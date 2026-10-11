Magyarország legnagyobb pizzája 1 négyzetméteres és még csak egy csapat bírta legyűrni

- A Somogy megyei Marcali ad otthont Magyarország legnagyobb pizzáját elkészítő étteremnek, a Marcello Pizzériának.
- A kifőzde az elmúlt években országos népszerűségre tett, miután elkészítették az egy négyzetméteres pizzájukat, amelynek elfogyasztását csapatok tucatjai próbálták már meg, de még csak egynek sikerült.
- Cikkünkben bemutatjuk az evőversenyt és a pizza különlegességét is. Ebben az étterem tulajdonosa Egyed Márton nyújtott segítséget nekünk.
Nem véletlen, hogy a pizza a világ egyik legnépszerűbb étele: egyszerű, finom és szinte végtelenül variálható. A pizza világnapja apropóján azonban nem a klasszikus margheritáról vagy a hawaiiról lesz cikkünkben szó, hanem egy olyan magyar pizzáról, amelynek elfogyasztása külön kihívásnak számít az interneten. Bemutatjuk mit tud Magyarország legnagyobb pizzája.
Magyarország legnagyobb pizzája feladja a leckét a bélpoklosoknak is
A Marcello pizzériában évek óta sütik Magyarország egyik legkülönlegesebb pizzáját: az egy négyzetméteres óriáspizzát. A fogáshoz egy különleges kihívás is kötődik: három embernek kellene egy óra alatt legyűrnie az egész adagot, és ebben az esetben a vesztesek felajánlásaiból összegyűlt pénzdíj ütné a markukat. Ha nem sikerül, akkor ki kell fizetni a pizzát, amelynek árából 10 ezer forint egy közös nyereményalapba kerül. A feladat papíron egyszerűnek hangzik, a gyakorlatban azonban olyan kemény, hogy eddig mindössze egyetlen csapat tudta teljesíteni a hozzá kapcsolódó evőkihívást. Ráadásul ők is csak második neki futásra tudták megenni.
Egy hatalmas kemence adta az ötletet
A Marcello Pizzéria tulajdonosa, Egyed Márton szerint a sikertörténetük egy különleges kemencével kezdődött.
„Mindig agyalunk, hogy mit tudnánk olyan kitalálni, ami máshol nincs. A kemencénk mérete adta az ötletet, hogy csinálhatnánk hozzá egy hatalmas pizzaformát. A legtöbb pizzakemencébe egyszerre négy pizza fér csak be, a marcali óriáskemence azonban ennél jóval nagyobb. Míg máshol egyszerre négy darab 30 centis pizza sülhet, itt akár kilenc is. Két kör alatt pedig elkészül az egy négyzetméteres is" – kezdte beszámolóját lapunknak a tulajdonos.
A méretes sütő később egy még nagyobb ötletet szült: mi lenne, ha az egy négyzetméteres pizzából evőkihívás is lenne?
Elképesztő mennyiségek: 14 pizza mérete, 3 versenyző, 1 óra
Az egy négyzetméter pizza gyakorlatilag azt jelenti, mintha 14 darab 30 centis pizzát kellene egy óra alatt eltüntetnie a háromfős csapatoknak. A méretválasztás azonban nem véletlen:
„Kiszámoltuk a pizzakör és a négyzet területét, valamint számításba vettük az emberi teljesítőképességet, és úgy gondoltuk, hogy ez lehet az a határ, amelyet nem lehetetlen megugrani, de nem is annyira egyszerű, hogy bárki képes legyen rá” – tette hozzá a tulajdonos.
Mártontól megtudtuk azt is, hogy az elmúlt hónapokban rendkívül sokan látogattak el hozzájuk az ország különböző pontjairól, hogy megmérettessék magukat az evőversenyen. Azonban a legtöbben nem vették komolyan a versenyt, inkább csak buliként tekintettek rá. Néha azonban akad egy két alakulat, akik véresen komolyan veszik. Ezért fontos szabályokat vezettek be: csak 18 éven felüliek versenyezhetnek, hányás vagy rosszullét esetén véget ér a megmérettetés, és Márton mindenkit figyelmeztet a verseny előtt rá, hogy ne egyék túl magukat, nem ér annyit a győzelem.
Egyetlen csapat tudta csak teljesíteni az egy négyzetméteres pizza kihívást
A sikertelen próbálkozások után a gyűjtőkasszában folyamatosan gyűlt a pénz, amely végül 450 ezer forintra hízott. 2026 májusában aztán megtört a jég.
„2026. május 14-én egy budapesti csapatnak sikerült elfogyasztani. Érdekesség, hogy ők is másodszor jöttek vissza. Első nekifutásra ők is elbuktak, de tanultak a hibájukból. Megértették, hogy itt nem lehet leggyengébb láncszem. Lecserélték azt az embert, aki nem tudta hozni a szükséges mennyiséget, és másodjára már sikerült nekik. Nem lehet egy olyan ember sem a csapatban, aki nem tud megenni 4 és fél pizzát, különben a többieknek kell többet enniük” – osztotta meg büszkén Márton.
Azóta is ők az egyetlen hivatalos győztesek. A rekorddöntésről készült felvételt itt tudjátok megtekinteni:
Nem csak a pizza miatt járnak ide az ország minden részéből: 3 méteres sültes tál is kapható náluk
A marcali vendéglő rég kinőtte a helyi pizzéria szerepét. Egyed Márton szerint ma már az ország minden tájáról érkeznek vendégek. Kecskemétről és Budapestről is vannak visszatérő vendégeik. Sőt, 100 kilométeres körzetbe szállítanak ki ételeket, és néha még ezen is túl. A jövő hétvégén például a 150 kilométerre fekvő Budapestre szállítanak sültes tálakat. Ha pedig már szó esett róla, nem csak a pizzák, hanem a sültes tálak terén is rekorder a Marcello Pizzéria. Itt kapható ugyanis Magyarország legnagyobb sültes tálja is, a Herkules-tál.
A Herkules-tál:
- három méter hosszú,
- húsz adag ételt tartalmaz,
- saját készítésű kolbászokkal,
- saját pácolású és füstölésű csülökkel készül.
A Marcello pizzéria tulajdonos egyébként maga tölti a kolbászt, pácolja és füstöli a húsokat, valamint a saját biokertjükből kerül a zöldség a pizzáikra és a táljaikra is.
„Próbáljuk ezt az egészet annyira önellátóan csinálni, amennyire csak lehet. A vállalkozás 2008-ban egy apró pizzériaként indult, mára azonban nagyobb helyre költöztünk, lett egy nagy éttermünk, kemencénk, kerthelyiség, füstölő és biokertészet is hozzá. A fejlődés pedig még mindig nem állt meg. Minden évszakhoz kapcsolódóan készülünk különböző finom fogásokkal és hatalmas adagokkal. Ma például füstölt csülkös kocsonyából készítettem 150 adagot. De szokott lenni disznótoros-tálunk is. Tavaly karácsonykor pedig 600 kiló húst sütöttünk le. Emellett a kihívásnak hála a közösségi médiában is megvetettük a lábunkat!” – zárta sorait Egyed Márton.
Ha kíváncsi vagy a rekordméretű sültes tálra, akkor nézd meg a Marcello Pizzéria egyik legfrissebb felvételét:
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