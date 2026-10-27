Meglepően egyszerű gyakorlat segíthet csökkenteni a vérnyomást

Már heti egy-két alkalommal végzett egyszerű testmozgás is segíthet fenntartani a vérnyomás csökkenését – derült ki egy új kutatásból. Bár a magas vérnyomás kezelésében továbbra is fontos szerepet játszik az életmódváltás és szükség esetén a gyógyszeres terápia, a szakemberek szerint bizonyos gyakorlatok különösen kedvező hatással lehetnek a szív- és érrendszer működésére.

A kutatás szerint a falnál végzett guggolás segíthet a magas vérnyomás megelőzésében

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A BMJ Open Sport & Exercise Medicine című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint már heti egy alkalommal végzett izometrikus edzés is segíthet rövid távon megőrizni a korábban elért vérnyomáscsökkenést. A legjobb eredményeket ugyanakkor azoknál tapasztalták, akik hetente háromszor végezték a gyakorlatokat – számolt be róla a ScienceDaily.

Milyen gyakorlat segíthet csökkenteni a vérnyomást?

A kutatók az úgynevezett izometrikus edzés hatását vizsgálták. Ennek lényege, hogy az izmokat meghatározott ideig megfeszítjük, miközben a testhelyzetünk nem változik.

Ilyen gyakorlat például:

a falnál végzett, kitartott guggolás,

a plank, vagyis alkartámasz,

a kézi szorítóeszközzel végzett gyakorlat.

A kutatás középpontjában a falnál guggolás állt. Ennél a gyakorlatnál a hátat a falnak támasztva, behajlított térdekkel kell megtartani a testhelyzetet.

Az önkéntesek korábban nem végeztek rendszeres, szervezett edzést, és nem szedtek vérnyomáscsökkentő gyógyszert.

A résztvevőket öt csoportra osztották. Négy csoport tagjai az első négy hétben heti három alkalommal végeztek falnál guggolást, míg az ötödik csoport kontrollcsoportként szolgált. Egy edzés négy kitartott guggolásból állt, amelyek között kétperces pihenőt tartottak.

A következő négy hétben az edzőcsoportok eltérő gyakorisággal folytatták a gyakorlatokat: voltak, akik heti háromszor, mások kétszer vagy egyszer edzettek, egy csoport pedig teljesen abbahagyta a mozgást.