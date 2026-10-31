Hány szelet kenyér az ideális? Erre a megállapításra jutottak a szakértők

A kenyér egy olyan alapvető élelmiszer, ami egyben az egyik legősibb eledel és rengeteg fajtája van. Habár sokáig igazságtalanul okolták a súlygyarapodásért, a szakértők szerint a kenyér valójában egy értékes tápanyagforrás. Az egészség és a jó alak megőrzésének kulcsa a jó kenyérválasztás és a megfelelő mennyiség kialakításában rejlik.

Kenyér: ekkora mennyiség az ideális / Fotó: QUENTIN DE GROEVE / Hans Lucas

Kenyér: ekkora mennyiség az ideális

Az általános táplálkozási irányelvek szerint egy felnőttnek naponta körülbelül öt adag gabonaterméket kellene fogyasztania. A gyakorlatban egy szelet teljes kiőrlésű kenyér pontosan egy ilyen adagnak felel meg, így az öt szelet általános iránymutatásként szolgálhat. A dietetikusok azonban siettek hangsúlyozni, nincs egyetlen, univerzális, mindenkire megfelelő szám. Végső soron a szükséges mennyiség az életmódtól, a testsúlytól, a fizikai aktivitás szintjétől, illetve attól is függ, hogy mi kerül még a tányérunkra: ha például zabpelyhet eszünk reggelire, rizst vagy tésztát pedig vacsorára, akkor a szendvicsként elfogyasztott gabona mennyisége automatikusan csökken.

A fogyókúrázóknak sem kell lemondaniuk róla

Számos fogyókúrás tévhit is felmerült a kenyérfogyasztás körül, ami miatt a diétázók gyakran teljesen lemondanak a szendvicsekről. Ez azért indokolatlan, mivel a súlygyarapodás a bevitt többletkalóriákból, nem pedig magából a kenyérből fakad.

Szabó Adrienn, a Semmelweis Egyetem dietetikusa is rámutatott erre az összefüggésre.

Valószínűbb, hogy a felesleges zsír a probléma, nem a szénhidrátok

– magyarázta el egy interjú során.

A problémát tehát általában véve nem maga a kenyérszelet, sokkal inkább a feltétek jelentik, amiket ráteszünk – egy vastag vajréteg, zsíros pástétomok, majonéz vagy feldolgozott húsok gyorsan megnövelhetik az egész étkezés kalóriaértékét.

Milyen kenyeret érdemes választani?

A szervezet számára legelőnyösebb választás mindenképpen a teljes kiőrlésű kenyér, amelyet teljes kiőrlésű lisztből készítenek. Az őrölt szemek a külső bevonatukkal együtt jelentős mennyiségű élelmi rostot, B-vitamint és ásványi anyagot, például magnéziumot, cinket és vasat tartalmaznak. A rost a gyomorban megduzzad, lelassítja a cukrok felszívódását a véráramba, és hosszan tartó teltségérzetet biztosít, védve a hirtelen éhségrohamok ellen.