Felelős kutyatartás: így kényeztetheted a kutyád egészségesen

A megfelelő táplálás nagyon fontos, ha a felelős kutyatartásról van szó, hiszen az egészségüket, valamint az életminőségüket alapvetően meghatározhatja, sőt nagyban befolyásolhatja az élettartamukat, hogy mivel etetjük őket. Gyakran hallani egymásnak ellentmondó véleményeket ebben a témában, így jogosan merül fel a kérdés, hogy egy kisállat etetése hogyan lehetséges biztonságosan. Ezúttal dr. Harmat Levente állatorvost kérdeztük meg arról, mire kell figyelni, hogy minél kiegyensúlyozottabb, illetve egészségesebb legyen a kis kedvencünk étrendje.

Felelős kutyatartás egészségesen: több szempontot is figyelem előtt kell tartani Fotó: KOTOIMAGES / Shutterstock

Felelős kutyatartás egészségesen: fontos a tápláló étrend

Tápláló és ízletes húsok

A hús a kutya étrendjének alapja, hiszen elsődleges fehérje- és energiaforrás. Adhatunk csirke- és pulykahúst, marhát, bárányt, sőt halat is, de mindig jó minőségben és gondosan előkészítve. A legtöbb gazdi főzve kínálja, mert így biztonságosan emészthető, és nem áll fenn a fertőzés veszélye. Vannak azonban, akik a nyers etetést (BARF) választják, ám ehhez pontos arányok és állatorvosi tanács szükséges, különösen a vitamin- és ásványianyag-pótlás miatt. Ebben az esetben azonban különösen fontos az alapanyagok eredetének és szavatosságának ellenőrzése, hiszen a nem megfelelő hús könnyen fertőzést okozhat.

Értékes belsőségek

A húsok mellett a belsőségeknek is nagy jelentősége van. A máj például gazdag A-vitaminban, a szív kiváló taurinforrás, a vese pedig ásványi anyagokban bővelkedik. Belsőségeket azonban csak mértékkel adjunk kedvencünknek, az étrend körülbelül 5–10 százalékát tegyék ki. Fontos, hogy mindig friss alapanyagot válasszunk, és lehetőleg főzve kínáljuk, így elkerülhető a fertőzésveszély. Mivel a belsőségek szobahőmérsékleten gyorsan megromlanak, főzés után is ügyeljünk a megfelelő tárolásra. Célszerű inkább kisebb adagokban elkészítenünk, hogy mindig frisset kínálhassunk kutyánknak, ha pedig nem eszi meg egyszerre, ne hagyjuk a tányérjában.

Vitamindús zöldségek

A kutyák mindenevők, ezért étrendjükben fontos szerep jut a zöldségeknek is. Az egyik legjobb választás a sárgarépa, amely tele van A-vitaminnal és rosttal, ráadásul természetes módon tisztítja a fogakat is. A sütőtök szintén kedvelt kutyacsemege, könnyen emészthető és gazdag béta-karotinban. A cukkini és az uborka kalóriaszegény, de víztartalmuk magas, ezért frissítő nyári falat lehet belőlük. Jó választás az édesburgonya is, ugyanis tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal, amelyek hozzájárulnak a kutya energikus mindennapjaihoz. Ezeket mindig főzve, párolva vagy nyersen, apróra vágva érdemes adnunk, só és fűszerek nélkül.