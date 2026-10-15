A járvány idején még tudtuk, mára elfelejtettük? Ezért veszélyes a felületes kézmosás

Életmentő rutin: a rendszeres szappanos kézmosás akár 45 százalékkal csökkentheti a fertőzéses megbetegedések kockázatát.

Járvány utáni hanyatlás: a koronavírus alatt berögzült alapos higiéniai szokásaink mára sok helyen háttérbe szorultak.

Láthatatlan háttérmunka: a tiszta kézhez elengedhetetlen a víziközművek folyamatos, éjszakai-nappali működése is.

A pandémia éveiben szinte az agyunkba égtek a helyes kézhigiénés lépések, ám a veszélyhelyzet elmúltával sokan visszasüllyedtek a felületes, pár másodperces öblítés szintjére. Pedig a rendszeres, szappanos kézmosás nem csupán egy átmeneti óvintézkedés volt a vírus ellen, hanem a leghatékonyabb fegyverünk a mindennapi fertőzések megszakítására.

A megfelelő, szappanos kézmosás csökkenti a különféle megbetegedések kockázatát. Fotó: shutterstock / Shutterstock

Miért fontos az alapos és rendszeres kézmosás?

Az UNICEF által 2008-ban útjára indított kezdeményezés, a Kézmosás Világnapja október 15-én éppen arra figyelmeztet, hogy ez az egyszerű mozdulatsor életeket menthet. A világon évente mintegy 3,5 millió gyerek veszti életét olyan megelőzhető betegségekben, mint a tüdőgyulladás vagy a különféle hasmenéses fertőzések. A tudományos kutatások kimutatták: a rendszeres szappanos tisztálkodás a légúti megbetegedések kockázatát 23 százalékkal, a gyomor- és bélrendszeri problémákét pedig 45 százalékkal képes csökkenteni. A Nemzeti Népegészségügyi és Járványügyi Központ szerint a pandémia lecsengésével sajnos érezhetően alábbhagyott a fegyelem.

A járványügyi veszélyhelyzet elmúltával a kézhigiénére fordított fokozott figyelem is mérséklődött, és egyes, korábban előtérbe került higiénés szokások háttérbe szorultak. Ez nem kizárólag hazai jelenség, nemzetközi vizsgálatok is beszámoltak a kézhigiénés gyakorlat visszaeséséről.

A nemzetközi és hazai felmérések döbbentes képet mutatnak: bár a legtöbben azt állítják, hogy figyelnek a higiéniára, a lakosságnak mindössze 5 százaléka mos kezet az egészségügyi szabályoknak megfelelően. A megfigyelések szerint a férfiak 15, a nők 7 százaléka a mosdó használata után sem lép a csaphoz, aki pedig odalép, annak csaknem harmada szappan nélkül, egy gyors öblítéssel intézi el a dolgot. A mindennapi rutinban még rosszabb a helyzet: az emberek mintegy 60 százaléka hazaérkezés után sem mos kezet, étkezés előtt pedig csupán minden nyolcadik embernek jut eszébe ez a mozdulat. A legnagyobb gondot a folyamat hossza jelenti: az ajánlott 20 másodperces dörzsölés helyett átlagosan mindössze 6 másodpercre nyitjuk meg a csapot.