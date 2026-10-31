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kvíz

Kvíz: ezeket a szavakat csak a Dunántúlon értik – vagy talán már ott sem

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Könnyen lehet, hogy a többségnek fogalma sincs, mit jelentenek az alábbi szavak. Ebből a kvízből most minden kiderül!
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kvíztesztDunántúl

Kétségtelen, hogy minden tájegységnek megvannak a maga elterjedt kifejezései, amiket máshol nem igazán ismernek. Ugyanakkor az is igaz, hogy manapság már nem csak a Dunántúl, de például az Alföld jellegzetes szavai is egyre jobban kikopnak a köztudatból, így könnyen lehet, hogy az alábbi kvíz még azoknak is gondot okoz, akik Nyugat-Magyarországon születtek.

Vajon hogy teljesítesz az alábbi kvízen?
Vajon hogy teljesítesz az alábbi kvízen?
Fotó: Pexels

Kvíz: dunántúli szavak, amiket már az sem ismer, aki ott született

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Milyen az, aki döher?

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