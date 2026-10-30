A Prága melletti kőbánya rejtélye: egy lenyűgöző tó, amelyet hátborzongató titok leng körbe

- Sötét legenda övezi a Prága melletti egykori kőbányát, Velká Amerikát.
- Az SS egyenruhás Hans Hagen szelleme állítólag a tárnákban bolyong.
- A látványos bányatavat kijelölt kilátópontokról csodálhatjuk meg, leereszkedni azonban tilos.
A hátborzongató kísértetjárta hely hírében álló Velká Amerika Prágától mintegy harminc kilométerre, Mořina település mellett található. Neve magyarul Nagy-Amerikát jelent, meredek sziklafalai pedig valóban egy kanyonra emlékeztetnek. A mélyedést azonban a mészkő-kitermelés alakította ki, aljának egy részét ma tó borítja. A környékbeli kőfejtőkhöz föld alatti járatok kapcsolódnak, amelyekhez több hátborzongató történet is kötődik. Ezek legismertebb szereplője Hans Hagen, akiről egymástól eltérő legendák maradtak fenn.
Milyen sötét legendát őriz a Prága melletti kísértetjárta hely?
Az egyik változat szerint Hagen egy SS-egyenruhát viselő férfi volt, aki a második világháború végén a tárnákban rejtőzött el. A bányászoktól lopott élelemmel tartotta fenn magát, mígnem üldözőbe vették. Menekülés közben állítólag kézigránátot dobott, a robbanás pedig beomlasztotta a járatot. Hagen odabent rekedt, szelleme pedig azóta is a föld alatti folyosókon bolyong.
Egy másik történetben bányászként szerepel, akit két társával együtt temetett maga alá egy omlás a közeli Malá Amerikában. Kiszabadult, de mire visszatért a többiekért, már halottak voltak. A tragédiába beleőrült, és a járatokban keresett menedéket.
A mondához egy figyelmeztető gong – amely a közeli Solvay Kőbányamúzeumban található – is hozzátartozik: aki háromszor megszólaltatja, annak Hagen egy éven és egy napon belül megjelenik. Ezek persze helyi legendák, nem igazolt történelmi események.
Mészkőfejtőből kirándulóhely és filmes helyszín
A Velká Amerika a Cseh-karszt védett táján fekvő bányacsoport legnagyobb kőfejtője, ahol 1963-ig folyt kitermelés. A kőbánya körülbelül 750-800 méteres hosszú és 150-200 méter széles, legmélyebb pontján pedig 100 méter mély. Látványos sziklafalai filmes díszletként is szolgáltak: itt forgatták például az 1964-es csehszlovák western, a Limonádé Joe egyes jeleneteit. Ma elsősorban a kirándulók keresik fel a részben vízzel telt bánya látványáért.
Ha ellátogatunk ide, a kijelölt útvonalról és a kilátópontokról nézhetünk le a tóra. A sárga jelzésű turistaút az északi perem mentén halad, majd a Mexiko kőfejtő felé folytatódik. A bánya belsejébe engedély nélkül tilos belépni, és fürödni sem szabad; a szabálytalan leereszkedések során súlyos, köztük halálos balesetek is történtek. A környék régi tárnáit szervezett vezetéssel is megismerhetjük, az aktuális lehetőségekről előzetesen érdemes tájékozódni.
Nézd meg a videót is a festői kőbányáról:
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