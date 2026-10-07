Tíz perc is elég lehet: meglepően reagál a testünk a macskánkra

Már tíz perc is elegendő lehet ahhoz, hogy a gazdik nyugodtabbnak érezzék magukat, miután időt töltöttek macskájuk társaságában – derült ki a Tokiói Mezőgazdasági Egyetem kutatásából. A vizsgálat szerint azonban a szervezet reakciója meglepően eltérhet attól, amit az ember közben érez.

A macskával töltött idő a hangulatra és a szervezet működésére is hatással lehet

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A kutatásban 32 macskatartó vett részt, akiket saját otthoni környezetükben vizsgáltak. A résztvevők az egyik alkalommal tíz percen keresztül aktívan foglalkoztak kedvencükkel: simogatták, játszottak vele vagy megetették. Egy másik alkalommal az ember és az állat ugyanabban a helyiségben tartózkodott, de nem léptek tudatosan kapcsolatba egymással.

A kutatók a vizsgálatok előtt, közben és után egyebek mellett a résztvevők hangulatát és szívfrekvenciáját, valamint a stresszel és a kötődéssel összefüggő hormonális változásokat figyelték.

Nyugodtabbnak érezték magukat a résztvevők

A macskájukkal töltött tíz perc után a résztvevők arról számoltak be, hogy nyugodtabbnak érzik magukat. Az általuk érzékelt érzelmi izgatottság is csökkent.

A szervezetük azonban nem mutatta minden tekintetben a klasszikus ellazulás jeleit. Az átlagos szívfrekvencia az interakció során percenként mintegy 73-ról 79-re emelkedett. Ezzel egy időben csökkent a paraszimpatikus idegrendszer aktivitása. Ez az idegrendszer azon része, amely fontos szerepet játszik a szervezet nyugalmi és regenerációs folyamataiban.

A kutatók szerint az eredmények arra utalhatnak, hogy a háziállattal való kapcsolat nem pusztán ellazítja az embert, hanem egyúttal élénkítő hatással is lehet a szervezetre, hasonlóan más kellemes társas interakciókhoz.

Nem mindegy, mit csinálunk a macskával

Az sem volt mindegy, hogyan töltötték az időt a gazdik kedvencükkel. A vizsgálat szerint az aktív simogatás növelte a szívfrekvenciát, míg a különböző játékokkal végzett közös tevékenység inkább a testi ellazulást segítette elő.

Ugyanakkor összefüggéseket figyeltek meg a szívfrekvencia változása és egyes hormonértékek között. Azt azonban egyelőre nem lehet megállapítani, hogy ezek a reakciók hosszabb távon milyen egészségügyi hatással járhatnak – írta a FITBOOK.

A kutatás eredményeinek értékelésekor több korlátozó tényezőt is figyelembe kell venni. A vizsgálatban mindössze 32 ember vett részt, és a résztvevők többsége nő volt. A teszteket ráadásul a macskatartók saját otthonukban végezték, ezért a hétköznapi körülményekből adódó eltérések is befolyásolhatták az eredményeket. A kutatók szerint emiatt a megállapításokat egyelőre nem lehet valamennyi macskatartóra általánosítani.

Az eredmények ugyanakkor arra utalnak, hogy már rövid ideig tartó kapcsolat is hatással lehet az ember közérzetére és élettani folyamataira. A szubjektív nyugalom és a szervezet reakciója azonban nem feltétlenül ugyanabba az irányba változik.