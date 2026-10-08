24 karátos tekintet: ilyen a dubaji sejkek arany, gyémántberakásos kontaktlencséje

Dr. Chandrashekhar Chawan különleges luxuslencséi új szintre emelik az ékszerviselést

A legextravagánsabb darabokat18 és 24 karátos arany arany díszíti.

Akár több millió forintba is kerülhetnek.

Van, akinek komfortos és van, aki nem bírja. Igen, ez a kontaktlencse. Cikkünkben olyan prémium darabokat mutatunk, amelyek kimerítik a luxus és a bizarr fogalmát, és amelyek szakértő alkotója az indiai Dr. Chandrashekhar Chawan, optometrista.

A gyémánt és arany nanokompozit kontaktlencsék hatalmas újdonságot jelentenek a piacon

Kontaktlencse

Az indiai szemész-optometrista missziójának tekintik, hogy a hozzá fordulók a lehető legmagasabb minőséget kapják, és – szó szerint – más színben láthassák a világot.

Olyan luxuskontaktlencséket készít, amelyek közt találni neon- és szivárványszínűt, graffiti mintásat, vámpíros stílusú pirosat és drágakövekkel kirakott, aranyból készültet.

Utóbbi minden képzeletet felülmúl. Dr. Chawan szabadalmaztatta, amelyek lehetővé teszik hogy a viselő egyetlen pillantása is aranyat érjen. A találmányról még a fejlesztési fázisban készített riportot a szakemberrel a Hindustan Times.

Hogyan jött az ötlet?

A tervezőt a felesége inspirálta, aki a fogaira rakatott apró gyémánt ékszereket. Dr. Chawan ekkor gondolt arra, hogy ha a fogakon működik, miért ne lehetne a szemet is ékszerré alakítani.

Látva, hogy az indiai kultúrában mekkora szerepe van az aranynak és a drágaköveknek (különösen esküvőkön és fesztiválokon), úgy döntött, létrehoz egy teljesen új luxusterméket.

Az arany kontaktlencse nem ér hozzá a szaruhártyához, így nem irritálja a szem legérzékenyebb részét.

Forrás: 123RF

A nemesfémek sérülést okozhatnak, vagy mégsem?

Sokan azt gondolnák, hogy igen, de a szakember a lencséket rendkívül biztonságosra tervezte: nem hagyományos lencsét, hanem egy Boston IV típusú, gázáteresztő, merev szklerális lencsét használt alapként. Ez a lencse nem ér hozzá a szaruhártyához, hanem átível felette, így nem irritálja a szem legérzékenyebb részét.

A lencse anyagába egy speciális eljárással egy ultravékony, 18 és 24 karátos aranylemezt ágyaztak be. Erre az aranyalapra helyezték rá a 18 darab egyedileg csiszolt gyémántot.

A fém- és drágakő-réteget egy teljesen átlátszó, speciális vizes gél (hidrogél) réteggel vonták be. Így az arany és a gyémánt soha nem érintkezett közvetlenül a szemmel, és a pislogást sem akadályozta.

Nem rontja a látást

Az ékszerberakás gyűrű alakban, a lencse szélén helyezkedik el. A lencse közepe (a pupilla előtti rész) teljesen tiszta marad, így viselője tökéletesen lát rajta keresztül. Bár a lencse a ráhelyezett kövek miatt nehezebb, mint egy normál kontaktlencse, a szklerális kialakítás miatt a súly eloszlik a szem fehér részén.

Viselés közben a szem folyamatosan nedves marad, a gyémántok pedig minden pislogásnál és szemmozgásnál megcsillannak.

Ha azt hinnéd, az ilyesmi csak a tehetősek számára elérhető, tévedsz

Dr. Chawan a kontaktlencsebiznisz bevételéből ingyen készítette el azokat a látásjavító- és mentő lencséket, amelyekre azoknak az indiai gyerekeknek volt szükségük, akik szaruhártya betegséggel küzdöttek, de nem tudták megfizetni a kezelést. Sőt, a világhírű szakember a filmipar számára is készít speciális kontaktlencséket: