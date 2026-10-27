Elátkozott kastélyok, kísértetek és boszorkányok: ez Magyarország 5 legfélelmetesebb helye

Balatonederics Fekete-kastélyát tragikus halálesetek tették hírhedtté.

A siroki várhoz egy szerencsétlen szerelem és egy kísérteties várúrnő legendája kötődik.

Szeged Boszorkányszigetén a 18. században valóban embereket végeztek ki boszorkányság vádjával.

A Budavári Labirintus föld alatti folyosói önmagukban is hátborzongató hangulatot árasztanak.

A hollókői vár legendájában boszorkányok és titokzatos hollók is szerepet kapnak.

Október végén sokan horrorfilmekkel vagy jelmezes bulikkal hangolódnak halloweenre, pedig egy igazán borzongató történetért nem kell messzire utazni. Hazánkban is találunk olyan várakat, kastélyokat és különös helyszíneket, amelyekhez évszázados mendemondák, tragikus sorsok vagy valóban megtörtént, félelmetes események kapcsolódnak.

Elátkozott kastélyok, szomorú sorsok és boszorkányok nyomában Magyarországon.

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Magyarország top 5 legfélelmetesebb helyszíne és kastélya

1. Fekete-kastély, Balatonederics – az elátkozottnak tartott épület

A Balaton közelében, Balatonederics határában áll egy elhagyatott kastély, amelynek története akár egy horrorfilm forgatókönyvéül is szolgálhatna. A Nedeczky családhoz kötődő Fekete-kastély nevét feltehetően egykori sötét színű épületelemeiről kapta. Később azonban egészen más okból vált hírhedtté.

A kastély történetéhez több tragikus halálesetet kapcsolnak. A helyi történetek szerint 1912-ben féltékenységből meggyilkoltak egy ott dolgozó szakácsnőt, két évvel később pedig Nedeczky Jenő vetett véget az életének. A későbbi évtizedekből is fennmaradtak további öngyilkosságokról szóló beszámolók.

Nem csoda, hogy az épületet idővel elátkozottnak kezdték nevezni. A természet által lassan visszahódított kastély ma is különös látványt nyújt, de a szellemjárásról szóló történetekre nincs bizonyíték. A romos épület ráadásul balesetveszélyes lehet, ezért belülről, engedély nélkül nem szabad felfedezni.

2. Siroki vár – a vörös hajú várúrnő kísértete

Magyarország legfélelmetesebb helyei közé tartozik a Mátra keleti peremén magasodó siroki vár, amelyhez Magyarország egyik legszomorúbb kísértetlegendája kapcsolódik. A történet főszereplője Kompolti Gizella, a gyönyörű, vörös hajú várúrnő, aki a monda szerint sokáig elutasította a szerelmet. Egy napon azonban hét vitéz érkezett a várba, és egyikük elnyerte a szívét.