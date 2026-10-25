Tényleg a férfinak kell megtennie az első lépést? A szakértő elárulta, mikor érdemes a nőnek kezdeményeznie

Várni arra, hogy ő írjon, vagy végre megtenni azt a bizonyos első lépést? A régi randiszabályok szerint a férfinak illik nyitni, ám ma már egyre többen teszik fel a kérdést: miért kellene tétlenkedni, miért ne lehetne a nő kezében a kezdeményezés?

Női kezdeményezés vagy kivárás? - A pszichológus válaszol Fotó: magnific.com

Egyesek szerint egy nőnek nem szabad könnyen elérhetőnek mutatnia magát, más pedig már rég maga mögött hagyta ezt az elavult elvárást.

Az ismerkedés világában mégis meglepően erősen tartja magát a vívódás: vajon mit gondol rólunk, ha mi írunk rá először?

A társadalmi elvárások szerint kinek a feladata a beszélgetés kezdeményezése, kinek kell nyitnia, és hogyan? Mikor kezdeményezzen nő, és hogyan, és mely helyzetekben húzódjon vissza?

Régi szabályok, saját vágyak: ki kezdeményezzen?

Dr. Poór Judit család- és párkonzulens, szexológus szerint nehéz egyértelműen válaszolni arra, hogy a férfinak kell-e megtennie az első lépést, mert ma egyszerre több, néha egymásnak teljesen ellentmondó forgatókönyv él bennünk.

– Vannak társadalmi és kulturális berögződéseink arról, hogy a férfi hódít, a nő pedig kiválasztja, kit enged közel. Léteznek családi mintáink, mint például, hogy mit láttunk otthon, ki közeledett a másik félhez, hogyan lehetett kimutatni az érdeklődést. És van egy harmadik réteg is, hogy mi magunk mit szeretnénk, mi esik jól, miben érezzük önazonosnak magunkat. Ezek ráadásul nem mindig ugyanabba az irányba mutatnak. Lehetünk az életünk számos területén nagyon önállóak, miközben az ismerkedésben jólesik, ha minket hódítanak meg. És fordítva: lehet, hogy valaki tradicionálisabb szerepben érzi jól magát, mégis teljes természetességgel kezdeményez – avat be a szakértő, majd hozzáteszi, hogy szerinte erre nincsen általános szabály. Annak érdemes nyitnia, aki abban a pillanatban szeretne közelebb kerülni a másikhoz – írja a Fanny magazin.

Ezek lehetnek a női kezdeményezés jelei

Abban, hogy a nők gyakran várnak arra, hogy a kiszemelt megtegye megszólítsa őket, az illem, a megszokás és a visszautasítástól való félelem is jelen lehet.

– Valaki egyszerűen azt tanulta, hogy a férfi kezdeményez. Más azt látta a családban, hogy egy nő nem mutatja nyíltan az érdeklődését. Ha pedig az ember korábban sok visszautasítást élt át, óvatosabban teszi ki magát ennek. Emellett pedig van egy emberi része is, hogy míg nem vesszük fel a kapcsolatot vele, addig életben tarthatjuk a lehetőséget. Amikor viszont megtesszük, a fantázia találkozik a valósággal, és megeshet, hogy a másik nem ugyanazt akarja, mint mi. Sokszor tehát nem maga az üzenet nehéz, hanem az, hogy készen állunk-e a válaszra. Kötődési szempontból mindig van egy apró kockázat, és ehhez hozzáadódhatnak azok a belsővé vált mondatok is, amelyeket gyakran már észre sem veszünk: „ne mutasd, hogy akarod”, „egy férfinak kell meghódítania egy nőt”. Ilyenkor érdemes megkérdezni magunktól, hogy ez tényleg a mi hangunk vagy azért várunk, mert így illik? A mai nő sokszor egymásnak ellentmondó üzenetek között mozog. Legyen autonóm, erős, tudja, mit akar, de közben ne legyen „túl sok”, maradjon meghódítható – mondja.