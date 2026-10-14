Egyetlen rossz mozdulat, és búcsút inthetsz a leanderednek – így teleltesd, hogy tavasszal újra virágozzon

Nem érdemes megvárni a kemény fagyokat: a leander rövid ideig elviselhet enyhe mínuszokat, de a tartós hideg súlyosan károsíthatja.

A leander teleltetése lakásban is megoldható, de a túl meleg, száraz levegőjű szobák nem ideálisak számára.

A leander téli takarása segíthet a hideg ellen, ám egy egyszerű növénytakaró önmagában nem garantálja a túlélést.

A megfelelő fény, hőmérséklet és visszafogott öntözés a sikeres teleltetés három legfontosabb feltétele.

A nyári kertek egyik leglátványosabb dísze a leander, amely egész szezonban ontja a színes virágokat. Amikor azonban beköszöntenek a hűvös őszi éjszakák, sokan bizonytalanok abban, hogyan óvhatják meg a növényt a téli hónapokban. A leander teleltetése ugyanis nem csupán abból áll, hogy a cserepet behúzzuk egy fedett sarokba. A megfelelő időzítés és a gondosan kiválasztott hely sokat számít.

A leander teleltetése kulcsfontosságú a növény túlélése szempontjából

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Leander teleltetése szakszerűen

A leander meddig bírja a hideget, és hány fokot bír ki?

Az egyik leggyakoribb kérdés, hogy a leander hány fokot bír, és mikor válik veszélyessé számára az őszi lehűlés. A kifejlett, egészséges leander rövid ideig általában átvészelhet kisebb fagyokat, különösen akkor, ha fokozatosan hozzászokott a hűvösebb időhöz. A mínusz 2–3 Celsius-fok körüli hőmérséklet azonban már károsodást okozhat, főként a fiatal hajtásokon és a cserépben nevelt növények gyökereinél.

A tartós fagy, az erős szél és az átfagyó gyökérlabda különösen veszélyes. Éppen ezért a biztonságos teleltetéshez nem érdemes a növény fagytűrésének határait tesztelni.

Leandert mikor kell bevinni a téli helyére?

A legjobb időpontot nem a naptár, hanem az időjárás határozza meg. Amikor az éjszakai hőmérséklet tartósan 5 Celsius-fok környékére csökken, már érdemes előkészíteni a teleltetőhelyet.

A leandert lehetőleg még a komolyabb fagyok előtt vigyük védett helyre. Az első hűvös éjszakák miatt nem feltétlenül kell azonnal beköltöztetni, de az időjárás-előrejelzést rendszeresen figyelni kell.

Leander teleltetése szabadban: valóban lehetséges?

Magyarországon a leander teleltetése szabadban kockázatos vállalkozás. Bár egyes idősebb példányok enyhébb teleken átvészelhetik a hideget, a tartós mínuszok és a talaj átfagyása komoly veszélyt jelentenek.