Szigorúan tilos ezekre a helyekre feljegyezned a bankkártya adataid és jelszavaid

A kényelem a biztonság rovására mehet a digitális mindennapokban.

A nem védett digitális jegyzetek és fájlok könnyedén hozáférhetők bárki számára.

Léteznek olyan professzionális, titkosított szoftverek, amelyek kiváltják a kockázatos módszereket.

Az adataid biztonságos tárolása kulcsfontosságú, mert a kiberbűnözők folyamatosan keresik a védtelenül hagyott információkat. A jelszavak és bankkártyaadatok feljegyzésére és tárolására az alábbi biztos megoldásokat javasoljuk.

A jelszavak és a bankkártya adatok megfelelő, biztonságos helyen történő tárolása a digitális vagyonvédelem és a személyazonosság-lopás megelőzésének legfontosabb lépése. Fotó: 123rf.com

Digitális öngyilkosság: így kínálod fel a jelszavakat és a pénzed a csalóknak

Amikor a jelszavainkról és a bankkártyánkról van szó, hajlamosak vagyunk könnyelműek lenni. Azt ugyan tudjuk, hogy tilos másoknak megadni az adatainkat, de a helyzet az, hogy nagyon könnyen beránhatnak minket egy csapdába akkor is, ha nem megfelelően tároljuk azokat. Most azt gondolhatod, veled ilyen úgysem történik meg, de aztán könnyen jöhet a feketeleves.

Ha a következő helyeken tárolod a jelszavaid és bankártya adataid, az olyan, mintha nyitott ajtóval és járó motorral hagynád az autód a város legveszélyesebb kerületében.

A sárga post-it és füzet: a monitorra ragasztott jelszavas cetli vagy a billentyűzet alá rejtett füzet óriási hiba. Elég egyetlen vendég, egy szerelő vagy egy kolléga, aki egy óvatlan pillanatban ránéz, vagy lefotózza a telefonjával. A telefonos Jegyzettömb és Word fájl: ide csak akkor jegyzetelj fontos adatokat, ha kifejezetten vágysz arra, hogy lerabolják a bankszámlád és feltörjék a közösségi oldalaid. Ha véletlenül letöltesz egy rosszindulatú alkalmazást vagy rákattintasz egy vírusos csatolmányra, a hackerek robotprogramjai legelőször ezeket a szöveges fájlokat fogják átfésülni, és másodpercek alatt megtalálják, amit keresnek. Üzenet magadnak (Messenger, e-mail): azt hiszed, nagyon trükkös vagy? Hát nem! Ha elküldöd magadnak chaten a kártyád adatait, hogy kéznél legyenek, akkor a Facebookod vagy a levelező rendszered feltörése esetén a hacker első dolga lesz, hogy beírja a keresőbe: jelszó vagy OTP. Máris mindent látni fog. A böngésző „Emlékezz rám” gombja kényelmes, amikor a Google Chrome vagy a többi böngésző felajánlja, hogy megjegyzi a kártyád adatait és a jelszavadat. Ha azonban nincs beállítva a gépeden vagy a telefonodon képernyőzár (PIN-kód vagy ujjlenyomat), akkor bárki, aki a kezébe veszi a készüléked, egy kattintással megnézheti az összes jelszavad és mentett adatod.

Mi a megoldás?

Nem kell informatikusnak lenned. Elég, ha bevezetsz két egyszerű dolgot.

Használj jelszókezelőt: léteznek olyan ingyenes, telefonra és gépre is letölthető programok (mint a Bitwarden vagy a 1Password), amelyek pont úgy működnek, mint egy digitális széf.

Neked csak egyetlen nagyon erős jelszót kell megjegyezned (ez a széf kulcsa), a többit a program megjegyzi helyetted, és elrejti a hackerek elől.

2. Kétlépcsős azonosítás: ez hasonló, mint a bankautomata: nem elég a kártya, kell a PIN-kód is. Kapcsold be a Facebookodon, a Google-fiókodban és az e-mailedben ezt a funkciót. Így ha a csalók valahogy meg is szerzik a jelszavad, nem tudnak belépni, mert a telefonodra érkező SMS-kód vagy jóváhagyás nélkül a rendszer kizárja őket.