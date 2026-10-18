Súlyos bajt jelezhet, ha ezeket a tüneteket tapasztalod a lábadon

Az amerikaiak mintegy harmadánál életük során valamilyen változás alakul ki a lábujj megjelenésében vagy alakjában. A bütyök, a kalapácsujj és a karomujj gyakran az éveken át viselt szűk vagy nem megfelelően illeszkedő cipő következménye.
Minél nagyobb és tartósabb nyomás nehezedik a lábujjak ízületeire, annál valószínűbb, hogy azok fokozatosan alkalmazkodnak a cipő formájához. A dörzsölés fájdalmat, bőrkeményedést és további deformációt okozhat.
Az elváltozások hátterében azonban pikkelysömörhöz társuló ízületi gyulladás, perifériás neuropátia, cukorbetegség vagy érkárosodás is állhat. Az idegkárosodás és az izomvesztés megváltoztathatja a láb terhelését, ami sebek és fekélyek kialakulásához vezethet.
Lábujj és a betegség: öt tünet, amelyre figyelni kell
Különösen fontos kivizsgáltatni az alábbi panaszokat:
- érzéskiesés a lábujjakban;
- bizsergés vagy zsibbadás;
- feltűnően kiemelkedő ízületek;
- fertőzésre utaló melegség, bőrpír vagy duzzanat;
- éles fájdalom.
Az egyetlen lábujjat érintő, hirtelen kialakuló, „kolbászszerű” duzzanat gyulladásos állapot, köszvény vagy bakteriális fertőzés jele is lehet. A dobverőujjhoz hasonlóan kiszélesedő lábujjak pedig oxigénhiányra utalhatnak, amely bizonyos szívbetegségekkel is összefügghet.
Súlyos következményekhez vezethet
A tartós dörzsölés miatt először hólyag vagy bőrkeményedés jelenhet meg. Cukorbetegség és rossz vérellátás esetén azonban a sérülés nehezen gyógyuló fekéllyé válhat, elfertőződhet, súlyos esetben pedig amputáció is szükségessé válhat.
Az enyhébb deformitások kezelésére szilikon lábujjelválasztókat, védőhüvelyeket és szélesebb cipőt alkalmazhatnak. Ha a fájdalom már a mindennapi tevékenységeket is akadályozza, műtéti beavatkozásra lehet szükség.
A szakértő azt tanácsolja, hogy aki tartós alakváltozást, zsibbadást, fájdalmat vagy duzzanatot tapasztal, ne halogassa a kivizsgálást. A korán felismert probléma kezelése csökkentheti a sebek, fertőzések és elesések veszélyét.