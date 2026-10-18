Súlyos bajt jelezhet, ha ezeket a tüneteket tapasztalod a lábadon

Az amerikaiak mintegy harmadánál életük során valamilyen változás alakul ki a lábujj megjelenésében vagy alakjában. A bütyök, a kalapácsujj és a karomujj gyakran az éveken át viselt szűk vagy nem megfelelően illeszkedő cipő következménye.

Megváltozott a lábujjad? Cukorbetegség vagy keringési baj is állhat mögötte. Fotó: Pexels

Minél nagyobb és tartósabb nyomás nehezedik a lábujjak ízületeire, annál valószínűbb, hogy azok fokozatosan alkalmazkodnak a cipő formájához. A dörzsölés fájdalmat, bőrkeményedést és további deformációt okozhat.

Az elváltozások hátterében azonban pikkelysömörhöz társuló ízületi gyulladás, perifériás neuropátia, cukorbetegség vagy érkárosodás is állhat. Az idegkárosodás és az izomvesztés megváltoztathatja a láb terhelését, ami sebek és fekélyek kialakulásához vezethet.

Lábujj és a betegség: öt tünet, amelyre figyelni kell

Különösen fontos kivizsgáltatni az alábbi panaszokat:

érzéskiesés a lábujjakban;

bizsergés vagy zsibbadás;

feltűnően kiemelkedő ízületek;

fertőzésre utaló melegség, bőrpír vagy duzzanat;

éles fájdalom.

Az egyetlen lábujjat érintő, hirtelen kialakuló, „kolbászszerű” duzzanat gyulladásos állapot, köszvény vagy bakteriális fertőzés jele is lehet. A dobverőujjhoz hasonlóan kiszélesedő lábujjak pedig oxigénhiányra utalhatnak, amely bizonyos szívbetegségekkel is összefügghet.

Súlyos következményekhez vezethet

A tartós dörzsölés miatt először hólyag vagy bőrkeményedés jelenhet meg. Cukorbetegség és rossz vérellátás esetén azonban a sérülés nehezen gyógyuló fekéllyé válhat, elfertőződhet, súlyos esetben pedig amputáció is szükségessé válhat.

Az enyhébb deformitások kezelésére szilikon lábujjelválasztókat, védőhüvelyeket és szélesebb cipőt alkalmazhatnak. Ha a fájdalom már a mindennapi tevékenységeket is akadályozza, műtéti beavatkozásra lehet szükség.

A szakértő azt tanácsolja, hogy aki tartós alakváltozást, zsibbadást, fájdalmat vagy duzzanatot tapasztal, ne halogassa a kivizsgálást. A korán felismert probléma kezelése csökkentheti a sebek, fertőzések és elesések veszélyét.