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magyar kifejezés

Kvíz: régi magyar kifejezések, amelyek ma már alig használnak

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Akadnak olyan kifejezések, amelyek mostanra szinte teljesen kikoptak a hétköznapokból, így sokan már talán a jelentésüket sem ismerik. Az alábbi kvízünk segítségével most tesztelheted, te mennyire ismered ki magad az alábbi régi, magyar szavakban!
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magyar kifejezésműveltségi kvízekkvízteszt

A nyelv folyamatosan változik és átalakul: amellett, hogy bővül új kifejezésekkel, akadnak olyan szavak is, amelyek egykor a mindennapos kommunikáció részét képezték, az idő múlásával azonban óhatatlanul is kikoptak a hétköznapokból. Meglehet, a nagyszüleink még pontosan tudták, mit jelentenek, a fiatalabb generációknak azonban ugyancsak feladhatják a leckét: kvízünkkel most próbára teheted, te mennyire ismered ki magad köztük!

A woman in casual clothes, pondering with her hand on her chin, surrounded by question marks. Light blue background. Concept of curiosity and inquiry
Régi magyar kifejezések kvíz / Fotó: Shutterstock

Régi magyar kifejezések kvíz - te hánynak ismered a jelentését?

Mostanra már jó néhány olyan magyar kifejezés van, amiket ma már szinte egyáltalán nem használunk, így a jelentésük is majdhogynem a feledés homályába veszett.

Vajon te mennyinek ismered a jelentését? Rajta, tedd próbára magad a kvízünk segítségével!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Garádics

 

Vannak olyan nevek, művek és történelmi alakok, amelyekkel szinte mindenki találkozott már az iskolában: de vajon évekkel később is emlékszünk arra, ki festette a világ egyik legismertebb festményét vagy melyik ókori uralkodó volt egyben filozófus is? Ha szeretnéd próbára tenni az általános műveltségedet, IDE KATTINTVA megteheted!

 

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