A 83 éves egykori magyar élsportoló még most is teniszezik, úszik és fitneszterembe jár – Ez a titka

Ignácz Ilona 1965-ben világbajnok lett a magyar női kézilabda-válogatottal.

A 83 éves egykori sportoló ma is rendszeresen teniszezik, úszik és fitneszterembe jár.

Szerinte az ízületek és az izmok karbantartásának titka a rendszeres mozgás.

Az ízületeink egészségére többnyire csak akkor kezdünk igazán odafigyelni, amikor már fájdalom vagy mozgáskorlátozottság figyelmeztet arra, hogy valami nincs rendben. Október 12-e, az ízületi gyulladás világnapja arra hívja fel a figyelmet, hogy az ízületek egészségének megőrzéséért időben érdemes tenni.

Ignácz Ilona, egykori válogatott kézilabdázóval az ízületek egészségéről és a mozgás fontosságáról beszélgettünk az ízületi gyulladás világnapján.

Fotó: Ignácz Ilona

Hogyan őrizhetjük meg az ízületek egészségét időskorban?

Az évek múlásával az izmok veszíthetnek erejükből, az ízületek merevebbé válhatnak, a korábban természetesnek vett mozdulatok pedig egyre nagyobb erőfeszítést igényelhetnek. A rendszeres, megfelelően megválasztott testmozgás azonban idősebb korban is sokat segíthet a mozgékonyság és az önállóság megőrzésében.

Erre különösen jó példa Ignácz Ilona, aki 1965-ben tagja volt a világbajnoki aranyérmet szerző magyar női kézilabda-válogatottnak. Az egykori élsportoló és testnevelő tanár ma, 83 évesen is irigylésre méltóan aktív életet él: rendszeresen teniszezik, fitneszterembe jár és úszik. A mozgás iránti elkötelezettsége azonban messze túlmutat a sportpályán, hiszen még a bevásárlás vagy a főzés közben adódó néhány percet is kihasználja egy kis tornára. Meggyőződése, hogy a fizikai fittség megőrzése elsősorban elhatározás, önfegyelem és rendszeresség kérdése. Az ízületi gyulladás világnapja alkalmából arról beszélgettünk vele, hogyan őrzi meg kondícióját nyolcvan felett is, és mit tanácsol azoknak, akik szeretnének minél tovább aktívak és önállóak maradni.

Világbajnok kézilabdázóként éveken át a legmagasabb szinten sportoltál. Hogyan változott meg számodra a mozgás jelentősége, amikor a versenysportot felváltotta az egészség megőrzése?

Nekem mindig is lételemem volt a sport és a mozgás. A világbajnoki cím hosszú évek kemény munkájának eredménye volt, hiszen egy világbajnok csapatba bekerülni rengeteg edzést és kitartást igényel. Ráadásul testnevelő tanárként is pontosan tudtam, milyen fontos szerepe van a mozgásnak az egészségünk megőrzésében. Amikor véget ért a versenyzői pályafutásom, ez az igényem ugyanúgy megmaradt. Nem kellett átprogramoznom magam, mert a sport mindig az életem része volt.