Bolgár tengerpart vagy osztrák bevásárlás? Retró fotók: így utaztak külföldre a magyarok régen

- A külföldi nyaralás kezdetben főként a tehetősek kiváltsága volt.
- A szocializmusban az útlevél színe is meghatározta az úti célokat.
- Az 1988-ban bevezetett világútlevél megkönnyítette a nyugati utazást.
A külföldi utazás történetében fontos fordulatot hozott az 1987-ben, vagyis 39 éve elfogadott új útlevélszabályozás (a világútlevelet 1988. január 1-jétől vezették be). Ettől kezdve a magyar magánútlevél a világ valamennyi országára érvényes lett, és többszöri kiutazást tett lehetővé. Igaz, a célországok vízumelőírásai és a hazai valutakorlátozások ettől még megmaradtak. Ahhoz, hogy megértsük a változás jelentőségét, érdemes visszanéznünk a korábbi évtizedekre.
Milyen volt a külföldi utazás a XX. század első felében?
A századfordulón és a két világháború között a külföldi nyaralás elsősorban a tehetősebb családok számára volt elérhető. A budapesti polgárság kedvelt úti céljai közé tartozott Itália, különösen Velence. A várost vasúton, illetve Fiuméból hajóval is megközelíthették. A családi albumokban a XX. század első felének éveiből egyaránt találunk Szent Márk téri fényképeket: a városnézés, a képeslapküldés és az emlékfotózás már akkor hozzátartozott a turisták programjához. A külföldre indulók között ugyanakkor sokan munkát kerestek, nem üdülni mentek.
A kommunista hatalomátvétel után beszűkültek a lehetőségek. Az állam politikai szempontok alapján is mérlegelte, ki hagyhatja el az országot; az útlevélkérelem elutasítása sokáig átláthatatlan rendszerben történt. A sportolók nemzetközi versenyekre, a művészek fellépésekre kijuthattak, de ezek engedélyezett szakmai utak voltak. A külföldi szereplés nem jelentett szabad magánutazást, és a kiutazók megfigyelésre is számíthattak.
Grosics Gyula, az Aranycsapat kapusa mesélte egy interjúban, hogy az 50-es években a magyar labdarúgóválogatott egy közös csoportos (más néven kollektív) útlevéllel, szigorúan szabályozott keretek között utazhatott csak nyugatra, és mindvégig megfigyelés alatt tarották őket.
Piros útlevél keletre, kék nyugatra
Az 1960-as évektől fokozatosan enyhültek a korlátozások. Az 1972-ben bevezetett piros magánútlevél meghatározott szocialista országokba szólt, így például csehszlovákiai kirándulásokhoz vagy bolgár tengerparti nyaralásokhoz használhatták.
A Szovjetunió és Jugoszlávia esetében külön szabályokkal kellett számolni.
Nyugatra a kék útlevéllel lehetett indulni, de az okmány mellé kiutazási engedély is kellett. A korszak egy részében egyéni turistaként háromévente utazhattunk nyugatra; a rokonlátogatásra más feltételek vonatkoztak. A valutavásárlás korlátozása a költekezést is megszabta, a kérelmezésben pedig a munkahelyi véleményezésnek is szerepe volt.
1984-ben egységes kék útlevelet vezettek be, de a nyugati kiutazás engedélyezése még megmaradt. A világútlevél 1988-as bevezetése hozta el a következő nagy változást. Sokan ekkor elsősorban Ausztria felé indultak: a városnézés mellett a bevásárlás, a videomagnók és fagyasztóládák hazahozatala lett a korszak jellegzetes úti programja.
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