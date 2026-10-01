Nem betegség, mégis évekkel megrövidítheti az egészséges életünket

A magány hosszú távon nemcsak a közérzettel, hanem a testi és lelki egészséggel is összefügghet. Egy több mint 277 ezer ember adatait vizsgáló kutatás szerint azok, akik magányosnak érezték magukat vagy kevés társas kapcsolatuk volt, átlagosan kevesebb egészséges életévre számíthattak, mint azok, akik egyik problémával sem küzdöttek.
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták: az eredmények nem bizonyítják, hogy önmagában a magány okozza a betegségeket. A vizsgálat statisztikai összefüggést mutatott ki a társas kapcsolatok és a betegségektől mentes várható élettartam között.
A magány nem ugyanaz, mint az egyedüllét
Fontos különbséget tenni a magány és a társadalmi elszigeteltség között. Utóbbi azt jelenti, hogy valakinek ténylegesen kevés társas kapcsolata van: például egyedül él, ritkán találkozik barátokkal vagy rokonokkal, és nem vesz részt közösségi programokon.
A magány ezzel szemben egy érzés. Valaki akkor is lehet magányos, ha rendszeresen találkozik másokkal, amennyiben úgy érzi, hogy kapcsolatai nem elég szorosak, vagy nincs olyan ember az életében, akivel igazán megoszthatná a gondolatait és problémáit.
Korábbi kutatások már összefüggést találtak a magány, illetve a társadalmi elszigeteltség és többek között a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, a depresszió és a korai halálozás magasabb kockázata között.
A résztvevőket egyebek mellett arról kérdezték, hogy gyakran érzik-e magukat magányosnak, van-e olyan közeli személy, akinek megnyílhatnak, egyedül élnek-e, milyen gyakran találkoznak rokonaikkal vagy barátaikkal, valamint rendszeresen részt vesznek-e közösségi vagy szabadidős programokon – számolt be róla a Fitbook.
Ezután azt vizsgálták, hogy 50 éves kortól várhatóan hány évet tölthetnek el olyan súlyos betegségek nélkül, mint a szív- és érrendszeri problémák, a daganatos betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, a demencia, a Parkinson-kór, a depresszió vagy a szorongásos zavarok.
A férfiaknál mutatkozott a legnagyobb különbség
A vizsgálat ideje alatt 78 829 új megbetegedést és 16 356 halálesetet regisztráltak. Az eredmények alapján a magányos és egyben társadalmilag elszigetelt embereknél rövidebb volt a betegségektől mentes várható élettartam.
A kutatás kezdetén egészséges, de magányos és elszigetelt férfiaknál átlagosan 2,4 évvel kevesebb testi betegségektől mentes életévet számítottak. A mentális betegségeket vizsgálva még nagyobb, 5,8 éves különbséget találtak.
A nőknél szintén jelentős eltérést mértek: esetükben átlagosan 1,7 évvel kevesebb testi betegségektől mentes és 3,7 évvel kevesebb mentális betegségektől mentes életévvel számoltak.
A kutatást vezető Lu Qi szerint az eltérések hátterében részben a férfiak és nők közötti különbségek állhatnak. A kutatócsoport eredményei alapján a férfiak érzékenyebbek lehetnek a magány hatásaira.
Az egészséges életmód segíthet
A kutatók azt is megvizsgálták, számít-e az életmód. Ehhez olyan tényezőket vettek figyelembe, mint a dohányzás kerülése, az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a megfelelő testsúly és az elegendő alvás.
Az eredmények szerint az egészséges életmód részben mérsékelhette a társadalmi elszigeteltséggel összefüggő egészségügyi hátrányokat. A magány esetében azonban ez a kedvező hatás nem mutatkozott ugyanolyan mértékben.
A kutatók szerint ez arra utalhat, hogy a két jelenség eltérő módon kapcsolódik az egészséghez. Vagyis nem feltétlenül ugyanaz történik annál, akinek egyszerűen kevés társas kapcsolata van, mint annál, aki mások között is magányosnak érzi magát.
A kutatás nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot
A nagy résztvevőszám és a csaknem 14 éves követési idő ellenére a kutatásnak vannak korlátai. Megfigyeléses vizsgálatról van szó, ezért az eredményekből nem lehet kijelenteni, hogy a magány közvetlenül éveket vesz el az ember egészséges élettartamából. Más tényezők is szerepet játszhatnak az összefüggésekben. További korlát, hogy a résztvevők magányát és társadalmi elszigeteltségét csak a kutatás kezdetén mérték fel, így az évek során bekövetkezett változásokat nem tudták figyelembe venni.
A vizsgálat ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a társas kapcsolatok minősége és mennyisége is fontos része lehet a hosszú távú egészségnek.
A kutatás a UK Biobank nagyszabású egészségügyi adatbázisára épült. A tudósok 277 489, 40 és 69 év közötti felnőtt adatait elemezték, akiket átlagosan csaknem 14 éven keresztül követtek.