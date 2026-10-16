Új vetélytársa akadt a kávénak – egyre többen ezzel indítják a napjukat

A reggeli kávé sokak számára nélkülözhetetlen, ám a magasabb koffeinbevitel egyeseknél szapora szívverést, nyugtalanságot vagy alvászavarokat okozhat. A kakaó ezzel szemben általában kevesebb koffeint tartalmaz, miközben egy másik természetes élénkítő vegyület, a teobromin is megtalálható benne. Ezért egyre többen tekintenek rá a hagyományos reggeli kávé lehetséges alternatívájaként.
A kakaó másként hat a szervezetre, mint a kávé
A kávé élénkítő hatását elsősorban a koffein adja, amely viszonylag gyorsan fokozhatja az éberséget. A kakaóban szintén található koffein, de általában kisebb mennyiségben. Emellett teobromint is tartalmaz, amely a koffeinnel rokon (természetes) vegyület.
A teobromin szintén rendelkezik élénkítő tulajdonságokkal, hatása azonban általában enyhébb a koffeinénél. Ezért a kakaó azok számára is érdekes választás lehet, akik szeretnék csökkenteni a koffeinfogyasztásukat, de nem mondanának le teljesen a reggeli élénkítő italokról.
Fontos ugyanakkor, hogy a kakaó hatása függ az elfogyasztott mennyiségtől, az elkészítés módjától és az egyéni érzékenységtől. Az sem bizonyított, hogy mindenkinél egyenletesebb energiát biztosítana, mint a kávé.
Értékes tápanyagokat tartalmaz a kakaó
A tiszta, hozzáadott cukor nélküli kakaó nemcsak élénkítő vegyületeket, hanem számos értékes tápanyagot is tartalmaz.
Ezek közé tartoznak:
- Magnézium: hozzájárul az idegrendszer és az izmok megfelelő működéséhez.
- Vas: szerepet játszik az oxigén szállításában és a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.
- Cink: támogatja az immunrendszer megfelelő működését.
- Polifenolok: növényi vegyületek, amelyek antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek.
A Focus által bemutatott Moruga kakaó gyártói laboratóriumi adatai szerint egy csésze Chuncho fajtájú kakaó körülbelül 437 milligramm polifenolt tartalmazhat.
A jóllakottság érzését is befolyásolhatja
A tiszta kakaómassza jelentős mennyiségű természetes kakaóvajat tartalmaz. Zsírtartalma miatt energiadús, ugyanakkor hozzájárulhat a teltségérzet kialakulásához. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kakaó bizonyítottan csökkentené a falási rohamokat vagy elősegítené a fogyást.
A cukrozott instant kakaóporok ráadásul jelentősen eltérhetnek a tiszta kakaómasszából készült italoktól, ezért érdemes figyelni az összetevőkre és a hozzáadott cukor mennyiségére.
Érdemes lecserélni a reggeli kávét?
A kakaó azok számára lehet jó alternatíva, akik szeretnék mérsékelni a koffeinbevitelüket, vagy egyszerűen változatosabbá tennék a reggeli rutinjukat.
A két ital azonban nem teljesen helyettesíti egymást. A kávé koffeintartalma általában magasabb, ezért erőteljesebb élénkítő hatást válthat ki, míg a kakaó jellemzően enyhébb stimuláló hatással rendelkezik.
A kakaó délutáni fogyasztásánál is érdemes figyelembe venni, hogy koffeint tartalmaz, így az arra érzékenyeknél az alvást is befolyásolhatja.
A kávét nem feltétlenül szükséges teljesen kakaóra cserélni, az élénkítő italok fogyasztását érdemes az egyéni igényekhez és a szervezet reakcióihoz igazítani.
A kakaó tápanyagtartalma ugyanakkor jelentősen változhat a fajtától, a feldolgozástól és az elkészítés módjától függően.