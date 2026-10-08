Mesés szüreti hangulat: őszi borvidékek, amelyeket látnod kell itthon

Az őszi szüret idején a hazai szőlőültetvények aranysárga és bíbor színekben tündökölnek.

A dűlőséták mellett nyitott pincék, kemencés ételek és friss újborok várják a kirándulókat.

Badacsony, Villány és Tokaj-Hegyalja is egyedülálló gasztronómiai élményt kínál.

Az őszi hónapokban a szőlőtőkék levelei az arany, a bíbor és a rozsda ezernyi árnyalatában tündökölnek, miközben a présházak környékét átjárja a frissen préselt must édeskés illata. A magyar borvidékek ilyenkor mutatják a legszebb arcukat, amikor a reggeli pára még megül a domboldalakon, délután pedig bágyadt napsütés világítja meg a sárguló tőkesorokat. A táj festői látványa mellett a gasztronómiai élmények is izgalmas programokat kínálnak: a borászatok nyitott pincékkel, kemencés ételekkel és friss újborokkal várják a látogatókat.

A magyar borvidékek - például a balatoni - a legszínesebb évszakban elképesztő árnyalatokban pompáznak

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Melyek a legnépszerűbb magyar borvidékek ősszel?

Egy aranysárga szőlőlevelek között tett séta során nemcsak a természet csendjét élvezhetjük, hanem közelebbről is megismerhetjük a hazai borászati hagyományokat.

A Balaton-felvidék vulkanikus tanúhegyei között kanyargó utak őszi élménye nehezen felülmúlható. Badacsony, Csobánc vagy a Káli-medence dűlőin sétálva a sárguló tőkesorok mögött a tó türkizkék víztükre bukkannak fel, a helyi pincészetek teraszain pedig a bazalttalaj adta karakteres olaszrizlingeket kóstolhatjuk meg.

Hasonlóan nyugalmas, mégis lenyűgöző élményt nyújt a Villányi borvidék, ahol a Villánykövesdi vagy a Palkonyai pincesor műemléki védettségű, présházai között sétálva szinte megáll az idő.

Ha nincs sok időd, a főváros környékén is találsz életre szóló élményeket kínáló borrégiót, mint az etyeki

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A szüreti hangulat és a gasztronómia találkozása

Északkelet felé véve az irányt Tokaj-Hegyalja egyedülálló, sárgába öltözött kúpjai és a Bodrog-parti sétányok kínálnak felejthetetlen programot.

A szüreti munkálatok zaja, a pincék hűvösében formálódó aszúk világa és a környékbeli kiskonyhák szüreti fogásai tökéletesen kiegészítik egymást. Legyen szó a Mátra lankáiról, az Eger környéki völgyekről vagy a dél-dunántúli dombságokról, az őszi dűlőséták és a helyi borkultúra találkozása elengedhetetlen élményt nyújt a természetkedvelők számára.