Nem betegség, mégis évekkel megrövidítheti az egészséges életünket

A magány hosszú távon nemcsak a közérzettel, hanem a testi és lelki egészséggel is összefügghet. Egy több mint 277 ezer ember adatait vizsgáló kutatás szerint azok, akik magányosnak érezték magukat vagy kevés társas kapcsolatuk volt, átlagosan kevesebb egészséges életévre számíthattak, mint azok, akik egyik problémával sem küzdöttek.

A magány nem feltétlenül jelenti azt, hogy valakinek kevés ember van a környezetében

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A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták: az eredmények nem bizonyítják, hogy önmagában a magány okozza a betegségeket. A vizsgálat statisztikai összefüggést mutatott ki a társas kapcsolatok és a betegségektől mentes várható élettartam között.

A magány nem ugyanaz, mint az egyedüllét

Fontos különbséget tenni a magány és a társadalmi elszigeteltség között. Utóbbi azt jelenti, hogy valakinek ténylegesen kevés társas kapcsolata van: például egyedül él, ritkán találkozik barátokkal vagy rokonokkal, és nem vesz részt közösségi programokon.

A magány ezzel szemben egy érzés. Valaki akkor is lehet magányos, ha rendszeresen találkozik másokkal, amennyiben úgy érzi, hogy kapcsolatai nem elég szorosak, vagy nincs olyan ember az életében, akivel igazán megoszthatná a gondolatait és problémáit.

Korábbi kutatások már összefüggést találtak a magány, illetve a társadalmi elszigeteltség és többek között a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, a depresszió és a korai halálozás magasabb kockázata között.

A résztvevőket egyebek mellett arról kérdezték, hogy gyakran érzik-e magukat magányosnak, van-e olyan közeli személy, akinek megnyílhatnak, egyedül élnek-e, milyen gyakran találkoznak rokonaikkal vagy barátaikkal, valamint rendszeresen részt vesznek-e közösségi vagy szabadidős programokon – számolt be róla a Fitbook.

Ezután azt vizsgálták, hogy 50 éves kortól várhatóan hány évet tölthetnek el olyan súlyos betegségek nélkül, mint a szív- és érrendszeri problémák, a daganatos betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, a demencia, a Parkinson-kór, a depresszió vagy a szorongásos zavarok.