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kvíz

Lehetetlen földrajzi kvíz: csak 7 kérdés, a többség mégis elbukik rajta

46 perce
Olvasási idő: 1 perc
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kvízföldrajzteszt

Mennyire emlékszel a földrajzórákon tanultakra? Gyakran böngészed a térképeket? Kened-vágod a világ fővárosait? Most megmérettetheted magad az alábbi földrajzi kvízben! Felkészültél?

Földrajzi kvíz, ami sokakon biztos kifog majd!
Földrajzi kvíz, ami sokakon biztos kifog majd!
Fotó: Pexels

Ez a földrajzi kvíz sokakon kifoghat

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik település nem abban az országban van, mint a másik kettő?

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