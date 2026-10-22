Liszt Ferenc, a zene első szupersztárja: nők rajongtak érte, botrányok kísérték, egész Európa a lábai előtt hevert

Liszt Ferenc csodagyereknek számított.

Fotó: wikipedia

Nem csak zongorázott: örökre megváltoztatta a zenetörténetet

Liszt Ferenc sikere nem merült ki abban, hogy elképesztő sebességgel és pontossággal játszott. A zongorázás lehetőségeit is újragondolta, és jelentős hatást gyakorolt a romantikus zenére.

A modern szólózongora-est egyik úttörőjeként olyan koncerteket adott, amelyeken egyetlen előadó, egyetlen hangszerrel tartotta fenn a közönség figyelmét. Műveiben a zongora olykor szinte egy teljes zenekar hangján szólalt meg.

Legismertebb alkotásai közé tartoznak a Magyar rapszódiák, a Szerelmi álmok, a La Campanella című virtuóz átirat, valamint a h-moll szonáta. Zeneszerzőként a szimfonikus költemény műfajának kialakításában is meghatározó szerepet játszott.

Weimarban karmesterként és tanárként dolgozott, támogatta az újító zeneszerzőket, köztük Richard Wagnert is. Tanítványai és követői révén hatása messze túlnyúlt saját életén.

Magyarország számára különösen fontos volt, hogy nemzetközi hírnevét a hazai zenei élet támogatására is felhasználta. Az 1838-as nagy pesti árvíz károsultjainak javára jótékonysági koncerteket adott, később pedig aktívan részt vett a magyar zenekultúra fejlesztésében.

Az árvízkárosultak javára adott koncert is elsöprő sikert aratott.

Fotó: wikipedia

Az 1875-ben megalapított budapesti Zeneakadémia első elnöke lett, és tanított is az intézményben. A ma Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemként ismert intézmény máig őrzi örökségét.

Tiltott szerelem egy férjes grófnéval: Liszt Ferenc magánélete botrányokat kavart

A zeneszerző szerelmi élete legalább olyan szenvedélyes volt, mint a muzsikája. Első igazán nagy szerelme Marie d’Agoult francia grófné volt, akivel 1833-ban ismerkedett meg. A kapcsolat azért számított botrányosnak, mert Marie férjes asszony volt, és a kor társadalmi normái szerint egy ilyen viszony komoly megütközést keltett. A pár 1835-ben elhagyta Párizst, és éveken át Svájcban, illetve Itáliában élt. Három gyermekük született: Blandine, Cosima és Daniel.