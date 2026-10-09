Placid, Benedikta, és Kaldixtusz: mit jelentenek a különleges magyar nevek? – KVÍZ

Az októbert nevezhetnénk a különleges magyar nevek hónapjának is! Ilyenkor ugyanis számtalan olyan fiú név és lány név szerepel a névnaposok között, akikkel ritkán találkozni a hétköznapokban, pedig ezek hivatalosan anyakönyvezhető nevek Magyarországon. Nem véletlen, hogy a magyar nevek kvízünkben az októberi névnaposok főszerepet kaptak! Mutatjuk a feladványt!

Különleges magyar nevek: te tudod mit jelentenek?

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Szívesen foglalkozol a nevek jelentésével? Akkor ma tarts velünk!

Különleges anyakönyvezhető nevek és meglepő jelentések

A névválasztás során egyre több szülő keres egyedi, mégis hivatalosan elfogadott utónevet. A különleges hangzású fiú nevek és a ritkább lány nevek évről évre egyre népszerűbbek. A hivatalos névjegyzékben ma már számos különleges utónév szerepel. Köztük találhatóak modern, egyedi hangzású angol keresztnevek, de régi hagyományokat őrző magyar nevek is. A szülők körében egyre többen válogatnak a vagány fiú nevek közül, míg mások a ritka szép fiú nevek valamelyikét választják gyermekük számára. A lány neveknél pedig azt láthatjuk, hogy időszakosan visszatérnek a régi, gyönyörű megnevezések, néha pedig két név fúziójából hoznak létre divatos neveket.

Különleges magyar nevek kvíz a legnagyobb névszakértőknek

Sokakat a hangzás mellett a név jelentése is befolyásol a választásban. Nem véletlen, hogy a névadással kapcsolatos cikkek és névnapos összeállítások rendre nagy érdeklődést váltanak ki. De vajon te mennyire ismered a ritka keresztneveket? El tudod találni, mit jelenthetnek a kevésbé ismert magyar nevek? Teszteld tudásodat az alábbi kvízben: