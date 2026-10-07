Íme a top 5 legolcsóbb termálfürdő Magyarországon: itt még meglepően olcsón csobbanhatsz

Van olyan fürdő, ahol egy felnőtt egész napos belépője hétköznap még 2000 forintba sem kerül.

Két helyen is mindössze 2500 forint körül megúszhatjuk a teljes napos fürdőzést.

Nem csak úszni lehet: több fürdőben szauna, masszázs és gyógyászati szolgáltatások is elérhetők.

Mutatjuk, hol érdemes ősszel is csobbanni, ha a pénztárcádra is figyelsz.

Az árakat a 2026. szeptember 15-én elérhető információk alapján válogattuk össze.

Egy termálfürdős nap könnyen komoly kiadássá válhat, különösen akkor, ha egy nagy élményfürdőbe vagy népszerű turisztikai központba váltunk belépőt. Magyarországon azonban továbbra is találni olyan kisebb, családiasabb fürdőket, ahol egy teljes napos belépő ára jóval barátibb. Nézzük az aktuálisan legolcsóbb termálfürdőket.

A legolcsóbb termálfürdők sok esetben szaunával és különféle gyógyászati lehetőségekkel is várnak.

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Íme a legolcsóbb termálfürdők listája és szolgáltatásaik

A mostani válogatásban ráadásul nem egyszerűen a legolcsóbb uszodákat kerestük. Olyan fürdőket válogattunk össze, ahol termál- vagy gyógyvizes medence, illetve többféle fürdős szolgáltatás is rendelkezésre áll. Az árak alapján különösen érdekes, hogy a lista élén egy olyan fürdő áll, ahol hétköznap egy felnőtt teljes napos jegye mindössze 1900 forint.

1. Mesteri Termál – már 1900 forinttól

A Vas vármegyei Mesteriben található fürdő az egyik legjobb ár-érték arányú lehetőség azoknak, akik nem a hatalmas élményparkokat keresik, hanem nyugodt, termálvizes kikapcsolódásra vágynak.

A hivatalos oldal jelenlegi árlistája szerint a felnőtt egész napos fürdőbelépő hétfőtől péntekig 1900 forint, hétvégén pedig 3000 forint. A fürdő egész évben működik, jelenlegi nyitvatartása 9 és 19 óra között van.

A fürdő több medencével rendelkezik: két gyógyvizes ülőmedence, fedett és félig fedett barlangfürdős medence, valamint szezonálisan használható strandmedence is szerepel a kínálatban. Szauna, valamint svéd frissítő- és thai masszázs is elérhető.

Amiért megéri: ha csendesebb, természetközeli termálfürdőt keresel, kevés pénzből, ez az egyik legerősebb választás.

Fontos: a 2/A jelű gyógyvizes ülőmedence jelenleg karbantartás miatt nem üzemel, de a fürdő ettől még nyitva van.