Gondoltad volna? Kerékpárbowdenből készül a legmenőbb szemüveg

- Bakelitlemezből és kerékpárbowdenből készülő, különleges szemüvegkereteket gyárt a Tipton Eyeworks.
- A Metamorph Szemüvegszabóság művészi szemléletű, egyedi tervezésű akril kereteket tervez.
- Fenntarthatóság, high-tech eljárás és innovatív alapanyagok jellemzik a két gyártó tervezési munkáját.
- A látásjavító eszköz könnyen egyedi stíluselemmé és az önkifejezés eszközévé válik.
Egy magyarországi szemüvegmárka – amelynek különleges kereteit Európától az Egyesült Államokon át Ausztráliáig viselik – a bizonyíték arra, hogy a fenntarthatóság és az egyedi dizájn remekül megfér egymás mellett. Zachary Tipton, a Tipton Eyeworks alapítója egy szokatlan ötletből kezdett egyedi szemüvegeket alkotni, a látás hónapja pedig kiváló apropó arra, hogy megismerjük a munkásságát.
Október a látás hónapja – így lett bakelitlemezből világmárka
Zach Tipton és a Tipton Eyeworks története 1998-ban kezdődött, amikor Zach az Egyesült Államokban olyan szemüveget keresett, amely valóban megfelel az ízlésének. Mivel nem talált ilyet, inkább saját kezébe vette a tervezést.
„Eleinte csak hobbiból raktam össze kereteket a barátaimnak, majd kinőtte magát az ötlet” – kezdte Zach, aki kezdetben hagyományos műanyagokkal kísérletezett, később azonban rátalált arra az alapanyagra, amely végül a márka védjegyévé vált.
Egy nap megtaláltam édesapám bakelitlemez-gyűjteményét. Megláttam benne a potenciált. Így született meg a Vinylize kollekció. Ehhez évente több mint három tonna bakelitlemezt hasznosítunk újra.
A bakelitlemezek jellegzetes barázdái, mintázatai és anyaga különleges karaktert ad a szemüvegkereteknek: egyszerre képviselik a kézműves szemléletet és az újrahasznosítás kreatív oldalát. A márka nemzetközi ismertségéhez többek között olyan hírességek is hozzájárultak mint Elton John és Robbie Williams.
Magyarországon vette kezdetét a nemzetközi sikertörténet
Habár az ötlet az Egyesült Államokban született, a megvalósításban Magyarország kulcsszerepet játszott. Zachary a bakelitlemezből készült szemüvegkeret prototípusával több országban is keresett megfelelő gyártópartnert, végül itthon talált olyan gyárat, amely hajlandó volt részt venni a fejlesztésben.
„2001-ben találtam Magyarországon olyan gyárat, amelyik vállalta, hogy fejleszti és gyártja a termékemet, így 2004-ben végre piacra dobhattam” – idézte fel.
Egészen egyedi látásvizsgálati parkunk van. Magam terveztem egy olyan gépet, amely állva is vizsgálja a szemet. A szemnyomás ugyanis más, mint ülve, és más értéket mutat álló helyzetben. Ezt a gép mérni tudja, ami segít abban, hogy a tökéletes lencsét kínáljuk a vásárlóknak.
A budapesti Erkel utcában található bemutatóterem különlegessége, hogy nem egyszerűen üzlet: a szemüvegkeretek, a műhely és a látásvizsgálathoz szükséges helyiségek mind itt kaptak helyet.
A kerékpárbowden második élete
Míg a Tipton Eyeworks Vinylize kollekcióban régi hanglemezek kapnak új funkciót, addig a Cyklo termékcsalád a kerékpározás világából merít inspirációt.
„Egy bowden akár tíz-húsz évig is szolgálhat, mielőtt kidobnák” – mondta Zachary, rámutatva arra, hogy egy alapanyag értéke nem feltétlenül ér véget az eredeti funkciójával.
Mennyi az annyi?
„Az ár számos tényezőtől függ, például, hogy kékfény szűrő szemüvegről, egyfókuszúról vagy multifokálisról van-e szó, és persze számít a fényre sötétedő lencse színe és még sorolhatnám.
A Vinylize bakelit szemüvegek ára általában a 89 900 forintos alapáraktól indul, a prémium, vagy speciális kiadások ára elérheti a 290 000 – 300 000 forintot
– árulta el Zach.
A szemüveg már sokkal több, mint látásjavító eszköz
Státuszszimbólummá vált, és a napi szettünk szerves része lett. Zach szerint azonban a szemüveg biznisz nem kizárólag a divatról szól, mert mint mondja: a felnőttek többségének látása korrekcióra szorul.
„A szüleink, nagy- és dédszüleink sokkal több időt töltöttek a szabadban, mint mi manapság. Néztek távolra, néztek közelre, sokkal többet mozgott a szemgolyó. Ma zárt térben dolgozunk, föld alatt utazunk munkába, és a számítógép, az okostelefon és más digitális kijelzők előtt töltött hosszú órák a mindennapok részévé váltak. A szemüveg szerepe így összetettebbé vált: egyszerre kell megfelelnie a funkcionális elvárásoknak és a viselő személyes ízlésének.”
Metamorph Szemüvegszabóság − Kecskeméti garázscégből a kortárs művészeti galériák világába
Miért kellene beérnünk a megszokott formákkal, ha ki is tűnhetünk a tömegből egy hozzánk passzoló egyedi szemüveggel? A Metamorph Szemüvegszabóság éppen erre kínál izgalmas alternatívát, méghozzá a kortárs művészet jegyében. A dizájner-mérnök házaspárral, Kis Arnolddal és Kis-Varga Szofival beszélgettünk.
A kezdeti prototípusokat Arnold még egy kecskeméti garázsban készítette, egy idő után azonban már nemcsak családtagoknak és ismerősöknek alkotott napszemüvegeket furnérlemezből és fa-kompozit alapanyagból.
A fát felváltották az új generációs technológiák és az innovatív anyagok: megjelentek a színes, mintás akril keretek, valamint a prémium, natúr szaru alapanyagok.
Nem csupán értékesítenek: élményt nyújtanak
A Metamorph formavilágát és szellemiségét a határfeszegetés, a szélsőségekkel való kísérletezés és a kortárs művészeti szemlélet határozza meg. Nem csupán szemüvegeket értékesít, hanem komplex élményt nyújt. Nem az aktuális tömegdivat trendjeit követi, hanem a kollekcióit közvetlenül képzőművészeti alkotásokhoz és irányzatokhoz kapcsolja — jó példa erre az OpArt kollekció, amellyel a vállalat a Vasarely-kiállításhoz kapcsolódott.
A mérnöki precizitás és személyre szabottság az, ami miatt a nemzetközi vásárlóközönség és a hazai bemutatók látogatói a Metamorph márkát a prémium kategóriába sorolják.
A szemüveg metamorfózisa, avagy látásjavító eszközből művészeti remekmű
A márka PYSYS névre keresztelt legújabb kollekcióját egy izlandi kirándulás ihlette. Az elnevezés az izlandi tájra, a természet elemi erejére, a természeti jelenségekre és formáira utal épp úgy, mint a keretek anyaga, formái és a textúra. A kollekciót a kortárs képzőművészettel és dizájnnal szoros párbeszédben mutatták be olyan rangos művészeti esemény keretében, mint a 2026-os Art Market Budapest.
Mindegyik modell saját fejlesztésű színezési eljárással készült statement darab, melyeket olyan viselőknek szánunk, akik már a második vagy harmadik új szemüvegüket keresik nálunk, vagy akik utazásokhoz keresnek egyedi kiegészítőt
– kezdte Arnold, akitől azt is megtudtuk, hogy az alkotói folyamat során az akrilt több mint 300 fokra hevítik, majd hagyják, hogy magától kihűljön. Az eljárás minden alkalommal más formát eredményez, és attól függően, hogy milyen alapanyagot használnak – víztisztát, opált, mattot vagy fényeset – más-más vizuális hatás érhető el.
A szemüveg mint önkifejezés és műtárgy
Ha együttműködő partnereket vagy nagyköveteket választanak, inkább dolgoznak együtt egy 2000 követővel rendelkező, de önazonos és értékes tartalomgyártóval, mint egy többszázezres követőtáború, de felszínes influenszerrel.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra is, hogy a közösségimédia-felületeinken edukáljuk a potenciális vásárlóinkat. A szemüvegvásárlás elképesztően addiktív tud lenni, és ezt látjuk a vevőinken is: először vesznek egyet, aztán visszatérnek egy váltószemüvegért, majd egy napszemüvegért. A tőlük érkező visszajelzéseket pedig megfontoljuk és adott esetben beépítjük a kommunikációnkba és a gyártási folyamatokba
− avatta be az Origót Zsófi.
A márkanevüket nemrégiben változtatták meg
A márkanév megváltoztatásának egyrészt az volt az oka, hogy tükrözze a folyamatos átalakulást és fejlődést, valamint azt, ahogyan a nyers alapanyag – a tervezőasztaltól a high-tech megmunkáláson át – átalakul az emberi arc legmeghatározóbb, szinte organikus részévé. Másrészt a fogalom gyönyörűen összeköti a múltat a jelennel, és kijelöli az utat, amerre a csapat tart.
Ha valaki szaruból készíttet teljesen egyedi formájú, személyre szabott keretet, annak az ára 450 000 forinttól kezdődik. Amennyiben a keretbe csúcsminőségű, egyedi igényekre szabott lencse kerül – például magas dioptriájú, vékonyított, prizmás, fényre sötétedő multifokális lencse –, a komplett szemüveg ára elérheti az 1-1,5 millió forintot.
Te tudod, mi a szemhéjtoalett? Nem? Akkor tekintsd meg az alábbi videót:
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