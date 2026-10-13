Rémisztő csomagolás, meglepő ízek: leteszteltük a Lidl halloweeni finomságait

Nyolc halloweeni nassolnivaló került a szerkesztőség asztalára, köztük édes és sós különlegességek.

A csomagolások már önmagukban is látványosak, de az igazi kérdés az, hogy mit rejtenek.

Csipszek, kekszek, habos- és savanyú édességek is szerepeltek a Lidl halloweeni kínálatából összeállított válogatásban.

Októberben szinte lehetetlen úgy végigsétálni egy üzleten, hogy ne találkozzunk legalább néhány narancssárga-fekete csomagolású, pókhálós vagy töklámpásos finomsággal. A halloween ma már nemcsak a jelmezekről és a dekorációkról szól: az ünnephez kapcsolódó édességek és rágcsálnivalók is egyre nagyobb szerepet kapnak. De attól, hogy egy termék csomagolása látványos, még nem biztos, hogy az íze is emlékezetes. Ezért az Origo szerkesztősége nyolc különböző, Lidlben kapható halloweeni nassolnivalót választott ki egy közös kóstolásra. A válogatásban édes, savanyú és sós falatok egyaránt helyet kaptak.

Szerkesztőségünk nyolcféle halloweeni nassolnivalót tesztelt a Lidl kínálatából

Fotó: Origo

Halloweeni édességek és csipszek a Lidl polcairól: vajon melyiket érdemes megkóstolni?

1. Halloween Snacks – tejfölös ízesítésű ropogtatnivaló

A zöld csomagolású, tejfölös ízesítésű Halloween Snacks már a megjelenésével is az ünnepi hangulatot idézi. A különféle rémisztő formájú ropogtatnivalók azoknak lehetnek érdekesek, akik az édes finomságok mellett valami sósat is keresnek.

A kóstolás tapasztalata: 10-ből átlagosan 8 pontszámot szerzett. A csipsz karakteres tejfölös ízű, de ami a legjobb benne, hogy a burgonyaszirmok stílusosan pókokat és pókhálókat formáznak.

A halloweeni tejfölös csipsz a burgonyaszirmok formája miatt is mutatós egy tálba kitéve

Fotó: Origo

2. Halloween ropogós, csilis ízesítésű snack

A narancssárga, kisebb csomagolású kukoricás rágcsálnivaló csilis ízesítést ígér. A kérdés itt elsősorban az, hogy valóban csípős-e, vagy inkább csak enyhén fűszeres.

A kóstolás tapasztalata: az egész kukoricaszemek ropogtatásába csak olyan kezdjenek, akiknek jó fogaik vannak, mert elég kemény az állaguk. Erősen fűszerezettek rágcsálnivaló, de az édes csilinek köszönhetően nem csíp. A szerkesztőségi összepontszáma 10-ből 8.

Erősen fűszerezett kukoricaszemek a Lidl halloweeni kínálatában

Fotó: Origo

3. Halloween Marshmallows – csokoládébevonatos pillecukor

A narancssárga dobozban 16 darab, csokoládébevonatos pillecukor található. A kakaós bevonóba mártott, ostyalapon pihenő rózsaszín, eperízű krém kellemesen habos, könnyű állagú. Nem túl édes, nem tolakodó, egyszerűen eteti magát. A hajdani közönségkedvenc Négecsók méltó utódja.