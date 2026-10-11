Magyarország legnagyobb pizzája 1 négyzetméteres és még csak egy csapat bírta legyűrni

A Somogy megyei Marcali ad otthont Magyarország legnagyobb pizzáját elkészítő étteremnek, a Marcello Pizzériának.

A kifőzde az elmúlt években országos népszerűségre tett, miután elkészítették az egy négyzetméteres pizzájukat, amelynek elfogyasztását csapatok tucatjai próbálták már meg, de még csak egynek sikerült.

Cikkünkben bemutatjuk az evőversenyt és a pizza különlegességét is. Ebben az étterem tulajdonosa Egyed Márton nyújtott segítséget nekünk.

Nem véletlen, hogy a pizza a világ egyik legnépszerűbb étele: egyszerű, finom és szinte végtelenül variálható. A pizza világnapja apropóján azonban nem a klasszikus margheritáról vagy a hawaiiról lesz cikkünkben szó, hanem egy olyan magyar pizzáról, amelynek elfogyasztása külön kihívásnak számít az interneten. Bemutatjuk mit tud Magyarország legnagyobb pizzája.

Magyarország legnagyobb pizzája Marcaliban kapható Egyed Márton éttermében

Fotó: Marcello Pizzeria/Egyed Márton facebook-oldala

Magyarország legnagyobb pizzája feladja a leckét a bélpoklosoknak is

A Marcello pizzériában évek óta sütik Magyarország egyik legkülönlegesebb pizzáját: az egy négyzetméteres óriáspizzát. A fogáshoz egy különleges kihívás is kötődik: három embernek kellene egy óra alatt legyűrnie az egész adagot, és ebben az esetben a vesztesek felajánlásaiból összegyűlt pénzdíj ütné a markukat. Ha nem sikerül, akkor ki kell fizetni a pizzát, amelynek árából 10 ezer forint egy közös nyereményalapba kerül. A feladat papíron egyszerűnek hangzik, a gyakorlatban azonban olyan kemény, hogy eddig mindössze egyetlen csapat tudta teljesíteni a hozzá kapcsolódó evőkihívást. Ráadásul ők is csak második neki futásra tudták megenni.

Egy hatalmas kemence adta az ötletet

A Marcello Pizzéria tulajdonosa, Egyed Márton szerint a sikertörténetük egy különleges kemencével kezdődött.

„Mindig agyalunk, hogy mit tudnánk olyan kitalálni, ami máshol nincs. A kemencénk mérete adta az ötletet, hogy csinálhatnánk hozzá egy hatalmas pizzaformát. A legtöbb pizzakemencébe egyszerre négy pizza fér csak be, a marcali óriáskemence azonban ennél jóval nagyobb. Míg máshol egyszerre négy darab 30 centis pizza sülhet, itt akár kilenc is. Két kör alatt pedig elkészül az egy négyzetméteres is" – kezdte beszámolóját lapunknak a tulajdonos.