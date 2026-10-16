Ébren csonkolás és mérgező főzetek: ilyen volt egy műtét a középkorban

A sebészeknek gyakran éber, fájdalmat érző betegeken kellett dolgozniuk.

Borral, ópiummal, mandragórával és beléndekkel próbálták csökkenteni a szenvedést.

Léteztek különleges „altatószivacsok”, de hatásosságuk máig vitatott.

A foghúzás, az amputáció és a hólyagkő eltávolítása különösen megterhelő beavatkozásnak számított.

A modern éteres altatás 1846-os bemutatója alapjaiban változtatta meg a sebészetet.

Hogy zajlott egy középkori műtét? Milyen beavatkozásokat végeztek és, hogyan próbálták enxhíteni a betegek kínjait? Tényleg annyira tudatlanok voltak a korabeli orvosok, vagy ismertek pár zseniális bravúrt? Olvass tovább az izgalmas részletekért!

A középkori műtétek átélése nem volt egy leányálom.

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Amikor a beteg sikolya is hozzátartozhatott a középkori műtéthez

Képzeljük el, hogy egy súlyos sérülés miatt sebészhez kell fordulnunk, de nincs altatóorvos, fájdalommentesítő injekció, sőt olyan gyógyszer sem, amelynek hatását pontosan ki lehetne számítani. A középkori betegek jelentős része ilyen körülmények között került a gyógyítók kezébe.

A beavatkozások helyszíne és körülményei nagyon különbözhettek. Egy városi sebész, egy kolostori gyógyító vagy egy tapasztalt, vándorló szakember nem feltétlenül ugyanazokat a módszereket alkalmazta. A korszak orvoslását ezért nem lehet egyetlen sötét, véres műtő képével leírni.

Egyvalami azonban sok esetben közös volt: a beteg fájdalmát nem tudták megbízhatóan kikapcsolni. Ha a páciens a fájdalomtól megmozdult, az veszélyeztethette a műtét sikerét. Ezért előfordult, hogy segítők tartották mozdulatlanul, vagy rögzítették a végtagját. A sebésznek gyorsan, ugyanakkor pontosan kellett dolgoznia, hiszen minden újabb perc további szenvedést jelenthetett.

Bor, ópium és mandragóra: a középkor fájdalomcsillapítói

A középkori orvosok természetesen igyekeztek enyhíteni a betegek kínjait. Ismertek olyan növényi anyagokat, amelyek álmosságot, bódultságot vagy fájdalomcsillapító hatást okozhattak.

Az egyik legfontosabb az ópium volt, amelyet a mákból nyertek. A mandragóra gyökerét szintén alkalmazták nyugtató hatása miatt, míg a beléndek olyan vegyületeket tartalmazott, amelyek zavartságot és bódultságot idézhettek elő.