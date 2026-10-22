Liszt Ferenc, a zene első szupersztárja: nők rajongtak érte, botrányok kísérték, egész Európa a lábai előtt hevert

- Liszt Ferenc 1811. október 22-én született, így 2026-ban ünnepeljük születésének 215. évfordulóját.
- A 19. század egyik legnagyobb zenei sztárja volt: koncertjein valóságos rajongási láz tört ki, amelyet a korabeli sajtó „lisztomániának” nevezett.
- Nemcsak virtuóz zongoristaként, hanem zeneszerzőként is történelmet írt: megújította a zongorajátékot, és meghatározó szerepet játszott a szimfonikus költemény műfajának fejlődésében.
- Szerelmi élete Európa-szerte botrányokat kavart: Marie d’Agoult férjes grófnéval három gyermekük született, Carolyne zu Sayn-Wittgenstein hercegnével tervezett esküvője pedig végül meghiúsult.
- A magyar zenei élet egyik legfontosabb támogatója volt: a Zeneakadémia első elnökeként is tevékenykedett, 2011 óta pedig az ő nevét viseli Budapest nemzetközi repülőtere.
Liszt Ferenc neve ma egyet jelent a zongoravirtuozitással, a romantikus zenével és a magyar kultúra nemzetközi sikerével. A világhírű zeneszerző azonban nemcsak a koncerttermeket hódította meg: szerelmi kapcsolatai, viharos magánélete és különc életútja legalább annyi beszédtémát szolgáltattak, mint káprázatos előadásai.
Ki volt Liszt Ferenc, akinek játékáért egész Európa rajongott?
Liszt Ferenc 1811. október 22-én született Doborjánban, az akkori Magyar Királyság területén, a mai Ausztriában található Raidingban. Édesapja, Liszt Ádám az Esterházy család szolgálatában állt, és korán felismerte fia rendkívüli zenei tehetségét.
A kis Ferenc már kilencévesen nyilvánosság előtt zongorázott. Később Bécsben Carl Czernynél és Antonio Salierinél tanult, majd Párizsban folytatta pályáját. Fiatalon olyan művészekkel került kapcsolatba, mint Frédéric Chopin és Hector Berlioz.
Az 1830-as és 1840-es évekre Európa egyik legünnepeltebb előadóművésze lett. Virtuóz technikája, látványos színpadi jelenléte és szenvedélyes előadásmódja miatt koncertjein valóságos rajongás tört ki. A jelenséget a korabeli sajtó lisztomániának nevezte. A közönség egy része szinte megszállottan rajongott érte. A beszámolók szerint a hölgyek elájultak a koncertjein, személyes tárgyai pedig különleges ereklyének számítottak. Liszt a mai értelemben vett sztárkultusz egyik korai megtestesítőjévé vált.
Nem csak zongorázott: örökre megváltoztatta a zenetörténetet
Liszt Ferenc sikere nem merült ki abban, hogy elképesztő sebességgel és pontossággal játszott. A zongorázás lehetőségeit is újragondolta, és jelentős hatást gyakorolt a romantikus zenére.
A modern szólózongora-est egyik úttörőjeként olyan koncerteket adott, amelyeken egyetlen előadó, egyetlen hangszerrel tartotta fenn a közönség figyelmét. Műveiben a zongora olykor szinte egy teljes zenekar hangján szólalt meg.
Legismertebb alkotásai közé tartoznak a Magyar rapszódiák, a Szerelmi álmok, a La Campanella című virtuóz átirat, valamint a h-moll szonáta. Zeneszerzőként a szimfonikus költemény műfajának kialakításában is meghatározó szerepet játszott.
Weimarban karmesterként és tanárként dolgozott, támogatta az újító zeneszerzőket, köztük Richard Wagnert is. Tanítványai és követői révén hatása messze túlnyúlt saját életén.
Magyarország számára különösen fontos volt, hogy nemzetközi hírnevét a hazai zenei élet támogatására is felhasználta. Az 1838-as nagy pesti árvíz károsultjainak javára jótékonysági koncerteket adott, később pedig aktívan részt vett a magyar zenekultúra fejlesztésében.
Az 1875-ben megalapított budapesti Zeneakadémia első elnöke lett, és tanított is az intézményben. A ma Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemként ismert intézmény máig őrzi örökségét.
Tiltott szerelem egy férjes grófnéval: Liszt Ferenc magánélete botrányokat kavart
A zeneszerző szerelmi élete legalább olyan szenvedélyes volt, mint a muzsikája. Első igazán nagy szerelme Marie d’Agoult francia grófné volt, akivel 1833-ban ismerkedett meg. A kapcsolat azért számított botrányosnak, mert Marie férjes asszony volt, és a kor társadalmi normái szerint egy ilyen viszony komoly megütközést keltett. A pár 1835-ben elhagyta Párizst, és éveken át Svájcban, illetve Itáliában élt. Három gyermekük született: Blandine, Cosima és Daniel.
A szenvedélyes kapcsolat azonban fokozatosan megromlott. Marie és Liszt 1844-ben végleg szakítottak. Gyermekeik nevelését később nagyrészt Liszt édesanyja és nevelők látták el, miközben a zeneszerző folytatta nemzetközi koncertkörútjait. Marie d’Agoult később Daniel Stern írói néven is ismertté vált, és irodalmi munkásságában saját tapasztalatait is feldolgozta.
A hercegné, akit majdnem feleségül vett – de az esküvőből botrány lett
Liszt második meghatározó szerelme Carolyne zu Sayn-Wittgenstein hercegné volt, akivel 1847-ben, Kijevben találkozott. Carolyne rendkívül művelt, vagyonos és határozott asszony volt. Férjétől külön élt, és Liszt oldalán új életet szeretett volna kezdeni. 1848-ban Weimarba költözött a zeneszerzőhöz, ahol otthonuk a kor haladó szellemű művészeinek találkozóhelyévé vált.
Kapcsolatuk azonban komoly egyházi és jogi akadályokba ütközött. A hercegné korábbi házasságának érvénytelenítéséért hosszú éveken át küzdött. Végül 1861-ben, Rómában már az esküvőre készültek, amikor az egyházi eljárás újabb fordulata miatt a házasságkötés meghiúsult. Liszt és Carolyne így soha nem házasodtak össze. Bár kapcsolatuk idővel megváltozott, a hercegné évtizedeken keresztül fontos szellemi társa maradt.
Családi dráma: Liszt lánya később Richard Wagner felesége lett
Liszt magánéletének egyik legkényesebb fejezete lányához, Cosimához kötődik. Cosima először Liszt egyik legtehetségesebb tanítványához, Hans von Bülow karmesterhez és zongoraművészhez ment feleségül. Később azonban beleszeretett Richard Wagnerbe, aki Liszt közeli barátja és művésztársa volt.
A kapcsolat súlyos családi feszültséget okozott. Cosima végül elvált Bülow-tól, és 1870-ben hozzáment Wagnerhez. Liszt számára különösen nehéz helyzetet teremtett, hogy a botrány egyszerre érintette lányát, egykori tanítványát és barátját. A családi viszonyok később rendeződtek, de az ügy jól mutatja, mennyire összefonódott a 19. századi európai zenei elit magánélete.
Az ünnepelt sztárból vallásos zeneszerző lett
Liszt életének későbbi szakaszában egyre nagyobb szerepet kapott a vallás és az egyházi zene. 1865-ben Rómában hivatalosan is egyházi szolgálatba lépett, bár pappá nem szentelték. Ettől kezdve gyakran Liszt abbéként emlegették.
Utolsó évtizedeiben Budapest, Weimar és Róma között osztotta meg idejét. Tanított, komponált, fiatal művészeket támogatott, és továbbra is nagy tisztelet övezte. 1886. július 31-én, 74 éves korában hunyt el Bayreuthban, ahol el is temették.
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
Sokan ma is Ferihegyként emlegetik Budapest nemzetközi repülőterét, amely 2011-ben, Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóján kapta meg a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér nevet. Az átnevezés célja az volt, hogy Magyarország legfontosabb légikikötője egy olyan világhírű magyar kötődésű művész előtt tisztelegjen, akinek neve a világ számos országában ismert.
A döntés szimbolikus üzenetet is hordozott: Liszt nemcsak a magyar, hanem az egyetemes európai kultúra meghatározó alakja volt. Bár elsősorban németül és franciául beszélt, magyar identitását tudatosan vállalta, és sokat tett a magyar zene nemzetközi megismertetéséért.
Liszt Ferenc öröksége azonban jóval több a világhírű zongoradaraboknál. A modern koncertkultúra formálója, újító zeneszerző, nagylelkű mecénás és a magyar zenei élet egyik legfontosabb alakja volt. Születése után 215 évvel a neve ugyanúgy ott van a világ koncerttermeiben, mint a budapesti repülőtér homlokzatán.
Hallgasd meg Liszt egyik leghíresebb darabját: