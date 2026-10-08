24 karátos tekintet: ilyen a dubaji sejkek arany, gyémántberakásos kontaktlencséje

- Dr. Chandrashekhar Chawan különleges luxuslencséi új szintre emelik az ékszerviselést
- A legextravagánsabb darabokat18 és 24 karátos arany arany díszíti.
- Akár több millió forintba is kerülhetnek.
Van, akinek komfortos és van, aki nem bírja. Igen, ez a kontaktlencse. Cikkünkben olyan prémium darabokat mutatunk, amelyek kimerítik a luxus és a bizarr fogalmát, és amelyek szakértő alkotója az indiai Dr. Chandrashekhar Chawan, optometrista.
Kontaktlencse
Az indiai szemész-optometrista missziójának tekintik, hogy a hozzá fordulók a lehető legmagasabb minőséget kapják, és – szó szerint – más színben láthassák a világot.
Olyan luxuskontaktlencséket készít, amelyek közt találni neon- és szivárványszínűt, graffiti mintásat, vámpíros stílusú pirosat és drágakövekkel kirakott, aranyból készültet.
Utóbbi minden képzeletet felülmúl. Dr. Chawan szabadalmaztatta, amelyek lehetővé teszik hogy a viselő egyetlen pillantása is aranyat érjen. A találmányról még a fejlesztési fázisban készített riportot a szakemberrel a Hindustan Times.
Hogyan jött az ötlet?
A tervezőt a felesége inspirálta, aki a fogaira rakatott apró gyémánt ékszereket. Dr. Chawan ekkor gondolt arra, hogy ha a fogakon működik, miért ne lehetne a szemet is ékszerré alakítani.
Látva, hogy az indiai kultúrában mekkora szerepe van az aranynak és a drágaköveknek (különösen esküvőkön és fesztiválokon), úgy döntött, létrehoz egy teljesen új luxusterméket.
A nemesfémek sérülést okozhatnak, vagy mégsem?
Sokan azt gondolnák, hogy igen, de a szakember a lencséket rendkívül biztonságosra tervezte: nem hagyományos lencsét, hanem egy Boston IV típusú, gázáteresztő, merev szklerális lencsét használt alapként. Ez a lencse nem ér hozzá a szaruhártyához, hanem átível felette, így nem irritálja a szem legérzékenyebb részét.
- A lencse anyagába egy speciális eljárással egy ultravékony, 18 és 24 karátos aranylemezt ágyaztak be. Erre az aranyalapra helyezték rá a 18 darab egyedileg csiszolt gyémántot.
- A fém- és drágakő-réteget egy teljesen átlátszó, speciális vizes gél (hidrogél) réteggel vonták be. Így az arany és a gyémánt soha nem érintkezett közvetlenül a szemmel, és a pislogást sem akadályozta.
Nem rontja a látást
Az ékszerberakás gyűrű alakban, a lencse szélén helyezkedik el. A lencse közepe (a pupilla előtti rész) teljesen tiszta marad, így viselője tökéletesen lát rajta keresztül. Bár a lencse a ráhelyezett kövek miatt nehezebb, mint egy normál kontaktlencse, a szklerális kialakítás miatt a súly eloszlik a szem fehér részén.
Viselés közben a szem folyamatosan nedves marad, a gyémántok pedig minden pislogásnál és szemmozgásnál megcsillannak.
Ha azt hinnéd, az ilyesmi csak a tehetősek számára elérhető, tévedsz
Dr. Chawan a kontaktlencsebiznisz bevételéből ingyen készítette el azokat a látásjavító- és mentő lencséket, amelyekre azoknak az indiai gyerekeknek volt szükségük, akik szaruhártya betegséggel küzdöttek, de nem tudták megfizetni a kezelést. Sőt, a világhírű szakember a filmipar számára is készít speciális kontaktlencséket:
Mennyire biztonságos?
Az utóbbi években több ember is megvakult a kontaktlencsétől, de nem Dr. Chawanétól. A látáskárosodást a helytelen ápolás és behelyezés okozza, illetve az, hogy egyesek úszás, zuhanyzás és alvás előtt sem távolítják el a lencséket a szemünkből, így gyakorlatilag kockáztatják azt, hogy a lencse magához vonzza a gombákat és a kórokozókat.
Az arannyal és gyémánttal díszített kontaktlencsék a viselés alapszabályainak betartása mellett kifejezetten biztonságosak: a lencsék nem érintkeznek közvetlenül a szaruhártyával (6-9 miliméterre vannak a szemtől), és nem okoznak semmilyen kellemetlenséget.
Aki ilyet visel, aranyszínben látja a világot?
Nem, ugyanis a lencse közepe teljesen átlátszó, ugyanúgy, mint bármely hagyományos kontaktlencse közepe.
Ennyibe kerül egyetlen pár luxuskategóriás, nemesfémmel és drágakövekkel díszített kontaktlencse?
Ára körülbelül 700 000 indiai rúpia, ami a mai árfolyamon kb. 5,5 millió forintnak felel meg. Klinikai körülmények között készítik őket kézzel, egyenként. A puha dupla- vagy triplarétegű hidrogél lencserétegek közé illesztik a mikroszkopikus, 24 karátos aranylemezkéket - hát, ez az oka a csillagászati összegnek.
Van rá kereslet?
Hogyne! A dubai és a közel-keleti tehetős vásárlók körében rendkívül nagy az érdeklődés a Dr. Chawan által tervezett méregdrága luxuslencsék iránt. Dubaiban a neves ékszermárkák viselése mellett hatalmas kultúrája van az olyan extrém luxustermékeknek, amelyekkel a tulajdonosaik azonnal ki tudnak tűnni a tömegből. Van, aki a párját lepi meg vele, mások pedig azért áldoznak rá, mert úgy vélik, éppolyan státuszszimbólum, mint egy prémium márkás szemüveg, karóra vagy parfüm. A technika tehát fejlődik, és pont ennek köszönhető az, hogy a kontaktlencsék már nem csak optikai segédeszközök, hanem ékszerként és luxusművészeti tárgyként is funkcionálnak.
Ha kifogytál az ötletekből, ez lehet a tökéletes születésnapi vagy karácsonyi ajándék a szeretteidnek, nemde?
A látás világnapja
A Nemzetközi Vakügyi Ügynökség (IAPB) kezdeményezésére 2000 óta minden évben október második csütörtökén szervezik meg a látás világnapját, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzhető vakságra, a látásromlásra, valamint a rendszeres szemvizsgálatok és a szemegészség fontosságára. A vakság és a súlyos látásvesztés jelentős része (becslések szerint akár 80%-a) megelőzhető vagy gyógyítható lenne megfelelő és időben történő beavatkozással.
Tekintsd meg a videót, nézd meg saját szemeddel az ékszerkülönlegességet:
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