Íme a top 5 legolcsóbb termálfürdő Magyarországon: itt még meglepően olcsón csobbanhatsz

- Van olyan fürdő, ahol egy felnőtt egész napos belépője hétköznap még 2000 forintba sem kerül.
- Két helyen is mindössze 2500 forint körül megúszhatjuk a teljes napos fürdőzést.
- Nem csak úszni lehet: több fürdőben szauna, masszázs és gyógyászati szolgáltatások is elérhetők.
- Mutatjuk, hol érdemes ősszel is csobbanni, ha a pénztárcádra is figyelsz.
- Az árakat a 2026. szeptember 15-én elérhető információk alapján válogattuk össze.
Egy termálfürdős nap könnyen komoly kiadássá válhat, különösen akkor, ha egy nagy élményfürdőbe vagy népszerű turisztikai központba váltunk belépőt. Magyarországon azonban továbbra is találni olyan kisebb, családiasabb fürdőket, ahol egy teljes napos belépő ára jóval barátibb. Nézzük az aktuálisan legolcsóbb termálfürdőket.
Íme a legolcsóbb termálfürdők listája és szolgáltatásaik
A mostani válogatásban ráadásul nem egyszerűen a legolcsóbb uszodákat kerestük. Olyan fürdőket válogattunk össze, ahol termál- vagy gyógyvizes medence, illetve többféle fürdős szolgáltatás is rendelkezésre áll. Az árak alapján különösen érdekes, hogy a lista élén egy olyan fürdő áll, ahol hétköznap egy felnőtt teljes napos jegye mindössze 1900 forint.
1. Mesteri Termál – már 1900 forinttól
A Vas vármegyei Mesteriben található fürdő az egyik legjobb ár-érték arányú lehetőség azoknak, akik nem a hatalmas élményparkokat keresik, hanem nyugodt, termálvizes kikapcsolódásra vágynak.
A hivatalos oldal jelenlegi árlistája szerint a felnőtt egész napos fürdőbelépő hétfőtől péntekig 1900 forint, hétvégén pedig 3000 forint. A fürdő egész évben működik, jelenlegi nyitvatartása 9 és 19 óra között van.
A fürdő több medencével rendelkezik: két gyógyvizes ülőmedence, fedett és félig fedett barlangfürdős medence, valamint szezonálisan használható strandmedence is szerepel a kínálatban. Szauna, valamint svéd frissítő- és thai masszázs is elérhető.
Amiért megéri: ha csendesebb, természetközeli termálfürdőt keresel, kevés pénzből, ez az egyik legerősebb választás.
Fontos: a 2/A jelű gyógyvizes ülőmedence jelenleg karbantartás miatt nem üzemel, de a fürdő ettől még nyitva van.
2. Jászszentandrás Termálfürdő – 2500 forintos belépő
A Jászság egyik kedvelt termálos helye szeptemberben is jó választás lehet azoknak, akik nem szeretnének sokat költeni. A szeptember 1–30. közötti időszakban a fürdő 9 és 18 óra között várja a vendégeket, a jegypénztár pedig 17 óráig működik.
A 2026. szeptember 1-jétől érvényes árlistában a felnőtt napijegy 2500 forint.
A fürdőben termálmedence, úszómedence, gyermekmedence, csúszdamedence és jakuzzi is található, valamint finn szauna és három csúszda teszi változatosabbá a programot. Masszázs és pedikűr, illetve manikűr is elérhető.
Amiért megéri: ennyiért nem csupán egy termálmedencét kapunk, hanem egy kisebb, többféle kikapcsolódást kínáló fürdőkomplexumot.
3. Tótkomlósi Rózsa Fürdő – 2500 forintos napijegy
A Békés vármegyei Tótkomlós Rózsa Fürdője azok közé a helyek közé tartozik, ahol az alacsony ár mellé meglepően sok szolgáltatás társul.
A szezonon kívül érvényes árlista szerint a felnőtt belépő 2500 forint, a délutáni jegy pedig 1800 forint.
A fürdő hivatalos oldala alapján sportolni is lehet: egy 33 méteres, hétsávos és egy 25 méteres, háromsávos úszómedence mellett 36 fokos kültéri gyógyvizes medence is működik. A wellnessrészlegben finn szauna, aromaterápiás gőzzuhany, szaunaszeánszok, masszázs, infraszauna és szolárium is megtalálható.
A fürdő és a gyógyászat jelenleg is működik; a hivatalos oldal télen-nyáron üzemelő fürdőként mutatja be a létesítményt.
Amiért megéri: 2500 forintért itt nem kell választani a termálvíz és az aktív kikapcsolódás között.
4. Dandár Gyógyfürdő, Budapest – 3500 forinttól
Ha nem szeretnénk elhagyni Budapestet, akkor is találunk kedvezőbb árú fürdőt. A IX. kerületi Dandár Gyógyfürdő hétköznapokon 3500 forintos felnőtt termálbelépőt kínál, hétvégén és ünnepnapokon ez 4000 forint.
A fürdő minden nap látogatható: hétfőtől szerdáig, péntektől vasárnapig 9 és 19 óra között, csütörtökön pedig 22 óráig tart nyitva.
A termálmedencék mellett szaunavilág és kültéri medencék is rendelkezésre állnak, a komplex belépő pedig ezeket is magában foglalja. A fürdő gyógyászati szolgáltatásai között gyógyvizes medencefürdő, orvosi gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasszázs és gyógyvizes kádfürdő szerepel.
Amiért megéri: ha budapestiként egy gyors termálos feltöltődésre vágysz, nem kell vidékre utazni ahhoz, hogy megfizethető fürdőt találj.
5. Jászberényi Strand- és Termálfürdő – 3500 forint
A Jászberényi Strand- és Termálfürdő szintén bekerült a kedvező árú fürdők közé: a 2026-os árlista szerint a felnőtt belépő 3500 forint, a gyermek-, diák- és nyugdíjasjegy 2700 forint. A zárás előtti 2,5 órában ennél is olcsóbban lehet belépni.
A hely inkább a klasszikus strand- és termálfürdős kikapcsolódást képviseli, így azoknak lehet jó választás, akik egy egyszerű, pénztárcabarát fürdőzős napot terveznek.
Amiért megéri: 3500 forintért egy teljes napos felnőtt belépővel számolhatunk, ráadásul a délutáni jegy még kedvezőbb.
Nem kell tízezreket költeni egy wellness napért
A nagy, turisták által is jól ismert fürdők mellett érdemes a kisebb vidéki létesítményeket is számításba venni. Mesteriben például hétköznap 1900 forintból megvan a felnőtt napijegy, Jászszentandráson és Tótkomlóson pedig 2500 forint körül már egész napos kikapcsolódást találunk.
Az árak természetesen változhatnak, és egyes fürdőknél a szezon, a hétvége vagy a napszak is befolyásolja a belépő árát. Éppen ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni a fürdő hivatalos oldalát és az aktuális nyitvatartást. Összeállításunk nem hivatalos országos rangsor.