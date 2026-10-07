Amit az utasok sosem látnak: a repülés kulisszatitkait fedte fel a magyar légiutas-kísérő

- Mónika gyerekkora óta légiutas-kísérő szeretett volna lenni, végül a Malévtól jutott el a KLM-ig.
- A munkája során a Galápagos-szigetektől Szingapúrig, Torontótól Arubáig bejárta a világot.
- Elmesélte, hogyan készül fel a személyzet egy járatra, mit tesznek vészhelyzetben, és miért fárasztóbb ez a munka, mint amilyennek kívülről látszik.
Gyerekkori álma volt, hogy légiutas-kísérő legyen, de sokáig maga sem hitte, hogy egyszer valóban ez lesz a munkája. Tihanyi Mónika a Malévnál kezdett repülni, majd egy véletlen találkozásnak köszönhetően eljutott a KLM-hez, és Hollandiába költözött. Izgalmas munkájáról, kulisszatitkokról és élményekről mesélt az Origónak.
Hogyan lehet valakiből légiutas-kísérő?
Azóta a világ számos pontján megfordult, Ecuadorban 4600 méteres hegyet mászott, eljutott a Galápagos-szigetekre, Torontóban pedig egyszer három nap helyett egy hétre ragadt az extrém havazás miatt. Kedvenc úti célja azonban Szingapúr, legutóbb is ott futottunk össze két járat között. Arról is mesélt, milyen valójában a légiutas-kísérők élete, amikor bezárul a repülőgép ajtaja.
Hogyan lett belőled légiutas-kísérő? Tudatosan készültél erre a pályára?
Mindig is nagyon szerettem volna repülni és stewardess lenni. Ezt már gyerekkoromban eldöntöttem, bár nem tudom, miért, egyszer csak úgy jött. A Malévhoz akkoriban szinte lehetetlen volt bekerülni, ezért nem igazán hittem, hogy ebből az álomból egyszer lesz valami.
Később kikerültem Hollandiába babysitternek, és nagyon megszerettem az országot. Amikor hazajöttem, arra gondoltam, megtanulok hollandul, aztán visszamegyek, és jelentkezem a KLM-hez. Felvettek a Károlira holland szakra, de mire végeztem, éppen felvételt hirdetett a Malév. Jelentkeztem, felvettek, és öt évig repültem náluk.
Sok holland utasunk volt, mert a Malév és a KLM codeshare járatokat üzemeltetett, vagyis ugyanaz a járat Malév- és KLM-járatszámot is kapott. Mindig örültem a holland utasoknak, mert gyakorolhattam velük a nyelvet.
Egyszer beszélgetni kezdtem egy holland utassal, aki elmondta, hogy a lánya is légiutas-kísérő, csak a KLM-nél. Erre kibukott belőlem, hogy nekem pedig az az álmom, hogy egyszer ott dolgozzak. Azt mondta, írjak neki e-mailt, és a lánya segít a jelentkezésben. Meglepett, hogy ennyire segítőkész. Felvettem a kapcsolatot a lányával, megmutatta, hol tudok jelentkezni, beadtam a pályázatomat, és felvettek. Kilenc hónappal később, augusztus 31-én kiköltöztem Hollandiába és szeptember 7-én már kezdődött is a tanfolyamom a KLM-nél.
Akkor még hathetes képzésünk volt, és nagyon szerettem. A trénerek nagyon kedvesek voltak, mindent alaposan elmagyaráztak, és az volt a cél, hogy minél jobban átlássuk a dolgokat, a flight safety (repülésbiztonság) pedig tényleg belénk legyen nevelve.
Nagyon más volt, mint amit a Malévnál megtanultál?
Igen, mert minden légitársaságnak saját procedúrái vannak arra, hogy mit kell csinálni egy vészhelyzetben. Valamilyen szinten persze hasonlítanak, de például az, hogy mit kell mondanod az utasoknak vészhelyzetben, légitársaságonként eltérhet. Vannak bizonyos vezényszavak normál és vészhelyzetekre, és ezek mindig az adott légitársasághoz kötődnek. Ami a Malévnál öt év alatt belém ivódott, azt egyik napról a másikra el kellett felejtenem, és át kellett kapcsolnom az agyamat a KLM rendszerére.
Milyen valójában „a magasban” dolgozni? Mi az, amit az utasok nem látnak ebből a munkából?
Azt például, hogy hosszú távon nagyon fárasztó. Hetente minimum egy éjszakám teljesen kimarad. Hosszú távú járatról például általában éjszaka jövünk haza, és egy idő után ezt egyre nehezebben viseli a szervezet. Ha Európában repülünk, sokszor hajnali fél négykor kell kelnünk. Teljesen össze-vissza van a beosztásunk: egyik héten nyugatra mész, a másikon keletre.
A jetlag is nagyon fárasztó, mert a testednek folyamatosan alkalmazkodnia kell az adott időzónához. Talán ez az egyik legnehezebb része: össze-vissza kell aludnod, fáradt vagy, de közben el kell jutnod A-ból B-be, és ugyanúgy kell dolgoznod.
Mi történik azelőtt, hogy az utasok felszállnak a gépre?
Amszterdamban egy hosszú távú járat előtt másfél órával az indulás előtt már a reptéren vagyok. Becsekkolok, aztán megyünk a briefingre (a repülés előtti személyzeti eligazítás). Mivel a KLM-nél nagyon sokan vagyunk, a járatok nagy részén teljesen idegen kollégákkal dolgozol együtt. Ha találkozol valakivel, akivel már repültél korábban, az nagy szó. Nemrég például egy olyan kolléganővel dolgoztam együtt, akit 16 éve nem láttam.
A briefing után kimegyünk a géphez, és checklist (ellenőrzőlista) alapján mindent átveszünk. Ellenőrizzük többek között a demonstrációs felszerelést – az övet, az oxigénmaszkot és a mentőmellényt –, a vészhelyzeti felszereléseket, az oxigént, a mosdókat, az ajtókat és a biztonsági öveket. Ha valami nem működik, azonnal szólni kell a vezető légiutas-kísérőnek.
Mindezt nagyon gyorsan kell megcsinálnunk, mert folyamatosan időhiányban vagyunk. Aztán már jönnek is az utasok, akiket nagyjából fél óra alatt be kell ültetni.
És amikor már a levegőben vagytok?
Kezdődik a szerviz: üdvözlő ásványvíz, ételszerviz, tálcák beszedése, kávé, tea, sütemény. Hosszú utakon a két fő szerviz között van köztes szerviz is, például szendvics vagy brownie vízzel, a legvégén pedig jön a reggeli.
Ha marad idő, pihenünk is. Az utak hosszától függően van pihenőidőnk, és vannak olyan repülőgépek, ahol van fekvőhelyünk.
Leszállás előtt újra végig kell ellenőrizni a kabint, hogy mindenki be van-e kötve, a kisbabák ágyait el kell tenni, a gyerekeket visszaültetni a helyükre, és fel kell készíteni a kabint a leszállásra. Nagyon fontos az is, hogy az utasok ne használják a powerbankjukat. Ha valakinél meglátjuk, azonnal szólnunk kell.
A repülésnek köszönhetően rengeteg helyre eljutottál. Melyik a kedvenc úti célod?
Szingapúr. Ha konkrét utat kérek, akkor mindig Szingapúrt kérem. De nálunk lehet régió vagy akár az út hossza alapján is kérni járatot. Nekem az a legfontosabb, hogy jó idő legyen és süssön a nap. Ahol nagyon hideg van, oda nem szívesen megyek.
Nagyon szeretem Arubát és Sint Maartent is, és Ecuador is nagy élmény volt. Egy tíznapos ecuadori út során négy napra átmentünk a Galápagos-szigetekre is, egy másik alkalommal pedig megmásztunk az egyik kollégámmal egy 4600 méteres hegyet. Az Iguazú-vízesés szintén azok közé a helyek közé tartozik, amelyek nagyon megmaradtak bennem.
Volt olyan út, amelyik egészen másképp alakult, mint terveztétek?
Egyszer Torontóban leesett a hó, és a háromnapos út helyett egy teljes hétre ott ragadtunk. Na, az nekem, melegkedvelőnek nem volt kellemes. Egy másik alkalommal szintén Torontó felé repültünk, amikor vacsora után körülbelül fél órán keresztül nagyon kemény turbulenciába kerültünk. A kabin gyakorlatilag csatatér lett, az utasok körülbelül 90 százaléka rosszul lett. Utána nekünk kellett rendet rakni és persze kitakarítani is.
Szerencsére haláleset, vagy szülés még nem történt az én járataimon. Ezekre és más vészhelyzetekre azonban folyamatosan készülünk. Minden évben van vizsgánk és szimulátoros gyakorlatunk: újraélesztés, elsősegély, különböző vészhelyzeti feladatok, emellett minden hónapban vannak flight safety témáink is.
A KLM-nél nagyon szeretem, hogy egységes csapatként működünk. Kötelezően számíthatunk egymásra akkor is, ha aznap látjuk egymást életünkben először. Ez ebben a munkában nagyon fontos.
Ennyi év repülés után szabadidődben is szívesen ülsz repülőre?
Utasként nem szívesen repülök. Dolgozni sokkal jobban szeretek a gépen. Ha dolgozol, jössz-mész, csinálod a dolgod, és sokkal gyorsabban telik az idő. Utasként viszont egy helyben kell ülni egy nagyon kis térben.
Egy bangkoki út során jöttem rá igazán, hogy én sokkal szívesebben dolgozom a repülőn, mint hogy utas legyek. Ott az ablak mellé szólt a jegyem, és nem akarod ugráltatni a szomszédaidat, mindahányszor ki szeretnél menni.
Nézd meg a videót is Szingapúrról, máris megérted, miért szereti ennyire Mónika:
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