Lehetetlen földrajzi kvíz: csak 7 kérdés, a többség mégis elbukik rajta

Most mutasd meg, mit tudsz! Töltsd ki földrajzi kvízünket!

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Mennyire emlékszel a földrajzórákon tanultakra? Gyakran böngészed a térképeket? Kened-vágod a világ fővárosait? Most megmérettetheted magad az alábbi földrajzi kvízben! Felkészültél? Földrajzi kvíz, ami sokakon biztos kifog majd!

Fotó: Pexels Ez a földrajzi kvíz sokakon kifoghat

Kvíz 1 / 7 Melyik település nem abban az országban van, mint a másik kettő? Lugano Helytelen válasz Bellinzona Helytelen válasz Bergamo Helyes válasz

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