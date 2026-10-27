Meglepően egyszerű gyakorlat segíthet csökkenteni a vérnyomást

Már heti egy-két alkalommal végzett egyszerű testmozgás is segíthet fenntartani a vérnyomás csökkenését – derült ki egy új kutatásból. Bár a magas vérnyomás kezelésében továbbra is fontos szerepet játszik az életmódváltás és szükség esetén a gyógyszeres terápia, a szakemberek szerint bizonyos gyakorlatok különösen kedvező hatással lehetnek a szív- és érrendszer működésére.
A BMJ Open Sport & Exercise Medicine című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint már heti egy alkalommal végzett izometrikus edzés is segíthet rövid távon megőrizni a korábban elért vérnyomáscsökkenést. A legjobb eredményeket ugyanakkor azoknál tapasztalták, akik hetente háromszor végezték a gyakorlatokat – számolt be róla a ScienceDaily.
Milyen gyakorlat segíthet csökkenteni a vérnyomást?
A kutatók az úgynevezett izometrikus edzés hatását vizsgálták. Ennek lényege, hogy az izmokat meghatározott ideig megfeszítjük, miközben a testhelyzetünk nem változik.
Ilyen gyakorlat például:
- a falnál végzett, kitartott guggolás,
- a plank, vagyis alkartámasz,
- a kézi szorítóeszközzel végzett gyakorlat.
A kutatás középpontjában a falnál guggolás állt. Ennél a gyakorlatnál a hátat a falnak támasztva, behajlított térdekkel kell megtartani a testhelyzetet.
Az önkéntesek korábban nem végeztek rendszeres, szervezett edzést, és nem szedtek vérnyomáscsökkentő gyógyszert.
A résztvevőket öt csoportra osztották. Négy csoport tagjai az első négy hétben heti három alkalommal végeztek falnál guggolást, míg az ötödik csoport kontrollcsoportként szolgált. Egy edzés négy kitartott guggolásból állt, amelyek között kétperces pihenőt tartottak.
A következő négy hétben az edzőcsoportok eltérő gyakorisággal folytatták a gyakorlatokat: voltak, akik heti háromszor, mások kétszer vagy egyszer edzettek, egy csoport pedig teljesen abbahagyta a mozgást.
Már heti egy edzés is kedvező hatással lehet a vérnyomásra
A kutatók az első négy hét után valamennyi edzőcsoportban jelentős vérnyomáscsökkenést figyeltek meg a kontrollcsoporthoz képest.
A nyolchetes vizsgálat végére kiderült, hogy a heti egy vagy két alkalommal végzett edzés is elegendő lehet a szisztolés vérnyomás korábban elért csökkenésének rövid távú fenntartásához.
A legnagyobb javulást azonban azoknál mérték, akik továbbra is heti három alkalommal végezték a gyakorlatokat. A heti három alkalommal edzőknél a szív- és érrendszer működésének további mutatói is javultak.
Azoknál viszont, akik négy hét után teljesen abbahagyták az edzést, a korábban tapasztalt kedvező változások visszafordultak. A vizsgálat végére vérnyomásuk már nem különbözött jelentősen a kontrollcsoportétól.
Miért fontos a rendszeres mozgás?
A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy a vérnyomáscsökkentés szempontjából nemcsak az edzés intenzitása, hanem annak rendszeressége is fontos.
A heti egy-két alkalommal végzett izometrikus gyakorlatok segíthetnek fenntartani a korábban elért eredményeket, ugyanakkor a gyakoribb edzés nagyobb előnyökkel járhat.
A szakemberek hangsúlyozták, hogy a vizsgálat mindössze nyolc hétig tartott, ebből a különböző edzésgyakoriságokat csupán négy héten át vizsgálták. Ezért további kutatásokra van szükség annak megállapításához, hogy a ritkábban végzett gyakorlatok hosszabb távon is megőrzik-e kedvező hatásukat.
Fontos azt is kiemelni, hogy a vizsgálatban nem vettek részt diagnosztizált magasvérnyomás-betegek, így az eredmények nem bizonyítják, hogy a falnál guggolás önmagában alkalmas a magas vérnyomás kezelésére.
A kutatás ugyanakkor arra utal, hogy az egyszerű, otthon végezhető mozgásformák hasznos kiegészítői lehetnek az egészséges életmódnak. Magas vérnyomással élőknek az izometrikus gyakorlatok megkezdése előtt érdemes orvossal egyeztetniük, mivel az erőkifejtés közben a vérnyomás átmenetileg jelentősen megemelkedhet.
A vizsgálatba száz felnőttet vontak be, akiknek átlagéletkora 37,4 év volt. A résztvevők szisztolés vérnyomása 120 és 140 higanymilliméter között mozgott, és egyiküknél sem diagnosztizáltak magasvérnyomás-betegséget.