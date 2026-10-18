Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
fertőzés

Súlyos bajt jelezhet, ha ezeket a tüneteket tapasztalod a lábadon

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A lábujjak alakjának megváltozása nem feltétlenül csupán esztétikai probléma vagy a szűk cipő következménye. A görbülés, duzzanat, zsibbadás és érzéskiesés cukorbetegségre, idegkárosodásra, gyulladásra vagy keringési zavarra is figyelmeztethet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fertőzéscukorbetegségfájdalom

Az amerikaiak mintegy harmadánál életük során valamilyen változás alakul ki a lábujj megjelenésében vagy alakjában. A bütyök, a kalapácsujj és a karomujj gyakran az éveken át viselt szűk vagy nem megfelelően illeszkedő cipő következménye.

lábujj
Megváltozott a lábujjad? Cukorbetegség vagy keringési baj is állhat mögötte. Fotó: Pexels

Minél nagyobb és tartósabb nyomás nehezedik a lábujjak ízületeire, annál valószínűbb, hogy azok fokozatosan alkalmazkodnak a cipő formájához. A dörzsölés fájdalmat, bőrkeményedést és további deformációt okozhat.

Az elváltozások hátterében azonban pikkelysömörhöz társuló ízületi gyulladás, perifériás neuropátia, cukorbetegség vagy érkárosodás is állhat. Az idegkárosodás és az izomvesztés megváltoztathatja a láb terhelését, ami sebek és fekélyek kialakulásához vezethet.

Lábujj és a betegség: öt tünet, amelyre figyelni kell

Különösen fontos kivizsgáltatni az alábbi panaszokat:

  • érzéskiesés a lábujjakban;
  • bizsergés vagy zsibbadás;
  • feltűnően kiemelkedő ízületek;
  • fertőzésre utaló melegség, bőrpír vagy duzzanat;
  • éles fájdalom.

Az egyetlen lábujjat érintő, hirtelen kialakuló, „kolbászszerű” duzzanat gyulladásos állapot, köszvény vagy bakteriális fertőzés jele is lehet. A dobverőujjhoz hasonlóan kiszélesedő lábujjak pedig oxigénhiányra utalhatnak, amely bizonyos szívbetegségekkel is összefügghet.

Súlyos következményekhez vezethet

A tartós dörzsölés miatt először hólyag vagy bőrkeményedés jelenhet meg. Cukorbetegség és rossz vérellátás esetén azonban a sérülés nehezen gyógyuló fekéllyé válhat, elfertőződhet, súlyos esetben pedig amputáció is szükségessé válhat.

Az enyhébb deformitások kezelésére szilikon lábujjelválasztókat, védőhüvelyeket és szélesebb cipőt alkalmazhatnak. Ha a fájdalom már a mindennapi tevékenységeket is akadályozza, műtéti beavatkozásra lehet szükség.

A szakértő azt tanácsolja, hogy aki tartós alakváltozást, zsibbadást, fájdalmat vagy duzzanatot tapasztal, ne halogassa a kivizsgálást. A korán felismert probléma kezelése csökkentheti a sebek, fertőzések és elesések veszélyét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!