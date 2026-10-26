Ez történik a testeddel, ha rendszeresen magvakat eszel

A kutatók nyolc korábbi tanulmány eredményeit elemezték, amelyekben több mint 20 ezer magas vérnyomásos esetet vizsgáltak. Az eredmények szerint azoknál, akik a legtöbb diófélét és olajos magvakat fogyasztották, 16 százalékkal alacsonyabb volt a magas vérnyomás relatív kockázata, mint azoknál, akik a legkevesebbet ették belőlük.

A diófélék és az olajos magvak fogyasztása több szempontból előnyös lehet / Fotó: Pixabay

A napi 30–35 grammos mennyiség, vagyis körülbelül egy marék dióféle fogyasztása még kedvezőbb összefüggést mutatott: ebben a csoportban mintegy 26 százalékkal alacsonyabb kockázatot figyeltek meg.

Diófélék és az olajos magvak: miért jótékony hatásúak?

A diófélék és az olajos magvak több olyan tápanyagot tartalmaznak, amelyek hozzájárulhatnak a szív- és érrendszer egészségéhez. Ilyen például a magnézium, a kálium és az egészséges, telítetlen zsírsavak. Emellett L-arginint is tartalmaznak, amelyből a szervezet nitrogén-monoxidot állít elő. Ez az anyag segíti az erek ellazulását és tágulását, így kedvezően befolyásolhatja a véráramlást.

A rosttartalom szintén fontos. Egyes diófélék, például a mandula, jelentős mennyiségű oldható rostot tartalmaznak, amely segíthet a koleszterinszint szabályozásában. Az egészségesebb koleszterinszint és az erek megfelelő működése egyaránt fontos a szív védelmében.

Nem mindegy, milyen diófélét választunk

A vizsgálat nem különítette el az egyes fajták hatásait, korábbi kutatások azonban arra utalnak, hogy a pisztácia és a dió különösen előnyös lehet a vérnyomás szempontjából.

Érdemes azonban odafigyelni arra, hogyan fogyasztjuk ezeket:

A túlzottan sózott vagy cukrozott változatok kevésbé jó választások, ráadásul a diófélék energiatartalma is magas.

Fontos a megfelelő adag betartása, különösen akkor, ha a testsúlyunkra is figyelünk.