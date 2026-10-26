Gondoltad volna? Kerékpárbowdenből készül a legmenőbb szemüveg

Bakelitlemezből és kerékpárbowdenből készülő, különleges szemüvegkereteket gyárt a Tipton Eyeworks.

A Metamorph Szemüvegszabóság művészi szemléletű, egyedi tervezésű akril kereteket tervez.

Fenntarthatóság, high-tech eljárás és innovatív alapanyagok jellemzik a két gyártó tervezési munkáját.

A látásjavító eszköz könnyen egyedi stíluselemmé és az önkifejezés eszközévé válik.

Egy magyarországi szemüvegmárka – amelynek különleges kereteit Európától az Egyesült Államokon át Ausztráliáig viselik – a bizonyíték arra, hogy a fenntarthatóság és az egyedi dizájn remekül megfér egymás mellett. Zachary Tipton, a Tipton Eyeworks alapítója egy szokatlan ötletből kezdett egyedi szemüvegeket alkotni, a látás hónapja pedig kiváló apropó arra, hogy megismerjük a munkásságát.

A látás hónapja fő célja, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres szemészeti szűrésre, a megelőzésre, és a szem egészségének megőrzésére. Fotó: Tipton Eyeworks

Október a látás hónapja – így lett bakelitlemezből világmárka

Zach Tipton és a Tipton Eyeworks története 1998-ban kezdődött, amikor Zach az Egyesült Államokban olyan szemüveget keresett, amely valóban megfelel az ízlésének. Mivel nem talált ilyet, inkább saját kezébe vette a tervezést.

„Eleinte csak hobbiból raktam össze kereteket a barátaimnak, majd kinőtte magát az ötlet” – kezdte Zach, aki kezdetben hagyományos műanyagokkal kísérletezett, később azonban rátalált arra az alapanyagra, amely végül a márka védjegyévé vált.

Egy nap megtaláltam édesapám bakelitlemez-gyűjteményét. Megláttam benne a potenciált. Így született meg a Vinylize kollekció. Ehhez évente több mint három tonna bakelitlemezt hasznosítunk újra.

A bakelitlemezek jellegzetes barázdái, mintázatai és anyaga különleges karaktert ad a szemüvegkereteknek: egyszerre képviselik a kézműves szemléletet és az újrahasznosítás kreatív oldalát. A márka nemzetközi ismertségéhez többek között olyan hírességek is hozzájárultak mint Elton John és Robbie Williams.

Zach Tipton, a világszerte ismert Tipton Eyeworks alapítója

Forrás: Tipton Eyeworks

Magyarországon vette kezdetét a nemzetközi sikertörténet

Habár az ötlet az Egyesült Államokban született, a megvalósításban Magyarország kulcsszerepet játszott. Zachary a bakelitlemezből készült szemüvegkeret prototípusával több országban is keresett megfelelő gyártópartnert, végül itthon talált olyan gyárat, amely hajlandó volt részt venni a fejlesztésben.