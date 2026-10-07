Amit az utasok sosem látnak: a repülés kulisszatitkait fedte fel a magyar légiutas-kísérő

Mónika gyerekkora óta légiutas-kísérő szeretett volna lenni, végül a Malévtól jutott el a KLM-ig.

A munkája során a Galápagos-szigetektől Szingapúrig, Torontótól Arubáig bejárta a világot.

Elmesélte, hogyan készül fel a személyzet egy járatra, mit tesznek vészhelyzetben, és miért fárasztóbb ez a munka, mint amilyennek kívülről látszik.

Gyerekkori álma volt, hogy légiutas-kísérő legyen, de sokáig maga sem hitte, hogy egyszer valóban ez lesz a munkája. Tihanyi Mónika a Malévnál kezdett repülni, majd egy véletlen találkozásnak köszönhetően eljutott a KLM-hez, és Hollandiába költözött. Izgalmas munkájáról, kulisszatitkokról és élményekről mesélt az Origónak.

Tihanyi Mónika, magyar légiutas-kísérő hosszú évek óta dolgozik a KLM-nél, ahol gyerekkori álma teljesült be.

Fotó: Tihanyi Mónika

Hogyan lehet valakiből légiutas-kísérő?

Azóta a világ számos pontján megfordult, Ecuadorban 4600 méteres hegyet mászott, eljutott a Galápagos-szigetekre, Torontóban pedig egyszer három nap helyett egy hétre ragadt az extrém havazás miatt. Kedvenc úti célja azonban Szingapúr, legutóbb is ott futottunk össze két járat között. Arról is mesélt, milyen valójában a légiutas-kísérők élete, amikor bezárul a repülőgép ajtaja.

Hogyan lett belőled légiutas-kísérő? Tudatosan készültél erre a pályára?

Mindig is nagyon szerettem volna repülni és stewardess lenni. Ezt már gyerekkoromban eldöntöttem, bár nem tudom, miért, egyszer csak úgy jött. A Malévhoz akkoriban szinte lehetetlen volt bekerülni, ezért nem igazán hittem, hogy ebből az álomból egyszer lesz valami.

Később kikerültem Hollandiába babysitternek, és nagyon megszerettem az országot. Amikor hazajöttem, arra gondoltam, megtanulok hollandul, aztán visszamegyek, és jelentkezem a KLM-hez. Felvettek a Károlira holland szakra, de mire végeztem, éppen felvételt hirdetett a Malév. Jelentkeztem, felvettek, és öt évig repültem náluk.

Mónika a munkájának köszönhetően a világ számos pontjára eljutott, így például a híres Angel's Landing túraútvonalhoz, a Zion Nemzeti Parkba is, amely az Egyesült Államok Utah államában található.

Fotó: Tihanyi Mónika

Sok holland utasunk volt, mert a Malév és a KLM codeshare járatokat üzemeltetett, vagyis ugyanaz a járat Malév- és KLM-járatszámot is kapott. Mindig örültem a holland utasoknak, mert gyakorolhattam velük a nyelvet.

Egyszer beszélgetni kezdtem egy holland utassal, aki elmondta, hogy a lánya is légiutas-kísérő, csak a KLM-nél. Erre kibukott belőlem, hogy nekem pedig az az álmom, hogy egyszer ott dolgozzak. Azt mondta, írjak neki e-mailt, és a lánya segít a jelentkezésben. Meglepett, hogy ennyire segítőkész. Felvettem a kapcsolatot a lányával, megmutatta, hol tudok jelentkezni, beadtam a pályázatomat, és felvettek. Kilenc hónappal később, augusztus 31-én kiköltöztem Hollandiába és szeptember 7-én már kezdődött is a tanfolyamom a KLM-nél.