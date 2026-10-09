Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Deák Dániel visszautasította Magyar Péter vádjait, és nyilvános bocsánatkérést követel

névválasztás

Placid, Benedikta, és Kaldixtusz: mit jelentenek a különleges magyar nevek? – KVÍZ

44 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Te tisztában vagy a nevek jelentésével? Esetleg még azt is tudod, hogy melyik neveket lehet anyakönyveztetni hazánkban, és melyikeket nem? Akkor a következő különleges magyar nevek kvízt neked találták ki! Teszteld tudásodat!
Link másolása
Vágólapra másolva!
névválasztáskvízjelentésnevek

Az októbert nevezhetnénk a különleges magyar nevek hónapjának is! Ilyenkor ugyanis számtalan olyan fiú név és lány név szerepel a névnaposok között, akikkel ritkán találkozni a hétköznapokban, pedig ezek hivatalosan anyakönyvezhető nevek Magyarországon. Nem véletlen, hogy a magyar nevek kvízünkben az októberi névnaposok főszerepet kaptak! Mutatjuk a feladványt!

Különleges magyar nevek, kérdőjel, egy kisfiú, kert, névválasztás
Különleges magyar nevek: te tudod mit jelentenek?
Fotó: 1234RF

Szívesen foglalkozol a nevek jelentésével? Akkor ma tarts velünk!

Különleges anyakönyvezhető nevek és meglepő jelentések

A névválasztás során egyre több szülő keres egyedi, mégis hivatalosan elfogadott utónevet. A különleges hangzású fiú nevek és a ritkább lány nevek évről évre egyre népszerűbbek. A hivatalos névjegyzékben ma már számos különleges utónév szerepel. Köztük találhatóak modern, egyedi hangzású angol keresztnevek, de régi hagyományokat őrző magyar nevek is. A szülők körében egyre többen válogatnak a vagány fiú nevek közül, míg mások a ritka szép fiú nevek valamelyikét választják gyermekük számára. A lány neveknél pedig azt láthatjuk, hogy időszakosan visszatérnek a régi, gyönyörű megnevezések, néha pedig két név fúziójából hoznak létre divatos neveket.

Különleges magyar nevek kvíz a legnagyobb névszakértőknek

Sokakat a hangzás mellett a név jelentése is befolyásol a választásban. Nem véletlen, hogy a névadással kapcsolatos cikkek és névnapos összeállítások rendre nagy érdeklődést váltanak ki. De vajon te mennyire ismered a ritka keresztneveket? El tudod találni, mit jelenthetnek a kevésbé ismert magyar nevek? Teszteld tudásodat az alábbi kvízben:

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 8
Kezdjük az egyik legritkább októberi névvel: mit jelent a Placid név?

Ha a vezetéknevek eredete is érdekelne, akkor nézd meg ezt a videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Titkok a névválasztás mögött a királyi családban: 10 királyi gyermek, aki egy rokon nevét viseli
Kiderült, melyik a legszebb női név a világon
Kvíz: Tudod, mit jelent valójában a neved? 7 kérdés, amin könnyű elbukni

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!