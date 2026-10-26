Tegyél egy kanállal ebből a kávédba, még a fogyásban is segíthet!

A fehérjés kávé, vagyis a „proffee” az utóbbi időben a közösségi oldalakon is népszerűvé vált. De vajon tényleg érdemes fehérjeporral felturbózni a reggeli kávét? Egy dietetikus szerint három okból is jó ötlet lehet.
Fehérjével dúsított kávé: hozzájárul a napi fehérjeszükséglethez
A fehérje elengedhetetlen a szervezet számára, hiszen részt vesz a szövetek fenntartásában és regenerációjában, többek között az izmok, a csontok és a bőr egészségéhez is szükséges.
A fehérjepor hozzáadása a kávéhoz egyszerű módja lehet annak, hogy növeljük a napi fehérjebevitelünket. Egy 68 kilogrammos ember számára például reggelire körülbelül 17–27 gramm fehérje lehet megfelelő mennyiség.
Az edzést is támogathatja
A testmozgás után a szervezetnek fehérjére van szüksége az izmok regenerálódásához és erősödéséhez. Az aktív életmódot folytatóknak ezért általában több fehérjére van szükségük, mint a kevésbé aktív embereknek.
A kávéban található koffein szintén előnyös lehet edzés előtt: segítheti az izom-összehúzódásokat, és hozzájárulhat a fáradtságérzet csökkentéséhez. A fehérje és a koffein kombinációja így praktikus választás lehet azok számára, akik rendszeresen sportolnak.
A fogyásban is szerepet kaphat
A fehérje hozzájárul a jóllakottság érzéséhez, így segíthet mérsékelni az éhséget és a túlzott kalóriabevitelt. A koffein szintén befolyásolhatja az étvágyat, a fehérje emésztése pedig valamivel több energiát igényel a szervezettől, mint a zsíroké vagy a szénhidrátoké.
Mire érdemes figyelni?
- A fehérjebevitel mellett a megfelelő zsír- és szénhidrátmennyiségre is ügyelni kell. A fehérjét célszerű a nap folyamán egyenletesen elosztva fogyasztani, és figyelembe venni az ételekből, italokból származó teljes napi mennyiséget.
- A fehérjés kávé többféleképpen elkészíthető: keverhetünk a kávéba fehérjeport, adhatunk hozzá kész fehérjeturmixot, vagy használhatunk magasabb fehérjetartalmú tejet, illetve növényi italt.
- A választásnál érdemes elolvasni az összetevők listáját, és figyelni a hozzáadott cukorra, valamint a mesterséges édesítőszerekre és egyéb adalékanyagokra - írja a health.com. A fehérjepor étrend-kiegészítő, ezért rendszeres használata előtt – különösen meglévő betegség vagy speciális étrend esetén – ajánlott orvossal vagy gyógyszerésszel egyeztetni.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a fehérjés kávé önmagában nem fogyasztószer, és nem helyettesíti a kiegyensúlyozott étrendet.