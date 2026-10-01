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hamburger

Kiderült, melyik hamburger a legegészségesebb a McDonald’s-ban – mutatjuk!

22 perce
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A McDonald’s neve sokak számára egyet jelent az egészségtelen gyorsételekkel, ám egy brit táplálkozási szakértő szerint a kínálatban több, viszonylag kedvező tápértékű fogás is található. Néhány termék kalória- és telítettzsír-tartalma még egy átlagos bolti szendvicsénél is alacsonyabb lehet.
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hamburgermcmuffinszakértő

A McDonald’s az elmúlt években csökkentette ételeinek só-, cukor- és zsírtartalmát. A brit alapmenü ételeinek és italainak 89 százaléka legfeljebb 500 kalóriát tartalmazott a legutóbbi ismertetett adatok szerint.

McDonald’s
Alig 255 kalória: meglepő adat derült ki a McDonald’s hamburgeréről.
Fotó: Shutterstock

Ez a nyolc McDonald’s-étel kevésbé egészségtelen, mint hinnéd

Holly Caske táplálkozási szakértő az egyszerű hamburgert nevezte az egyik észszerűbb választásnak: a brit változat 255 kalóriát, 13 gramm fehérjét és 3,5 gramm telített zsírt tartalmaz. Hátránya, hogy kevés benne a rost, ezért alma- vagy répadarabokkal érdemes kiegészíteni.

A sajtos hamburger 303 kalóriás, a sajtszelet jelentősen növeli a telített zsír mennyiségét. A tojásos-sajtos McMuffin 296 kalóriát és 15 gramm fehérjét tartalmaz, így alkalmanként elfogadható reggeli lehet, bár rostban ez is szegény.

A ropogós csirkés wrap 455 kalóriát, 21 gramm fehérjét és 4,8 gramm rostot tartalmaz, ezért hosszabb ideig laktathat. A csirkés saláta 355 kalóriás, míg a McCrispy ugyan 484 kalóriát tartalmaz, de 26 gramm fehérjéje miatt kielégítőbb lehet egy kisebb hamburgernél.

A fűszeres csirkés wrap nemcsak gyors és laktató, hanem tökéletes választás akkor is, ha maradék csirkemellből készítenénk valami újat
Fotó: Tetiana Chernykova / Shutterstock

A szakértő szerint nem mindig a legalacsonyabb kalóriatartalmú fogás a legjobb: ha az étel nem laktat, később könnyebben követheti nassolás. A

 magasabb sótartalmú választásokat azonban a nap többi részében sószegényebb ételekkel érdemes ellensúlyozni.

Az adatok a brit kínálatra vonatkoznak, a magyarországi termékek receptje és tápértéke ettől eltérhet. A felsorolt fogások kiegyensúlyozott étrendbe alkalmanként illeszthetők, de ettől még nem válnak korlátlanul fogyasztható egészséges ételekké.

 

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