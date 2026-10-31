Kvíz: ezeket a szavakat csak a Dunántúlon értik – vagy talán már ott sem

Könnyen lehet, hogy a többségnek fogalma sincs, mit jelentenek az alábbi szavak. Ebből a kvízből most minden kiderül!
Kétségtelen, hogy minden tájegységnek megvannak a maga elterjedt kifejezései, amiket máshol nem igazán ismernek. Ugyanakkor az is igaz, hogy manapság már nem csak a Dunántúl, de például az Alföld jellegzetes szavai is egyre jobban kikopnak a köztudatból, így könnyen lehet, hogy az alábbi kvíz még azoknak is gondot okoz, akik Nyugat-Magyarországon születtek.
Kvíz: dunántúli szavak, amiket már az sem ismer, aki ott született
Kvíz
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Milyen az, aki döher?
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