Egy apró trükk és akár hetekkel tovább díszítheti a sírt a krizantém

Nem véletlenül a hosszú élet és a halhatatlanság szimbóluma a keleti kultúrákban − a krizantém kifejezetten tartós növény.

Célszerű olyat venni, amelyen sok a zárt, de már színesedő bimbó.

A fűtött, száraz levegőjű szobában a krizantém napok alatt elszárad. Eláruljuk, mi szükséges ahhoz, hogy sokáig megmaradjon a sírokon is.

Mindenszentek és halottak napja közeledtével ez az egyik legnépszerűbb virág, amellyel az emberek elhunyt szeretteik sírjánál tisztelegnek. Nem véletlenül: a krizantém éppen az őszi időszakban virágzik, jól bírja a hűvösebb időt, és sokáig megőrzi szépségét.

A krizantém akkor nyílik, amikor a legtöbb növény már elszáradt

Forrás: 123RF

A csendes emlékezés méltóságteljes virága: krizantém

A temetők szigorú szürkésbarna tónusait szerencsére megtöri a krizantémok élénk színe – a tiszta fehér, a napsárga, a lila, a bordó gömbök és a pislákoló mécsesek bensőséges hangulatot teremtenek az elhunytakra való emlékezéshez. Ha szeretnéd, hogy több hétig ékesítsék a sírhelyet, az alábbi tanácsok és praktikák még jól jöhetnek.

1. Minden a vásárlásnál kezdődik

A legfontosabb, hogy ne a már teljes kinyílt virágokat válasszuk, hanem azokat a tömött, egészséges zöld levelű példányokat, amelyeken rengeteg a színes, de még zárt bimbó. Mielőtt a növényt kivinnénk a temetőbe, érdemes a cserepét egy vödör vízbe meríteni 15-20 percre, hogy a földje teljesen megszívja magát nedvességgel.

Gyökérzete meglehetősen érzékeny: a szárazságot és a pangó vizet (amikor áll a víz a cserép alatt) egyaránt sárgulással és levélhullással torolja meg.

A síron a legnagyobb veszélyt a kiszáradás, a szél és az éjszakai fagyok jelentik. Ha tehetjük, ültessük ki a krizantémot a cserépből közvetlenül a sír földjébe, vagy helyezzük egy nehéz kaspóba, hogy a szél ne boríthassa fel.

2. Két-három héttel is tovább bírja, ha ezt megteszed

A temetőlátogatások alkalmával pedig mindig csipkedjük le az elszáradt virágfejeket, hiszen ezzel újabb virágzásra serkentjük a növényt, a fagyos éjszakák ellen pedig fenyőgallyas takarással védhetjük meg a gyökereit.

A fehér krizantém a tisztaság, az ártatlanság és a korán eltávozott gyermekek színe

Forrás: 123RF

3. A vágott krizantém élettartamának titka

Ha vázába teszed a krizantémot, akár 2-3 hétig is szép maradhat a következő trükkökkel:

A szárak végeit éles késsel, rézsútosan vágd le, hogy nagyobb felületen szívják fel a vizet.

A vízbe érő alsó leveleket teljesen szedd le, különben rothadni kezdenek és elszaporítják a baktériumokat.

Az ázsiai kultúrákban a krizantém az élet, a nemesség, a jó szerencse és a hosszú élet szimbóluma. Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában a vitalitást, az optimizmust és a felhőtlen örömöt jelképezi. Gyakran adják születésnapi ajándékként vagy az őszi otthoni dekoráció vidám elemeként. Európában, így Magyarországon is az elhunytak iránti tiszteletet szimbolizálja.

A krizantémnak több ezer fajtája és nemesített változata létezik világszerte. Tekintsd meg a legszebbeket!

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