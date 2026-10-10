Lehetetlen földrajzi kvíz: csak 7 kérdés, a többség mégis elbukik rajta

Most mutasd meg, mit tudsz! Töltsd ki földrajzi kvízünket!
Mennyire emlékszel a földrajzórákon tanultakra? Gyakran böngészed a térképeket? Kened-vágod a világ fővárosait? Most megmérettetheted magad az alábbi földrajzi kvízben! Felkészültél?
Ez a földrajzi kvíz sokakon kifoghat
Kvíz
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Melyik település nem abban az országban van, mint a másik kettő?
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