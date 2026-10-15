A járvány idején még tudtuk, mára elfelejtettük? Ezért veszélyes a felületes kézmosás

- Életmentő rutin: a rendszeres szappanos kézmosás akár 45 százalékkal csökkentheti a fertőzéses megbetegedések kockázatát.
- Járvány utáni hanyatlás: a koronavírus alatt berögzült alapos higiéniai szokásaink mára sok helyen háttérbe szorultak.
- Láthatatlan háttérmunka: a tiszta kézhez elengedhetetlen a víziközművek folyamatos, éjszakai-nappali működése is.
A pandémia éveiben szinte az agyunkba égtek a helyes kézhigiénés lépések, ám a veszélyhelyzet elmúltával sokan visszasüllyedtek a felületes, pár másodperces öblítés szintjére. Pedig a rendszeres, szappanos kézmosás nem csupán egy átmeneti óvintézkedés volt a vírus ellen, hanem a leghatékonyabb fegyverünk a mindennapi fertőzések megszakítására.
Miért fontos az alapos és rendszeres kézmosás?
Az UNICEF által 2008-ban útjára indított kezdeményezés, a Kézmosás Világnapja október 15-én éppen arra figyelmeztet, hogy ez az egyszerű mozdulatsor életeket menthet. A világon évente mintegy 3,5 millió gyerek veszti életét olyan megelőzhető betegségekben, mint a tüdőgyulladás vagy a különféle hasmenéses fertőzések. A tudományos kutatások kimutatták: a rendszeres szappanos tisztálkodás a légúti megbetegedések kockázatát 23 százalékkal, a gyomor- és bélrendszeri problémákét pedig 45 százalékkal képes csökkenteni. A Nemzeti Népegészségügyi és Járványügyi Központ szerint a pandémia lecsengésével sajnos érezhetően alábbhagyott a fegyelem.
A járványügyi veszélyhelyzet elmúltával a kézhigiénére fordított fokozott figyelem is mérséklődött, és egyes, korábban előtérbe került higiénés szokások háttérbe szorultak. Ez nem kizárólag hazai jelenség, nemzetközi vizsgálatok is beszámoltak a kézhigiénés gyakorlat visszaeséséről.
A nemzetközi és hazai felmérések döbbentes képet mutatnak: bár a legtöbben azt állítják, hogy figyelnek a higiéniára, a lakosságnak mindössze 5 százaléka mos kezet az egészségügyi szabályoknak megfelelően. A megfigyelések szerint a férfiak 15, a nők 7 százaléka a mosdó használata után sem lép a csaphoz, aki pedig odalép, annak csaknem harmada szappan nélkül, egy gyors öblítéssel intézi el a dolgot. A mindennapi rutinban még rosszabb a helyzet: az emberek mintegy 60 százaléka hazaérkezés után sem mos kezet, étkezés előtt pedig csupán minden nyolcadik embernek jut eszébe ez a mozdulat. A legnagyobb gondot a folyamat hossza jelenti: az ajánlott 20 másodperces dörzsölés helyett átlagosan mindössze 6 másodpercre nyitjuk meg a csapot.
Milyen veszélyeket rejt, ha elhanyagoljuk, vagy felületesen mosunk kezet?
A hétköznapokban alig gondolunk bele, hogy a kilincsek, a tömegközlekedési kapaszkodók és a telefonok kijelzői valóságos kórokozó-mágnesként működnek. Amikor a WC használata után vagy főzés és étkezés előtt kihagyjuk a szappant, szinte akadálytalan utat biztosítunk a baktériumoknak a szervezetünkbe. Az egészségügyi szakdolgozók nap mint nap a saját bőrükön tapasztalják, hogy a megfelelő kézhigiéné nem csupán szabályzat, hanem az egészségvédelem legfőbb bástyája. A felületes művelet és a kihagyott lépések ráadásul alig érnek valamit. A szakértők kiemelik:
a megfelelő kézmosás egyik legfontosabb eleme a szappanos dörzsölés, amelynek legalább 20 másodpercig kell tartania. Ez nem a teljes kézmosási folyamat időtartama, hiszen ezt követően a kezünket folyó vízzel alaposan le kell öblíteni, majd meg is kell szárítani.
Nem mindegy az sem, mikor folyamodunk az alkoholos flakonokhoz.
Ha nincs lehetőségünk kezet mosni, például utazás közben, jó alternatívát jelenthet a legalább 60 százalékos alkoholtartalmú kézfertőtlenítőszer, feltéve, hogy a kezünk nem láthatóan szennyezett. Fontos tudni, hogy az alkoholos kézfertőtlenítők nem minden kórokozóval szemben egyformán hatékonyak, ezért a szappanos kézmosást nem minden helyzetben helyettesítik.
Mi kell a tiszta kézhez a szappanon kívül?
A szappan önmagában kevés: elengedhetetlen hozzá a folyamatosan elérhető, tiszta ivóvíz és a rendezett infrastruktúra. Miközben nekünk természetes, hogy a csap megnyitásakor azonnal folyik a víz, a világ számos pontján még a szennyvízelvezetés és a tisztítás sem megoldott. A hazai víziközmű-szolgáltatók a nap 24 órájában dolgoznak azért, hogy a lakásokban, intézményekben és munkahelyeken mindig rendelkezésre álljon ez az alapvető kincs.
Ahhoz, hogy a jövő generációi is biztonságban élhessenek, elengedhetetlen a tudatos vízhasználat és a környezet védelme. Álljunk meg egy pillanatra ezen a világnapon, és figyeljünk jobban az alapvető higiéniai szokásainkra – a saját és a bolygónkon élő több mint 8 milliárd ember érdekében.
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