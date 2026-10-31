Egy kutya elvesztése ugyanolyan gyásszal járhat, mint egy családtag halála

- Egy kutya halála az egész család életét megváltoztathatja.
- A lapunk által megkérdezett szakértő szerint időt kell adni a gyásznak; nincs mindenkire érvényes menetrend a veszteség feldolgozásához.
- Sokan egy új kutya befogadásával próbálnak meg túllépni a fájdalmon, de ezt csak akkor érdemes meglépni, amikor a gazdi lelkileg már valóban készen áll az újrakezdésre.
Egy kutya elvesztése egy közeli hozzátartozó halálához hasonló fájdalmat okozhat, a gazdik környezete azonban gyakran nem érti meg ezt a fajta gyászt. Erről beszélt lapunknak Kancsár Veronika, Családikutya Életviteli- és Viselkedési Tanácsadó, aki tanácsot adott a gyász feldolgozásával és egy új négylábú befogadásával kapcsolatban.
Sokan a mai napig nem értik a kutya elvesztése miatt érzett gyászt
November 1-jén mindenszentekkor, és másnap, halottak napján sokan felkeresik elhunyt szeretteik sírját, gyertyát gyújtanak és felidézik a közös emlékeket. Vannak azonban családok, amelyekben egy régen elveszített négylábú társra is emlékeznek. A kutya fényképe még mindig a polcon áll, a nyakörve egy fiókban lapul, és olykor évekkel később is fájdalmas lehet a hiánya.
A gyászoló gazdik környezete nem mindig tudja a helyén kezelni ezt a helyzetet. A „csak egy kutya volt” vagy a „majd lesz másik” mondatok mögött sokszor vigasztalási szándék húzódik, a gazdik számára azonban különösen bántók lehetnek ezek a kijelentések. A pszichológiában társadalmilag el nem ismert gyásznak nevezik azt a jelenséget, amikor a környezet nem tulajdonít kellő jelentőséget valaki veszteségének.
Az elhunyt kutyák hatalmas űrt hagynak maguk után az egész családban
A kedvencekhez igazodnak a reggeli séták, a hétvégi programok, olykor még a nyaralások is. Amikor meghalnak, a gazdi egyszerre veszíti el szeretett társát és a közös szokásokat. Az üresen maradt fekhely vagy a fogason lógó póráz nap mint nap emlékeztetheti néhai kedvencére. Kancsár Veronika saját tapasztalatából is ismeri ezt az érzést. Korábbi kutyája 15 éves korában hunyt el, az utolsó időszakban pedig különösen szorossá vált közöttük a kapcsolat.
„Egy kutya elvesztése mérhetetlenül nagy gyászt okozhat, hiszen óriási űrt hagy maga után. Különösen nehéz lehet a búcsú, ha az utolsó években már több figyelmet és gondoskodást igényelt, mert ez még szorosabb köteléket alakíthat ki a gazdi és az állat között. Az ember ilyenkor átértékeli a közösen töltött időt, és még inkább igyekszik minden pillanatot megbecsülni” – mondta Kancsár Veronika.
Érdekesség, hogy Philip Hyland és munkatársai a PLOS ONE folyóiratban közölt, 975 fős brit felmérésükben azt elemezték, hogy az emberi és kisállat-veszteséget egyaránt átélt válaszadók 21 százaléka kedvence halálát nevezte meg élete legmegrázóbb veszteségének. A kisállatukat elveszítők 7,5 százaléka pedig elérte az elhúzódó gyász tüneti küszöbét.
Hogyan dolgozzuk fel a kisállataink elvesztését?
A gyász feldolgozásának nincs mindenki számára megfelelő menetrendje. Van, aki megválik a kutya tárgyaitól, más éppen azok megőrzésében talál vigaszt. Egy fényképalbum, egy otthoni emléksarok vagy a régi sétaútvonalak felkeresése is alkalmat adhat a közös emlékek felidézésére. A tanácsadó szerint azoknak, akik hiányolják az állatok közelségét, de még bizonytalanok egy új kutya befogadásában, a menhelyi önkénteskedés jó lehetőség lehet.
„A menhelyi kutyasétáltatás sokat segíthet, mert a gazdi újra állatok közelében lehet, gondoskodhat róluk, miközben még nem kell új kutyát vállalnia. A menhelyen élő állatoknak is szükségük van a figyelemre és a törődésre, így ezek a találkozások mindkét félnek sokat jelenthetnek. Közben a gazdinak is marad ideje arra, hogy a saját tempójában dolgozza fel a veszteségét” – magyarázta Kancsár Veronika.
Mikor jöhet az új kutya?
A veszteség után sok családban felmerül a kérdés, hogy érkezzen-e új kutya. Van, aki néhány hét után ismét állati társaságra vágyik, más hónapokig vagy akár évekig elképzelhetetlennek tartja ezt. A döntést olykor bűntudat is kíséri: vajon az új kutya befogadása azt jelenti, hogy a gazdi elfelejtette korábbi társát? Veronika például januárban veszítette el idős kutyáját, és körülbelül fél évre volt szüksége, mire készen állt az újrakezdésre. Végül két kölyökkutya érkezett hozzájuk.
„Nincs általános szabály arra, hogy mennyi időnek kell eltelnie egy kutya elvesztése és egy új társ érkezése között. Sokkal fontosabb, hogy a gazdi valóban készen álljon, és átgondolja, miért szeretne ismét kutyát, valamint milyen gondoskodást tud biztosítani számára. A családdal is érdemes erről beszélni, hiszen mindenki másként élheti meg a veszteséget” – hangsúlyozta Kancsár Veronika.
A szakértő szerint az új kutya kiválasztása előtt a mindennapi életet is érdemes átgondolni. Mennyi idő jut majd a sétákra és a nevelésre? Beleférnek az állatorvosi költségek? Ki vigyáz az állatra utazás idején? A felkészülés akár hónapokkal korábban elkezdődhet. A szakember korábban olyan családdal is találkozott, amely tudatosan más fajtát választott korábbi kedvence után, hogy elkerülje az összehasonlítást. Mások éppen a már jól ismert fajtához ragaszkodtak. A lényeg, hogy az új kutyát saját természetével és igényeivel együtt tudjuk elfogadni. Az újrakezdésre való felkészültség egyik legfontosabb jele, ha a gazdi már kíváncsisággal és türelemmel tud fordulni egy másik állat felé, és a gondoskodás feltételei is adottak. Az elveszített kutya emléke ettől még megmarad: egy új társ érkezéséhez nem kell elfelejteni a korábbit.
A témát körüljáró videót is érdemes megtekintened:
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