Egy kutya elvesztése ugyanolyan gyásszal járhat, mint egy családtag halála

Egy kutya halála az egész család életét megváltoztathatja.

A lapunk által megkérdezett szakértő szerint időt kell adni a gyásznak; nincs mindenkire érvényes menetrend a veszteség feldolgozásához.

Sokan egy új kutya befogadásával próbálnak meg túllépni a fájdalmon, de ezt csak akkor érdemes meglépni, amikor a gazdi lelkileg már valóban készen áll az újrakezdésre.

Egy kutya elvesztése egy közeli hozzátartozó halálához hasonló fájdalmat okozhat, a gazdik környezete azonban gyakran nem érti meg ezt a fajta gyászt. Erről beszélt lapunknak Kancsár Veronika, Családikutya Életviteli- és Viselkedési Tanácsadó, aki tanácsot adott a gyász feldolgozásával és egy új négylábú befogadásával kapcsolatban.

Egy kutya elvesztése mérhetetlen gyászt és fájdalmat okozhat a gazdijának és az egész családnak. Fotó: Kancsár Veronika

Sokan a mai napig nem értik a kutya elvesztése miatt érzett gyászt

November 1-jén mindenszentekkor, és másnap, halottak napján sokan felkeresik elhunyt szeretteik sírját, gyertyát gyújtanak és felidézik a közös emlékeket. Vannak azonban családok, amelyekben egy régen elveszített négylábú társra is emlékeznek. A kutya fényképe még mindig a polcon áll, a nyakörve egy fiókban lapul, és olykor évekkel később is fájdalmas lehet a hiánya.

A gyászoló gazdik környezete nem mindig tudja a helyén kezelni ezt a helyzetet. A „csak egy kutya volt” vagy a „majd lesz másik” mondatok mögött sokszor vigasztalási szándék húzódik, a gazdik számára azonban különösen bántók lehetnek ezek a kijelentések. A pszichológiában társadalmilag el nem ismert gyásznak nevezik azt a jelenséget, amikor a környezet nem tulajdonít kellő jelentőséget valaki veszteségének.

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A kedvencekhez igazodnak a reggeli séták, a hétvégi programok, olykor még a nyaralások is. Amikor meghalnak, a gazdi egyszerre veszíti el szeretett társát és a közös szokásokat. Az üresen maradt fekhely vagy a fogason lógó póráz nap mint nap emlékeztetheti néhai kedvencére. Kancsár Veronika saját tapasztalatából is ismeri ezt az érzést. Korábbi kutyája 15 éves korában hunyt el, az utolsó időszakban pedig különösen szorossá vált közöttük a kapcsolat.