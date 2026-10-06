Szigorúbb szabályok jöttek: nem lehet csak úgy „zöldnek” nevezni egy terméket – Ezt ellenőrizd ha vállalkozásod van

2026. szeptember 27-től új fogyasztóvédelmi szabályok vonatkoznak a környezeti állításokra.

A „zöld”, „öko”, „környezetbarát” vagy hasonló általános kijelentéseket megfelelően alá kell támasztani.

Nem lehet egy teljes terméket környezetbarátként bemutatni, ha az előny valójában csak annak egy részére, például a csomagolására vonatkozik.

A karbonsemlegességre vonatkozó állításokra is szigorú követelmények érvényesek.

A cégeknek érdemes átvizsgálniuk a csomagolásaikat, reklámjaikat, webshopjaikat és saját fenntarthatósági jelöléseiket.

Az új előírások célja, hogy visszaszorítsák a fogyasztókat megtévesztő greenwashingot.

Az új előírások az uniós EmpCo irányelvre épülnek, és nem azt jelentik, hogy mostantól tilos környezeti előnyöket reklámozni. A lényeg az, hogy a vállalkozások állításainak pontosnak, valósnak és igazolhatónak kell lenniük. Ráadásul nemcsak a reklámszöveg számít: egy kép, szimbólum, címke, sőt akár egy márka- vagy terméknév is közvetíthet környezeti üzenetet. Különösen óvatosan kell bánni az olyan általános kifejezésekkel, mint a „zöld”, „öko”, „környezetbarát”, „klímabarát”, „energiahatékony” vagy „biológiailag lebomló”. Ezek használatához az új szabályok alapján adott esetben elismerten kiváló környezeti teljesítményt kell tudni igazolni.

A környezetbarát jelzésekre és megnevezésekre még szigorúbb szabályok vonatkoznak.

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Környezetbarát vagy ferdítés?

Éppen ezért a hatóság szerint célszerűbb konkrétan megmondani, miben áll az előny. A „környezetbarát csomagolás” helyett például pontosabb információ, ha a vállalkozás azt közli, hogy a csomagolás előállításához felhasznált energia teljes egészében megújuló forrásból származik. Természetesen ezt a konkrét állítást is bizonyítani kell.

Cégekre vonatkozó környezetvédelmi szabályok: ezekkel a trükkökkel is vége lehet

A változás egyik legfontosabb eleme, hogy 12 új ponttal bővült a fogyasztóvédelmi „feketelista”. Az ide tartozó kereskedelmi gyakorlatok a körülményektől függetlenül tisztességtelennek minősülnek.

Tilos például az egész terméket környezetbarátként bemutatni, ha valójában csak a csomagolása rendelkezik valamilyen kedvezőbb környezeti tulajdonsággal. Ugyanez vonatkozik a cégekre: egy vállalkozás nem állíthatja magáról általánosságban, hogy „zöld vállalat”, ha ezt csupán egy nem reprezentatív tevékenységére alapozza.

A saját készítésű fenntarthatósági címkékkel is vigyázni kell. Nem használható olyan fenntarthatósági címke, amely nem megfelelő tanúsítási rendszeren alapul, illetve amelyet nem hatóság hozott létre. A cégeknek ezért érdemes átvizsgálniuk saját „eco”, „green”, „sustainable” vagy hasonló logóikat.