Szigorúbb szabályok jöttek: nem lehet csak úgy „zöldnek” nevezni egy terméket – Ezt ellenőrizd ha vállalkozásod van

- 2026. szeptember 27-től új fogyasztóvédelmi szabályok vonatkoznak a környezeti állításokra.
- A „zöld”, „öko”, „környezetbarát” vagy hasonló általános kijelentéseket megfelelően alá kell támasztani.
- Nem lehet egy teljes terméket környezetbarátként bemutatni, ha az előny valójában csak annak egy részére, például a csomagolására vonatkozik.
- A karbonsemlegességre vonatkozó állításokra is szigorú követelmények érvényesek.
- A cégeknek érdemes átvizsgálniuk a csomagolásaikat, reklámjaikat, webshopjaikat és saját fenntarthatósági jelöléseiket.
- Az új előírások célja, hogy visszaszorítsák a fogyasztókat megtévesztő greenwashingot.
Az új előírások az uniós EmpCo irányelvre épülnek, és nem azt jelentik, hogy mostantól tilos környezeti előnyöket reklámozni. A lényeg az, hogy a vállalkozások állításainak pontosnak, valósnak és igazolhatónak kell lenniük. Ráadásul nemcsak a reklámszöveg számít: egy kép, szimbólum, címke, sőt akár egy márka- vagy terméknév is közvetíthet környezeti üzenetet. Különösen óvatosan kell bánni az olyan általános kifejezésekkel, mint a „zöld”, „öko”, „környezetbarát”, „klímabarát”, „energiahatékony” vagy „biológiailag lebomló”. Ezek használatához az új szabályok alapján adott esetben elismerten kiváló környezeti teljesítményt kell tudni igazolni.
Környezetbarát vagy ferdítés?
Éppen ezért a hatóság szerint célszerűbb konkrétan megmondani, miben áll az előny. A „környezetbarát csomagolás” helyett például pontosabb információ, ha a vállalkozás azt közli, hogy a csomagolás előállításához felhasznált energia teljes egészében megújuló forrásból származik. Természetesen ezt a konkrét állítást is bizonyítani kell.
Cégekre vonatkozó környezetvédelmi szabályok: ezekkel a trükkökkel is vége lehet
A változás egyik legfontosabb eleme, hogy 12 új ponttal bővült a fogyasztóvédelmi „feketelista”. Az ide tartozó kereskedelmi gyakorlatok a körülményektől függetlenül tisztességtelennek minősülnek.
Tilos például az egész terméket környezetbarátként bemutatni, ha valójában csak a csomagolása rendelkezik valamilyen kedvezőbb környezeti tulajdonsággal. Ugyanez vonatkozik a cégekre: egy vállalkozás nem állíthatja magáról általánosságban, hogy „zöld vállalat”, ha ezt csupán egy nem reprezentatív tevékenységére alapozza.
A saját készítésű fenntarthatósági címkékkel is vigyázni kell. Nem használható olyan fenntarthatósági címke, amely nem megfelelő tanúsítási rendszeren alapul, illetve amelyet nem hatóság hozott létre. A cégeknek ezért érdemes átvizsgálniuk saját „eco”, „green”, „sustainable” vagy hasonló logóikat.
A karbonsemleges állításra is szigorú szabály vonatkozik
Fontos változás érinti a kibocsátások ellentételezését is. Egy termékről nem lehet pusztán karbonkreditek vagy más kibocsátáskompenzáció alapján azt állítani, hogy karbonsemleges, illetve az üvegházhatásúgáz-kibocsátás szempontjából semleges, mérsékelt vagy pozitív hatású. Az ilyen kommunikációnak a termék életciklusára gyakorolt tényleges hatásokon kell alapulnia.
A jövőre vonatkozó hangzatos ígéretek sem úszhatják meg bizonyíték nélkül. Egy olyan kijelentéshez, mint például „2030-ra karbonsemlegesek leszünk”, világos, nyilvánosan hozzáférhető és ellenőrizhető vállalások, mérhető és határidőhöz kötött célokat tartalmazó végrehajtási terv, valamint független szakértői ellenőrzés szükséges.
Mit érdemes most átnézniük a vállalkozásoknak?
Az új előírások miatt a cégeknek érdemes felülvizsgálniuk minden olyan felületet, ahol a termékeikről vagy saját működésükről környezetvédelmi állításokat tesznek. Ez nemcsak a reklámokat jelenti: egy csomagoláson szereplő felirat vagy logó ugyanúgy problémás lehet, mint egy webshopban vagy közösségi oldalon megjelenő állítás.
Különösen érdemes ellenőrizni:
- a termékcsomagolásokat és címkéket;
- a saját fenntarthatósági logókat és jelöléseket;
- a honlapokon és webshopokban található termékleírásokat;
- a reklámokat és a közösségimédia-kommunikációt;
- a „zöld”, „öko”, „eco”, „környezetbarát”, „fenntartható”, „klímabarát” és „karbonsemleges” jellegű általános állításokat;
- a jövőre vonatkozó környezetvédelmi vállalásokat;
- valamint a termékek tartósságáról, javíthatóságáról és szoftverfrissítéseiről adott tájékoztatást.
A lényeg, hogy a vállalkozásoknak már nem elég egy jól hangzó „zöld” üzenet: pontosan meg kell tudniuk mondani, mire alapozzák az állítást, és szükség esetén igazolniuk is kell azt.
Nem csak a környezetvédelmi reklámok változnak a fogyasztóvédelem szerint
Az új szabályok a tartósságot, javíthatóságot és szoftverfrissítéseket is érintik. Nem lehet például javíthatóként hirdetni egy olyan terméket, amely valójában nem az, és nem lehet szükségesként feltüntetni egy szoftverfrissítést, ha az csupán a funkcionalitást javítja. A fogyasztót arra sem szabad ösztönözni, hogy egy fogyóeszközt műszakilag indokoltnál hamarabb cseréljen ki.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság három egyszerű kérdéssel foglalja össze, mire érdemes figyelni egy környezeti állításnál: pontos-e, igazolható-e, és nem kelt-e a valóságosnál nagyobb környezeti előny látszatát? Az új szabályozás üzenete lényegében ennyi: zöld előnyöket továbbra is lehet reklámozni, de a hangzatos jelzők helyett egyre inkább konkrét és bizonyítható tényekre lesz szükség.
Hamarosan megvalósul az igazán környezetbarát víztisztítás is, az alábbi videó bemutatja, hogyan:
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