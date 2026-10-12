Október 12-én tartják az ízületi gyulladás, más néven az artritisz világnapját. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a betegségekre, amelyek világszerte emberek millióinak mindennapjait nehezítik meg.

Ízületi gyulladás: sokan az öregedés számlájára írják, pedig súlyos betegség jele lehet ez a reggeli tünet - Fotó: Pexels

Az ízületi gyulladás egyik legnagyobb veszélye, hogy kezdetben könnyű összetéveszteni a hétköznapi fájdalmakkal. Egy kis reggeli merevség, időnként megduzzadó ujjak vagy visszatérő térdfájdalom sokaknál nem tűnik különösebben aggasztónak.

Pedig bizonyos tünetek mögött olyan gyulladásos folyamatok húzódhatnak meg, amelyek időben megkezdett kezelés nélkül akár visszafordíthatatlan ízületi károsodáshoz is vezethetnek.

Ezek az ízületi gyulladás legfontosabb figyelmeztető jelei

Az artritisz nem egyetlen betegséget jelent, hanem az ízületi gyulladással járó állapotok gyűjtőneve. A különböző formák eltérő tünetekkel jelentkezhetnek, ezért különösen fontos felismerni a figyelmeztető jeleket.

Az alábbi panaszokra érdemes odafigyelni, ezek az ízületi gyulladás korai tünetei:

Hosszan tartó reggeli merevség: ha ébredés után fél-egy órán át vagy még tovább nehéz mozgatni az ízületeket.

ha ébredés után fél-egy órán át vagy még tovább nehéz mozgatni az ízületeket. Duzzadt, meleg ízületek: különösen akkor, ha a duzzanat nem sérülés után jelentkezik.

különösen akkor, ha a duzzanat nem sérülés után jelentkezik. Visszatérő fájdalom: amely nyugalomban vagy éjszaka is jelentkezhet.

amely nyugalomban vagy éjszaka is jelentkezhet. Szimmetrikus panaszok: például mindkét kéz ujjainak vagy csuklóinak egyidejű fájdalma.

például mindkét kéz ujjainak vagy csuklóinak egyidejű fájdalma. Állandó fáradtság: egyes gyulladásos betegségek általános gyengeséggel, hőemelkedéssel is járhatnak.

A tünetek önmagukban nem bizonyítják az ízületi gyulladást, de tartós fennállásuk esetén indokolt az orvosi kivizsgálás.

Nem csak az idősek betegsége

Sokan úgy gondolják, hogy az ízületi problémák az öregedés természetes velejárói. Ez azonban csak részben igaz. Az életkor előrehaladtával valóban gyakoribbá válik az ízületi kopás, a gyulladásos ízületi betegségek azonban fiatal felnőtteknél, sőt gyermekeknél is kialakulhatnak.

Az egyik legismertebb ilyen betegség a reumatoid artritisz, amelynek hátterében az immunrendszer kóros működése áll. Ilyenkor a szervezet saját ízületi szövetei ellen indít gyulladásos reakciót.