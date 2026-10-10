Kötelező katonaságot jósol 2027-re a kínai Nostradamus

2027 igencsak forró év lesz bel- és külpolitikai téren az Egyesült Államokban – fejtette ki a kínai-kanadai Jiang Xueqin, akit az utóbbi időben kínai Nostradamusként emlegetnek. E különleges nevet azt követően érdemelte ki, hogy előre látta Donald Trump második elnökségét.

Nostradamus jóslatait idézi Jiang Xueqin: elárulta, mit gondol 2027-ről

Fotó: Wikimedia Commons

Polgárháborút és kötelező sorkatonaságot lát a kínai Nostradamus

Jiang Xueqin szerint az Egyesült Államokban polgárháborúra emlékeztető helyzet alakulhat ki. Ezzel kapcsolatban kiemelte: nem úgy kell ezt elképzelni, hogy két ellentétes hadsereg csap össze, abban azonban szinte biztos, hogy tüntetések, felkelések várhatók, nagy lesz az elégedetlenség, amely az egész USA belpolitikájára rányomja majd a bélyegét. Ezt kiegészítve arra is kitért: jóslata szerint az eddig is sokakból komoly ellenérzéseket kiváltó ICE jóval nagyobb hatalomhoz jut majd a jövő év során. Xueqin szerint várható, hogy a Nemzeti Gárdát is bevetik majd Amerika nagyvárosaiban.

Jiang Xueqin emellett arról is beszámolt: jóslata szerint jövőre várható a kötelező sorkatonaság bevezetése az Egyesült Államokban. Minderre azért lesz szükség, mert az iráni konfliktus eszkalációja miatt Trump katonákat küld nagy mennyiségben az országba. Xueqin úgy látja: 18 éveseket kezdenek majd besorozni, kötelező jelleggel.

Emellett arról is beszélt: az amerikai félidős választások is tartogathatnak még meglepetést - írja a Metro.