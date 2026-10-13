Rémisztő csomagolás, meglepő ízek: leteszteltük a Lidl halloweeni finomságait

- Nyolc halloweeni nassolnivaló került a szerkesztőség asztalára, köztük édes és sós különlegességek.
- A csomagolások már önmagukban is látványosak, de az igazi kérdés az, hogy mit rejtenek.
- Csipszek, kekszek, habos- és savanyú édességek is szerepeltek a Lidl halloweeni kínálatából összeállított válogatásban.
Októberben szinte lehetetlen úgy végigsétálni egy üzleten, hogy ne találkozzunk legalább néhány narancssárga-fekete csomagolású, pókhálós vagy töklámpásos finomsággal. A halloween ma már nemcsak a jelmezekről és a dekorációkról szól: az ünnephez kapcsolódó édességek és rágcsálnivalók is egyre nagyobb szerepet kapnak. De attól, hogy egy termék csomagolása látványos, még nem biztos, hogy az íze is emlékezetes. Ezért az Origo szerkesztősége nyolc különböző, Lidlben kapható halloweeni nassolnivalót választott ki egy közös kóstolásra. A válogatásban édes, savanyú és sós falatok egyaránt helyet kaptak.
Halloweeni édességek és csipszek a Lidl polcairól: vajon melyiket érdemes megkóstolni?
1. Halloween Snacks – tejfölös ízesítésű ropogtatnivaló
A zöld csomagolású, tejfölös ízesítésű Halloween Snacks már a megjelenésével is az ünnepi hangulatot idézi. A különféle rémisztő formájú ropogtatnivalók azoknak lehetnek érdekesek, akik az édes finomságok mellett valami sósat is keresnek.
A kóstolás tapasztalata: 10-ből átlagosan 8 pontszámot szerzett. A csipsz karakteres tejfölös ízű, de ami a legjobb benne, hogy a burgonyaszirmok stílusosan pókokat és pókhálókat formáznak.
2. Halloween ropogós, csilis ízesítésű snack
A narancssárga, kisebb csomagolású kukoricás rágcsálnivaló csilis ízesítést ígér. A kérdés itt elsősorban az, hogy valóban csípős-e, vagy inkább csak enyhén fűszeres.
A kóstolás tapasztalata: az egész kukoricaszemek ropogtatásába csak olyan kezdjenek, akiknek jó fogaik vannak, mert elég kemény az állaguk. Erősen fűszerezettek rágcsálnivaló, de az édes csilinek köszönhetően nem csíp. A szerkesztőségi összepontszáma 10-ből 8.
3. Halloween Marshmallows – csokoládébevonatos pillecukor
A narancssárga dobozban 16 darab, csokoládébevonatos pillecukor található. A kakaós bevonóba mártott, ostyalapon pihenő rózsaszín, eperízű krém kellemesen habos, könnyű állagú. Nem túl édes, nem tolakodó, egyszerűen eteti magát. A hajdani közönségkedvenc Négecsók méltó utódja.
A kóstolás tapasztalata: az origo szerkesztőségének abszolút kedvence, tökéletes ízvilága és állaga miatt tesztünkön 10/10-es pontszámot ért el.
4. MAOAM Spooky Mix – színes, gyümölcsös édességválogatás
A jól ismert MAOAM halloweeni kiadása különböző, egyenként csomagolt édességeket tartalmaz. A lila zacskóban többféle színes finomság látható, így ez a válogatás akár a halloweeni édességgyűjtéshez is jól jöhet vagy akár otthon is kitehetjük egy alkalomhoz illő kínálótálba.
A kóstolás tapasztalata: szerkesztőségünk másik hatalmas kedvence. Finom, édes ízek, a szájban elolvadó textúra. Nem kérdés, hogy 10/10-es értékelést adtunk.
5. Halloween Crazy Bones – csontvázformájú édességek
A zöld-lila csomagolású Crazy Bones a halloween egyik klasszikus motívumára, a csontvázra épít. A látványos, játékos formák különösen a gyerekek figyelmét kelthetik fel.
A kóstolás tapasztalata: bár nagyon jópofák a csontváz kezekhez és lábakhoz rögzített nyalókák, annak ajánljuk, aki oda van gyermekkorunk retró, émelyítően édes cukorka ízeiért. Szerkesztőségünk 10-ből 6 pontot szavazott a terméknek.
6. Halloween dark cookies
A halloweeni csomagolású, cukorkákkal megszórt kekszekkel is tettünk egy próbát, hiszen a Lidlben kapható kekszek többsége nem véletlenül örvend jó hírnévnek az édesszájúak körében.
A kóstolás tapasztalata: már a külső is meggyőző volt a csomogoláson, de a kóstolás során sem csalódtunk. A ropogós, de nem kőkemény cookie-k igazi amerikai sütiélményt ígértek, amit meg is kaptunk. A csokis kekszekbe sütött színes cukrok simán felveszik a versenyt az M&M's csokidrazsékkal. Ez lett szerkesztőségünk harmadik kedvence, 10-ből 10 pontra értékeltük.
7. Halloween Ketchup Flavour Snacks – ketchupos ropogtatnivaló
A másik sós snacknek a ketchupos ízesítésűt választottuk. A csipsz remek kelléke lehet egy halloweeni bulinak, ugyanis a ropogtatnivaló minden darabja halloweeni hangulatot idéz szellem formájával.
A kóstolás tapasztalata: a szerkesztőség tagjai egyetértettek abban, hogy ez a termék simán felveszi a versenyt a jóval drágább POM-BÄR ketchupos rágcsálnivalójának ízvilágával. Tesztünkön 10-ből 9 pontot ért el.
8. Halloweeni édességválogatás denevérrel
Amikor megláttuk ezt az édes denevért plüsst, a hozzá tartozó halloweeni keménycukorkákkal, nem volt kérdés, hogy velünk jön. Az ára is igazán baráti volt: a minőségi plüssjáték az édességgel együtt 2300 forintba került. Ilyen színvonalon elkészített plüsst nem nagyon lehet sehol olcsóbban megszerezni.
A kóstolás tapasztalata: ennél a terméknél a denevér plüssállat vitte a prímet. Bár a cukorkák ránézésre jól néznek ki a rémisztő halloweeni arcokkal, de inkább dekorálásra ajánljuk őket. A denevér kidolgozása és minősége miatt 10/10, a savanyú selyemcukorkák viszont 10-ből 6 pontszámot értek el.
Halloweeni házibulira és édességgyűjtéshez
A halloweeni nassolnivalók egyik legnagyobb vonzereje kétségtelenül a megjelenésük. A töklámpások, szellemek, csontvázak és rikító színek könnyen vásárlásra csábíthatnak, de a valódi próba természetesen a kóstolás.
A nyolc termék között akadtak ismerős édességtípusok és szokatlanabb, ünnepi kiadású rágcsálnivalók is. A válogatás jól mutatja, hogy a halloween nemcsak a csokoládékról és cukorkákról szól: a sós nassolnivalók is egyre látványosabb köntösben jelennek meg.
Kóstolási tesztünk csak ízelítő a Lidl gazdag halloweeni ételkínálatából, amelyek között nemcsak nassolnivalók, de félkész ételek is bőven akadnak. A halloweeni bulinkra, vagy a hazánkban is egyre inkább teret nyerő édességgyűjtésre tökéletes választás feltankolni a Lidl polcairól. Mi csupán 8 ezer forintból megúsztuk a kóstolást.
Ha esetleg te sütnél valamit a halloweeni bulira, íme egy szuper recept: