gyulladás világnapja alkalmából arról beszélgettünk vele, hogyan őrzi meg kondícióját nyolcvan felett is, és mit tanácsol azoknak, akik szeretnének minél tovább aktívak és önállóak maradni.
Világbajnok kézilabdázóként éveken át a legmagasabb szinten sportoltál. Hogyan változott meg számodra a mozgás jelentősége, amikor a versenysportot felváltotta az egészség megőrzése?
Nekem mindig is lételemem volt a sport és a mozgás. A világbajnoki cím hosszú évek kemény munkájának eredménye volt, hiszen egy világbajnok csapatba bekerülni rengeteg edzést és kitartást igényel. Ráadásul testnevelő tanárként is pontosan tudtam, milyen fontos szerepe van a mozgásnak az egészségünk megőrzésében. Amikor véget ért a versenyzői pályafutásom, ez az igényem ugyanúgy megmaradt. Nem kellett átprogramoznom magam, mert a sport mindig az életem része volt.
Sokan úgy gondolják, hogy az ízületi problémák az öregedés természetes velejárói, és egy bizonyos kor után már jobb kímélni magunkat. Te mit gondolsz erről?
Éppen ellenkezőleg! Az izmoknak és az ízületeknek szükségük van a mozgásra. Ahogy az agyunknak ingerekre van szüksége, ugyanúgy a testünket is rendszeresen használni kell.Ha valaki egész nap a karosszékben ül, tévét néz, és alig mozog, az izmai fokozatosan veszítenek az erejükből. Egy idő után már az is nehézséget jelenthet neki, hogy felálljon a székből.
Van egy nagyon találó holland mondás: „Rust roest”, vagyis a tétlenség rozsdásít. Szerintem ez tökéletesen kifejezi a lényeget.
Különösen idősebb korban fontos, hogy az ember ne hagyja el magát. Ha az ízületei merevebbek, nehezebben mozog, akkor is érdemes keresnie a számára megfelelő mozgásformát.
Persze nem arról van szó, hogy valaki egyik napról a másikra húsz-harminc gyakorlatot végezzen, aztán másnap az izomláztól meg se tudjon mozdulni. El kell kezdeni négy-öt gyakorlattal, aztán fokozatosan emelni az ismétlések számát. Mindenkinek más a maximuma. És van egy varázsszó: a rendszeresség. Enélkül az egész nem ér semmit.
Előfordul, hogy neked sincs kedved mozogni? Mi vesz rá mégis arra, hogy elkezdd?
Hát persze, hogy előfordul! De ilyenkor arra gondolok, mi lesz velem, ha nem mozgok. Nem fogok tudni felállni a székről? Nem tudok majd húsz métert gyalogolni? Nem tudok felmenni a lépcsőn? Akkor mi lesz? Leülök egy karosszékbe, és várom a halált?
Én ezt nem akarom! Ehhez viszont önfegyelem kell. Korábban tartottam időseknek tornaórákat, és ott láttam, hogy nálam tíz-tizenöt évvel fiatalabb férfiak és nők milyen kínkeservesen tudtak csak felállni egy székről. Azt sem fogadom el, amikor valaki azt mondja, hogy nincs ideje mozogni. Különösen nyugdíjaskorban! Nem az a helyzet, hogy nincs rá időnk, hanem az, hogy nem szánunk rá időt. Naponta tizenöt-harminc percet a saját érdekünkben tudni kell erre fordítani!
Számodra mit jelent ma, 83 évesen a mozgás szabadsága?
Például tudok sietni! Ez nagyon fontos dolog. Ha repülővel utazom, gond nélkül fel tudok menni a repülő lépcsőjén, pedig azok bizony elég magasak. Ha gyalogolni indulok, szándékosan olyan útvonalat választok, ahol van egy kis emelkedő vagy lépcső. Élsportolóként rengeteget lépcsőztünk a Szabadság-hegyen, mert ez a felkészülésünk fontos része volt.
A lábizmok ereje időskorban különösen sokat számít. Ha erősek a lábaid, használatban vannak az ízületeid, könnyebben gyalogolsz, fel tudsz állni a székről, fel tudsz szállni a buszra vagy a villamosra. Ezek olyan hétköznapi dolgok, amelyekre fiatalon nem is gondolunk, idősebb korban viszont a szabadságunk múlhat rajtuk.
Milyen mozgásformákat építettél be a mindennapjaidba?
Lehet, hogy ezen most nevetni fogsz, de én még a pénztárnál sorban állva is tornázom! Ha tíz percet kell várnom, közben lábujjhegyre emelkedem, visszaereszkedem, és mire sorra kerülök, már megcsináltam húsz-huszonöt gyakorlatot. Ha a konyhában főzök, és várom, hogy felforrjon a víz, megkapaszkodom az asztal szélében, és csinálok néhány guggolást. Ha pedig valahol ülve kell várakoznom, például egy bankban, vagy hivatalban, akkor a térdemet emelgetem.
Ezeket én mikromozgásoknak hívom. Az a nagyszerű bennük, hogy bárhol, bármikor elvégezhetők. Sokan megveszik a méregdrága futógépet, kétszer ráállnak, aztán leviszik a pincébe. Pedig a legegyszerűbb gyakorlatokkal is sokat tehetünk az izmaink és az ízületeink karbantartásáért. Akár reggel, pizsamában is lehet tornázni!
Persze én ennél komolyabban is sportolok. Teniszezem, méghozzá párost, és két órát egyfolytában végigjátszom! Nyáron körülbelül heti hat órát, télen kettőt-négyet. Emellett minden héten járok fitneszterembe. Körülbelül tíz gépen dolgozom, és én már ott tartok, hogy gépenként száz ismétlést végzek, két körben. Nyilván nem olimpiai súlyokat emelgetek! Öt-, legfeljebb tízkilós terheléssel dolgozom. Az én koromban már nem az a cél, hogy minél nagyobb erőt fejlesszek, hanem hogy megőrizzem azt, amim van. A karbantartás a lényeg. A fitnesz után általában átmegyek az uszodába, és úszom egyet, hogy az izmaim is ellazuljanak.
És tudod, mit csinálok? Rászánok erre egy fél napot! Mert rólam van szó. Az én életemről. Miért kellene rohannom? Hová? Kávézni a barátnőimmel? Kirakatokat nézegetni, vagy a tévében a sorozatokat nézni? Én szeretnék továbbra is aktív maradni, önállóan közlekedni. Ehhez bizony ennyire tudatosnak, sőt egy kicsit önzőnek kell lenni.
Mit tanácsolnál annak, aki idősebb korban szeretne újra mozogni, de nehezen veszi rá magát?
Van egy nagyon egyszerű módszerem. Vegyen egy kis füzetet, és minden nap jegyezze fel, milyen gyakorlatokat végzett, hány ismétlést csinált. Ez egy kicsit a lelkiismeretünket is ellenőrzi. Mert mi történik egyébként? Hétfőn tornázom, kedden piacra kell mennem, akkor kihagyom. Szerdán megint akad valami, és egyszer csak eltelt egy hét mozgás nélkül. De ha kinyitom azt a füzetet, és meglátom, hogy hétfő óta nem csináltam semmit, az bizony ösztönözni fog!
Aki korábban nem sportolt, annak érdemes szakember segítségével összeállítani egy megfelelő gyakorlatsort. Nem szabad rögtön túl sokat akarni. Ha viszont kitartó, saját maga fogja észrevenni a fejlődést, ez pedig óriási sikerélmény.
Mit üzennél a mai fiataloknak, illetve azoknak az idősebb embereknek, akik úgy érzik, már késő változtatni az életmódjukon?
A fiatal sportolóknak azt üzenném, hogy a versenysport csak egy viszonylag rövid szakasza az életünknek. Utána még hosszú-hosszú évek várnak ránk, és azokat is jó lenne úgy leélni, hogy fizikailag könnyedén átlibegjünk az életen.
Az idősebbeknek pedig azt mondanám, hogy ne adják fel! Nem kell mindenkinek teniszeznie vagy fitneszterembe járnia. Rengeteg egyszerű gyakorlat létezik, amit otthon is el lehet végezni, mindenki a saját képességeihez mérten. Ráadásul a mozgás a lelkiállapotunkra is nagyon jó hatással van. Ha valami bánt, ideges vagyok, elmegyek mozogni, és utána ugyanaz a probléma sokkal kisebbnek tűnik. Egy idő után már szinte hiányérzete van az embernek, ha kimarad az edzés.
A legfontosabb, hogy akarjunk tenni magunkért, mert ezt senki nem fogja helyettünk megcsinálni. Én azért mozgok, mert továbbra is szeretnék gyalogolni, utazni, teniszezni, és megőrizni az önállóságomat. És 83 évesen azt mondhatom, hogy ezért bizony megéri dolgozni!
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