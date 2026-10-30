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Csehország

A Prága melletti kőbánya rejtélye: egy lenyűgöző tó, amelyet hátborzongató titok leng körbe

37 perce
Olvasási idő: 6 perc
A Prága melletti kőbánya rejtélye: egy lenyűgöző tó, amelyet hátborzongató titok leng körbe
A gyönyörű Veliká Amerika ma kedvelt kiránduló úti cél Prága környékén.
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Fedezd fel a Prága közelében fekvő egykori mészkőbányát, amelyet Csehország Grand Canyonjaként emlegetnek! Ismerd meg, milyen sötét legendát őriz ez a kísértetjárta hely, és mennyit láthatsz belőle kirándulóként!
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Csehországkísértetmészkőbánya
  • Sötét legenda övezi a Prága melletti egykori kőbányát, Velká Amerikát.
  • Az SS egyenruhás Hans Hagen szelleme állítólag a tárnákban bolyong.
  • A látványos bányatavat kijelölt kilátópontokról csodálhatjuk meg, leereszkedni azonban tilos.

A hátborzongató kísértetjárta hely hírében álló Velká Amerika Prágától mintegy harminc kilométerre, Mořina település mellett található. Neve magyarul Nagy-Amerikát jelent, meredek sziklafalai pedig valóban egy kanyonra emlékeztetnek. A mélyedést azonban a mészkő-kitermelés alakította ki, aljának egy részét ma tó borítja. A környékbeli kőfejtőkhöz föld alatti járatok kapcsolódnak, amelyekhez több hátborzongató történet is kötődik. Ezek legismertebb szereplője Hans Hagen, akiről egymástól eltérő legendák maradtak fenn.

A Prága melletti gyönyörű Velká Amerika mészkőbánya kísértetjárta hely.
A Velká Amerika (Nagy-America) mészkőbánya ma mint kísértetjárta hely ismert, ahogy egy SS egyenruhás férfi szelleme kísért.
Fotó: Shutterstock

Milyen sötét legendát őriz a Prága melletti kísértetjárta hely?

Az egyik változat szerint Hagen egy SS-egyenruhát viselő férfi volt, aki a második világháború végén a tárnákban rejtőzött el. A bányászoktól lopott élelemmel tartotta fenn magát, mígnem üldözőbe vették. Menekülés közben állítólag kézigránátot dobott, a robbanás pedig beomlasztotta a járatot. Hagen odabent rekedt, szelleme pedig azóta is a föld alatti folyosókon bolyong.

A csehországi Velká Amerika kőbánya belülről fotózva.
A festői kőbánya elhagyása óta számos film forgatási helyszíne volt. 
Fotó: Shutterstock

Egy másik történetben bányászként szerepel, akit két társával együtt temetett maga alá egy omlás a közeli Malá Amerikában. Kiszabadult, de mire visszatért a többiekért, már halottak voltak. A tragédiába beleőrült, és a járatokban keresett menedéket.

A mondához egy figyelmeztető gong – amely a közeli Solvay Kőbányamúzeumban található – is hozzátartozik: aki háromszor megszólaltatja, annak Hagen egy éven és egy napon belül megjelenik. Ezek persze helyi legendák, nem igazolt történelmi események.

A Velká Amerika kőbánya több járattal és tárnával is rendelkezik.
A bánya járatait - amelyek közül többet elárasztottak, mások pedig egyedül életveszélyesek - ma kizárólag vezetett túrák keretében lehet látogatni.
Fotó: Shutterstock

 Mészkőfejtőből kirándulóhely és filmes helyszín

A Velká Amerika a Cseh-karszt védett táján fekvő bányacsoport legnagyobb kőfejtője, ahol 1963-ig folyt kitermelés. A kőbánya körülbelül 750-800 méteres hosszú és 150-200 méter széles, legmélyebb pontján pedig 100 méter mély. Látványos sziklafalai filmes díszletként is szolgáltak: itt forgatták például az 1964-es csehszlovák western, a Limonádé Joe egyes jeleneteit. Ma elsősorban a kirándulók keresik fel a részben vízzel telt bánya látványáért.

Veliká Amerka bányaalját egy tó foglalja el, amelyen kis híd vezet át.
A festői Veliká Amerka bányába tilos egyedül leereszkedni, mert a helyszín veszéyes - és nemcsak Hans Hagen szelleme miatt. 
Fotó: Shutterstock

Ha ellátogatunk ide, a kijelölt útvonalról és a kilátópontokról nézhetünk le a tóra. A sárga jelzésű turistaút az északi perem mentén halad, majd a Mexiko kőfejtő felé folytatódik. A bánya belsejébe engedély nélkül tilos belépni, és fürödni sem szabad; a szabálytalan leereszkedések során súlyos, köztük halálos balesetek is történtek. A környék régi tárnáit szervezett vezetéssel is megismerhetjük, az aktuális lehetőségekről előzetesen érdemes tájékozódni.

Nézd meg a videót is a festői kőbányáról:

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