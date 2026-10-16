Új vetélytársa akadt a kávénak – egyre többen ezzel indítják a napjukat

A reggeli kávé sokak számára nélkülözhetetlen, ám a magasabb koffeinbevitel egyeseknél szapora szívverést, nyugtalanságot vagy alvászavarokat okozhat. A kakaó ezzel szemben általában kevesebb koffeint tartalmaz, miközben egy másik természetes élénkítő vegyület, a teobromin is megtalálható benne. Ezért egyre többen tekintenek rá a hagyományos reggeli kávé lehetséges alternatívájaként.

A kakaó természetes élénkítő vegyületeket is tartalmaz

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A kakaó másként hat a szervezetre, mint a kávé

A kávé élénkítő hatását elsősorban a koffein adja, amely viszonylag gyorsan fokozhatja az éberséget. A kakaóban szintén található koffein, de általában kisebb mennyiségben. Emellett teobromint is tartalmaz, amely a koffeinnel rokon (természetes) vegyület.

A teobromin szintén rendelkezik élénkítő tulajdonságokkal, hatása azonban általában enyhébb a koffeinénél. Ezért a kakaó azok számára is érdekes választás lehet, akik szeretnék csökkenteni a koffeinfogyasztásukat, de nem mondanának le teljesen a reggeli élénkítő italokról.

Fontos ugyanakkor, hogy a kakaó hatása függ az elfogyasztott mennyiségtől, az elkészítés módjától és az egyéni érzékenységtől. Az sem bizonyított, hogy mindenkinél egyenletesebb energiát biztosítana, mint a kávé.

Értékes tápanyagokat tartalmaz a kakaó

A tiszta, hozzáadott cukor nélküli kakaó nemcsak élénkítő vegyületeket, hanem számos értékes tápanyagot is tartalmaz.

Ezek közé tartoznak:

Magnézium: hozzájárul az idegrendszer és az izmok megfelelő működéséhez.

Vas: szerepet játszik az oxigén szállításában és a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Cink: támogatja az immunrendszer megfelelő működését.

Polifenolok: növényi vegyületek, amelyek antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek.

A Focus által bemutatott Moruga kakaó gyártói laboratóriumi adatai szerint egy csésze Chuncho fajtájú kakaó körülbelül 437 milligramm polifenolt tartalmazhat.

A jóllakottság érzését is befolyásolhatja

A tiszta kakaómassza jelentős mennyiségű természetes kakaóvajat tartalmaz. Zsírtartalma miatt energiadús, ugyanakkor hozzájárulhat a teltségérzet kialakulásához. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kakaó bizonyítottan csökkentené a falási rohamokat vagy elősegítené a fogyást.