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egészség

A járvány idején még tudtuk, mára elfelejtettük? Ezért veszélyes a felületes kézmosás

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Te tudod hogy kell helyesen kezet mosni? Most elmondjuk.
Fotó: shutterstock
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A koronavírus-járvány idején a csapból is az folyt, hogyan és mennyi időnként kell jó alaposan megmosni a kezünket, de vajon mára mi maradt meg ebből a lendületből? Mutatjuk, miért életbevágó még mindig a helyes technikával végzett kézmosás.
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egészségéletmódkézmosás világnapkézmosáskézmosás fontossága
  • Életmentő rutin: a rendszeres szappanos kézmosás akár 45 százalékkal csökkentheti a fertőzéses megbetegedések kockázatát.
  • Járvány utáni hanyatlás: a koronavírus alatt berögzült alapos higiéniai szokásaink mára sok helyen háttérbe szorultak.
  • Láthatatlan háttérmunka: a tiszta kézhez elengedhetetlen a víziközművek folyamatos, éjszakai-nappali működése is.

A pandémia éveiben szinte az agyunkba égtek a helyes kézhigiénés lépések, ám a veszélyhelyzet elmúltával sokan visszasüllyedtek a felületes, pár másodperces öblítés szintjére. Pedig a rendszeres, szappanos kézmosás nem csupán egy átmeneti óvintézkedés volt a vírus ellen, hanem a leghatékonyabb fegyverünk a mindennapi fertőzések megszakítására.

Szappanos kézmosás folyóvíz alatt
A megfelelő, szappanos kézmosás csökkenti a különféle megbetegedések kockázatát. Fotó: shutterstock / Shutterstock

Miért fontos az alapos és rendszeres kézmosás?

Az UNICEF által 2008-ban útjára indított kezdeményezés, a Kézmosás Világnapja október 15-én éppen arra figyelmeztet, hogy ez az egyszerű mozdulatsor életeket menthet. A világon évente mintegy 3,5 millió gyerek veszti életét olyan megelőzhető betegségekben, mint a tüdőgyulladás vagy a különféle hasmenéses fertőzések. A tudományos kutatások kimutatták: a rendszeres szappanos tisztálkodás a légúti megbetegedések kockázatát 23 százalékkal, a gyomor- és bélrendszeri problémákét pedig 45 százalékkal képes csökkenteni. A Nemzeti Népegészségügyi és Járványügyi Központ szerint a pandémia lecsengésével sajnos érezhetően alábbhagyott a fegyelem.

A járványügyi veszélyhelyzet elmúltával a kézhigiénére fordított fokozott figyelem is mérséklődött, és egyes, korábban előtérbe került higiénés szokások háttérbe szorultak. Ez nem kizárólag hazai jelenség, nemzetközi vizsgálatok is beszámoltak a kézhigiénés gyakorlat visszaeséséről.

A nemzetközi és hazai felmérések döbbentes képet mutatnak: bár a legtöbben azt állítják, hogy figyelnek a higiéniára, a lakosságnak mindössze 5 százaléka mos kezet az egészségügyi szabályoknak megfelelően. A megfigyelések szerint a férfiak 15, a nők 7 százaléka a mosdó használata után sem lép a csaphoz, aki pedig odalép, annak csaknem harmada szappan nélkül, egy gyors öblítéssel intézi el a dolgot. A mindennapi rutinban még rosszabb a helyzet: az emberek mintegy 60 százaléka hazaérkezés után sem mos kezet, étkezés előtt pedig csupán minden nyolcadik embernek jut eszébe ez a mozdulat. A legnagyobb gondot a folyamat hossza jelenti: az ajánlott 20 másodperces dörzsölés helyett átlagosan mindössze 6 másodpercre nyitjuk meg a csapot. 

Kisgyerek kezet mos az oviban
Nem lehet elég korán elkezdeni a gyerekeket megtanítani a helyes kézmosásra. Fotó: shutterstock / Shutterstock

Milyen veszélyeket rejt, ha elhanyagoljuk, vagy felületesen mosunk kezet?

A hétköznapokban alig gondolunk bele, hogy a kilincsek, a tömegközlekedési kapaszkodók és a telefonok kijelzői valóságos kórokozó-mágnesként működnek. Amikor a WC használata után vagy főzés és étkezés előtt kihagyjuk a szappant, szinte akadálytalan utat biztosítunk a baktériumoknak a szervezetünkbe. Az egészségügyi szakdolgozók nap mint nap a saját bőrükön tapasztalják, hogy a megfelelő kézhigiéné nem csupán szabályzat, hanem az egészségvédelem legfőbb bástyája. A felületes művelet és a kihagyott lépések ráadásul alig érnek valamit. A szakértők kiemelik: 

a megfelelő kézmosás egyik legfontosabb eleme a szappanos dörzsölés, amelynek legalább 20 másodpercig kell tartania. Ez nem a teljes kézmosási folyamat időtartama, hiszen ezt követően a kezünket folyó vízzel alaposan le kell öblíteni, majd meg is kell szárítani.

A helyes kézmosás lépései
Fogadjunk, hogy eddig te sem jól mostál kezet: íme a helyes kézmosás lépései. Fotó: Shutterstock

Nem mindegy az sem, mikor folyamodunk az alkoholos flakonokhoz.

Ha nincs lehetőségünk kezet mosni, például utazás közben, jó alternatívát jelenthet a legalább 60 százalékos alkoholtartalmú kézfertőtlenítőszer, feltéve, hogy a kezünk nem láthatóan szennyezett. Fontos tudni, hogy az alkoholos kézfertőtlenítők nem minden kórokozóval szemben egyformán hatékonyak, ezért a szappanos kézmosást nem minden helyzetben helyettesítik.

Mi kell a tiszta kézhez a szappanon kívül?

A szappan önmagában kevés: elengedhetetlen hozzá a folyamatosan elérhető, tiszta ivóvíz és a rendezett infrastruktúra. Miközben nekünk természetes, hogy a csap megnyitásakor azonnal folyik a víz, a világ számos pontján még a szennyvízelvezetés és a tisztítás sem megoldott. A hazai víziközmű-szolgáltatók a nap 24 órájában dolgoznak azért, hogy a lakásokban, intézményekben és munkahelyeken mindig rendelkezésre álljon ez az alapvető kincs.

Ahhoz, hogy a jövő generációi is biztonságban élhessenek, elengedhetetlen a tudatos vízhasználat és a környezet védelme. Álljunk meg egy pillanatra ezen a világnapon, és figyeljünk jobban az alapvető higiéniai szokásainkra – a saját és a bolygónkon élő több mint 8 milliárd ember érdekében.

Nézd meg a videót is a témában:

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