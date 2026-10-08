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látás

24 karátos tekintet: ilyen a dubaji sejkek arany, gyémántberakásos kontaktlencséje

1 órája
Olvasási idő: 11 perc
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Mit szólnál, ha kipróbálhatnál magadon egy olyan különlegességet, amely luxusékszer és látásjavító egyszerre? A jó hír, hogy számodra is bármikor elérhető a drágakövekkel kirakott, 24 karátos aranyból készült kontaktlencse, már ha van felesleges több millió forintod. A látás világnapja alkalmából most te is gyönyörködhetsz bennük.
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látásluxus cikkekkontaktlencse viseléskontaktlencse
  • Dr. Chandrashekhar Chawan különleges luxuslencséi új szintre emelik az ékszerviselést
  • A legextravagánsabb darabokat18 és 24 karátos arany arany díszíti.
  • Akár több millió forintba is kerülhetnek.

Van, akinek komfortos és van, aki nem bírja. Igen, ez a kontaktlencse. Cikkünkben olyan prémium darabokat mutatunk, amelyek kimerítik a luxus és a bizarr fogalmát, és amelyek szakértő alkotója az indiai Dr. Chandrashekhar  Chawan, optometrista. 

Luxus kontaktlencse - a gyémánt kiválasztása.
A gyémánt és arany nanokompozit kontaktlencsék hatalmas újdonságot jelentenek a piacon

Kontaktlencse

Az indiai szemész-optometrista missziójának tekintik, hogy a hozzá fordulók a lehető legmagasabb minőséget kapják, és – szó szerint – más színben láthassák a világot. 

Olyan luxuskontaktlencséket készít, amelyek közt találni neon- és szivárványszínűt, graffiti mintásat, vámpíros stílusú pirosat és drágakövekkel kirakott, aranyból készültet. 

Utóbbi minden képzeletet felülmúl. Dr. Chawan szabadalmaztatta, amelyek lehetővé teszik hogy a viselő egyetlen pillantása is aranyat érjen. A találmányról még a fejlesztési fázisban készített riportot a szakemberrel a Hindustan Times.

Hogyan jött az ötlet?

A tervezőt a felesége inspirálta, aki a fogaira rakatott apró gyémánt ékszereket. Dr. Chawan ekkor gondolt arra, hogy ha a fogakon működik, miért ne lehetne a szemet is ékszerré alakítani. 

Látva, hogy az indiai kultúrában mekkora szerepe van az aranynak és a drágaköveknek (különösen esküvőkön és fesztiválokon), úgy döntött, létrehoz egy teljesen új luxusterméket. 

Kontaktlencse luxusszinten - szemész kutatóorvos
Az arany kontaktlencse nem ér hozzá a szaruhártyához, így nem irritálja a szem legérzékenyebb részét.
Forrás: 123RF

A nemesfémek sérülést okozhatnak, vagy mégsem?

Sokan azt gondolnák, hogy igen, de a szakember a lencséket rendkívül biztonságosra tervezte: nem hagyományos lencsét, hanem egy Boston IV típusú, gázáteresztő, merev szklerális lencsét használt alapként. Ez a lencse nem ér hozzá a szaruhártyához, hanem átível felette, így nem irritálja a szem legérzékenyebb részét.

  • A lencse anyagába egy speciális eljárással egy ultravékony, 18 és 24 karátos aranylemezt ágyaztak be. Erre az aranyalapra helyezték rá a 18 darab egyedileg csiszolt gyémántot.
  • A fém- és drágakő-réteget egy teljesen átlátszó, speciális vizes gél (hidrogél) réteggel vonták be. Így az arany és a gyémánt soha nem érintkezett közvetlenül a szemmel, és a pislogást sem akadályozta.

Nem rontja a látást

Az ékszerberakás gyűrű alakban, a lencse szélén helyezkedik el. A lencse közepe (a pupilla előtti rész) teljesen tiszta marad, így viselője tökéletesen lát rajta keresztül. Bár a lencse a ráhelyezett kövek miatt nehezebb, mint egy normál kontaktlencse, a szklerális kialakítás miatt a súly eloszlik a szem fehér részén. 

Viselés közben a szem folyamatosan nedves marad, a gyémántok pedig minden pislogásnál és szemmozgásnál megcsillannak.

Ha azt hinnéd, az ilyesmi csak a tehetősek számára elérhető, tévedsz

Dr. Chawan a kontaktlencsebiznisz bevételéből ingyen készítette el azokat a látásjavító- és mentő lencséket, amelyekre azoknak az indiai gyerekeknek volt szükségük, akik szaruhártya betegséggel küzdöttek, de nem tudták megfizetni a kezelést. Sőt, a világhírű szakember a filmipar számára is készít speciális kontaktlencséket:

Mennyire biztonságos?

Az utóbbi években több ember is megvakult a kontaktlencsétől, de nem Dr. Chawanétól. A látáskárosodást a helytelen ápolás és behelyezés okozza, illetve az, hogy egyesek úszás, zuhanyzás és alvás előtt sem távolítják el a lencséket a szemünkből, így gyakorlatilag kockáztatják azt, hogy a lencse magához vonzza a gombákat és a kórokozókat. 

Az arannyal és gyémánttal díszített kontaktlencsék a viselés alapszabályainak betartása mellett kifejezetten biztonságosak: a lencsék nem érintkeznek közvetlenül a szaruhártyával (6-9 miliméterre vannak a szemtől), és nem okoznak semmilyen kellemetlenséget.

Aki ilyet visel, aranyszínben látja a világot?

Nem, ugyanis a lencse közepe teljesen átlátszó, ugyanúgy, mint bármely hagyományos kontaktlencse közepe.

Ennyibe kerül egyetlen pár luxuskategóriás, nemesfémmel és drágakövekkel díszített kontaktlencse?

Ára körülbelül 700 000 indiai rúpia, ami a mai árfolyamon kb. 5,5 millió forintnak felel meg. Klinikai körülmények között készítik őket kézzel, egyenként. A puha dupla- vagy triplarétegű hidrogél lencserétegek közé illesztik a mikroszkopikus, 24 karátos aranylemezkéket - hát, ez az oka a csillagászati összegnek. 

Van rá kereslet? 

Hogyne! A dubai és a közel-keleti tehetős vásárlók körében rendkívül nagy az érdeklődés a Dr. Chawan által tervezett méregdrága luxuslencsék iránt. Dubaiban a neves ékszermárkák viselése mellett hatalmas kultúrája van az olyan extrém luxustermékeknek, amelyekkel a tulajdonosaik azonnal ki tudnak tűnni a tömegből. Van, aki a párját lepi meg vele, mások pedig azért áldoznak rá, mert úgy vélik, éppolyan státuszszimbólum, mint egy prémium márkás szemüveg, karóra vagy parfüm. A technika tehát fejlődik, és pont ennek köszönhető az, hogy a kontaktlencsék már nem csak optikai segédeszközök, hanem ékszerként és luxusművészeti tárgyként is funkcionálnak.

Ha kifogytál az ötletekből, ez lehet a tökéletes születésnapi vagy karácsonyi ajándék a szeretteidnek, nemde? 

 

A látás világnapja

A Nemzetközi Vakügyi Ügynökség (IAPB) kezdeményezésére 2000 óta minden évben október második csütörtökén szervezik meg a látás világnapját, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzhető vakságra, a látásromlásra, valamint a rendszeres szemvizsgálatok és a szemegészség fontosságára. A vakság és a súlyos látásvesztés jelentős része (becslések szerint akár 80%-a) megelőzhető vagy gyógyítható lenne megfelelő és időben történő beavatkozással.

Tekintsd meg a videót, nézd meg saját szemeddel az ékszerkülönlegességet:

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