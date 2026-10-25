Kvíz: régi magyar kifejezések, amelyek ma már alig használnak

A nyelv folyamatosan változik és átalakul: amellett, hogy bővül új kifejezésekkel, akadnak olyan szavak is, amelyek egykor a mindennapos kommunikáció részét képezték, az idő múlásával azonban óhatatlanul is kikoptak a hétköznapokból. Meglehet, a nagyszüleink még pontosan tudták, mit jelentenek, a fiatalabb generációknak azonban ugyancsak feladhatják a leckét: kvízünkkel most próbára teheted, te mennyire ismered ki magad köztük!

Régi magyar kifejezések kvíz / Fotó: Shutterstock

Régi magyar kifejezések kvíz - te hánynak ismered a jelentését?

Mostanra már jó néhány olyan magyar kifejezés van, amiket ma már szinte egyáltalán nem használunk, így a jelentésük is majdhogynem a feledés homályába veszett.

Vajon te mennyinek ismered a jelentését? Rajta, tedd próbára magad a kvízünk segítségével!