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leander gondozása

Egyetlen rossz mozdulat, és búcsút inthetsz a leanderednek – így teleltesd, hogy tavasszal újra virágozzon

35 perce
Olvasási idő: 10 perc
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A leander teleltetése minden ősszel komoly fejtörést okozhat a kertbarátoknak. Vajon meddig maradhat a teraszon, hány fokot bír ki, és valóban túlélheti a telet a szabadban? Egy rosszul megválasztott hely vagy a túlzott öntözés könnyen a növény vesztét okozhatja. Mutatjuk, mire figyelj, hogy kedvenc mediterrán virágod tavasszal ismét egészségesen fejlődjön.
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  • Nem érdemes megvárni a kemény fagyokat: a leander rövid ideig elviselhet enyhe mínuszokat, de a tartós hideg súlyosan károsíthatja.
  • A leander teleltetése lakásban is megoldható, de a túl meleg, száraz levegőjű szobák nem ideálisak számára.
  • A leander téli takarása segíthet a hideg ellen, ám egy egyszerű növénytakaró önmagában nem garantálja a túlélést.
  • A megfelelő fény, hőmérséklet és visszafogott öntözés a sikeres teleltetés három legfontosabb feltétele.

A nyári kertek egyik leglátványosabb dísze a leander, amely egész szezonban ontja a színes virágokat. Amikor azonban beköszöntenek a hűvös őszi éjszakák, sokan bizonytalanok abban, hogyan óvhatják meg a növényt a téli hónapokban. A leander teleltetése ugyanis nem csupán abból áll, hogy a cserepet behúzzuk egy fedett sarokba. A megfelelő időzítés és a gondosan kiválasztott hely sokat számít.

leander teleltetése után virágzó növény
A leander teleltetése kulcsfontosságú a növény túlélése szempontjából
 Forrás: 123RF

Leander teleltetése szakszerűen

A leander meddig bírja a hideget, és hány fokot bír ki?

Az egyik leggyakoribb kérdés, hogy a leander hány fokot bír, és mikor válik veszélyessé számára az őszi lehűlés. A kifejlett, egészséges leander rövid ideig általában átvészelhet kisebb fagyokat, különösen akkor, ha fokozatosan hozzászokott a hűvösebb időhöz. A mínusz 2–3 Celsius-fok körüli hőmérséklet azonban már károsodást okozhat, főként a fiatal hajtásokon és a cserépben nevelt növények gyökereinél.

A tartós fagy, az erős szél és az átfagyó gyökérlabda különösen veszélyes. Éppen ezért a biztonságos teleltetéshez nem érdemes a növény fagytűrésének határait tesztelni.

Leandert mikor kell bevinni a téli helyére?

A legjobb időpontot nem a naptár, hanem az időjárás határozza meg. Amikor az éjszakai hőmérséklet tartósan 5 Celsius-fok környékére csökken, már érdemes előkészíteni a teleltetőhelyet.

A leandert lehetőleg még a komolyabb fagyok előtt vigyük védett helyre. Az első hűvös éjszakák miatt nem feltétlenül kell azonnal beköltöztetni, de az időjárás-előrejelzést rendszeresen figyelni kell.

Leander teleltetése szabadban: valóban lehetséges?

Magyarországon a leander teleltetése szabadban kockázatos vállalkozás. Bár egyes idősebb példányok enyhébb teleken átvészelhetik a hideget, a tartós mínuszok és a talaj átfagyása komoly veszélyt jelentenek.

A kiültetett leander teleltetése különösen nagy odafigyelést igényel. A tövét vastag mulcsréteggel lehet védeni, a lombkoronát pedig több réteg légáteresztő növényvédő anyaggal célszerű körbevenni.

Fontos azonban tudni, hogy a takarás nem helyettesíti a fagymentes teleltetést. A szabadföldbe ültetett leander a hidegebb magyarországi teleken még gondos védelem mellett is elpusztulhat.

Leander teleltetése teraszon: mire figyelj?

Egy fedett, szélvédett terasz átmenetileg megfelelő hely lehet, de a leander teleltetése teraszon csak akkor biztonságos hosszabb távon, ha a hőmérséklet nem süllyed veszélyesen alacsonyra.

A cserepet érdemes hőszigetelő alátétre helyezni, hogy ne közvetlenül a hideg burkolaton álljon. A növényt lehetőleg a házfal közelében, a széltől védett helyen tartsuk. Ha erősebb fagy közeleg, a cserepes leandert célszerű fagymentes helyiségbe vinni.

virágzó leander
A leander takaró jó szolgálatot tesz télen, hogy jövőre teljes pompájában tündököljön a növény és ne fagyjon el 
Fotó:  123RF 

Leander takaró és téli takarás: mit használjunk?

A megfelelő leander takaró segíthet mérsékelni a hideg és a szél károsító hatását. Erre elsősorban légáteresztő fátyolfólia vagy kifejezetten növények védelmére készült téli takaró alkalmas a leander gondozása során.

A leander téli takarása során néhány szabályt érdemes betartani:

  • Ne csomagoljuk légmentesen műanyag fóliába a növényt.
  • A cserepet külön is szigeteljük, mert a gyökerek érzékenyek az átfagyásra.
  • Enyhébb napokon ellenőrizzük a takarás alatti párásodást.
  • Erős fagy esetén ne hagyatkozzunk kizárólag a növénytakaróra.

Leander teleltetése lakásban: jó ötlet a meleg szoba?

Ha nincs garázs, veranda vagy világos lépcsőház, felmerülhet a leander teleltetése lakásban. Ez azonban nem feltétlenül a legjobb megoldás.

A leander télen a világos, hűvös, lehetőleg 5–10 Celsius-fok körüli helyiséget kedveli. Egy fűtött nappaliban a meleg és a kevés téli fény miatt megnyúlhatnak a hajtásai, és könnyebben elszaporodhatnak rajta a kártevők.

A téli hónapokban az öntözést jelentősen csökkenteni kell. A földje ne száradjon ki teljesen hosszú időre, de a pangó vizet mindenképpen kerülni kell.

A leander minden része mérgező, ezért a lakásban történő teleltetésnél gyermekektől és háziállatoktól elzárva kell tartani. 

Ezt az egy hibát sokan elkövetik a leander teleltetésekor

  • A túlöntözés legalább akkora veszélyt jelenthet, mint a hideg. A leander télen jóval kevesebb vizet használ fel, ezért a nyáron megszokott öntözési gyakoriság gyökérkárosodáshoz vezethet.
  • A növényt időnként ellenőrizzük, különösen a levelek fonákját, ahol pajzstetvek és takácsatkák is megjelenhetnek.
  • Tavasszal pedig ne tegyük azonnal a tűző napra: fokozatosan szoktassuk vissza a szabadtéri körülményekhez.

A sikeres leanderteleltetés titka tehát nem egyetlen csodamódszer, hanem a megfelelő időzítés, a fagymentes környezet és a gondos, visszafogott ápolás. Ha ezekre odafigyelünk, jó eséllyel a következő nyáron is gyönyörködhetünk a leander virágaiban.

Az alábbi videó segít a növény teleltetésében:

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