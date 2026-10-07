Ősszel újra támadnak a légúti fertőzések − ennyivel nőtt a megbetegedések száma

Az őszi megfázások és felső légúti fertőzések száma a hűvösebb időjárás beköszöntével és az iskolák, óvodák megnyitásával minden évben megugrik

A beltéri levegő páratartalma jelentősen befolyásolja a vírusok és baktériumok terjedését.

Mit mutatnak a számok? Emelkedett-e a megfázásos és a vírusos megbtegedések száma?

Az őszi időszak beköszöntével a mindennapjaink részévé válik a hűvösebb, nyirkosabb időjárás, amellyel nagyjából egyidőben eljön a megfázásos megbetegedések szezonja is. Magyarországon a megfázásos hullám általában szeptember végén, október elején veszi kezdetét, amikor a nyári meleg után hirtelen esik a hőmérséklet, és az emberek többsége sokkal több időt kényszerül zárt terekben tölteni.

A felnőtteknél erős a kísértés, hogy enyhe megfázással és egyéb tünetekkel (torokfájás, orrfolyás) is bemenjenek dolgozni.

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Viszlát nyári szabadság, helló megfázás

A nyári szabadságoknak vége, ami azt jelenti, hogy a gyerekek és a felnőttek ismét nagy létszámú közösségekbe térnek vissza. A zsúfolt osztálytermekben, irodákban és a tömegközlekedési eszközökön a vírusok rendkívül gyorsan és könnyen képesek emberről emberre terjedni, cseppfertőzéssel. Ezzel egy időben a környezeti tényezők is a kórokozók részére teremtenek ideális feltételeket.

A légutakat borító nyálkahártya a szárazság és a hideg hatására veszít a nedvességéből, emiatt a rajta található csillószőrök nem tudják hatékonyan kiszűrni és eltávolítani a belélegzett kórokozókat.

Ráadásul a megfázást leggyakrabban előidéző rhinovírusok kifejezetten kedvelik a hűvösebb klímát, és ilyenkor válnak a legaktívabbá. Ahhoz, hogy sikeresen átvészeljük ezt az időszakot, kulcsfontosságú a megelőzés, ami a rendszeres, alapos kézmosásból, a zárt helyiségek gyakori szellőztetéséből és a vitaminokban gazdag táplálkozásból áll.

Ha a betegség mégis felüti a fejét, a legfontosabb teendő a szervezet támogatása bőséges folyadékbevitellel, pihenéssel és szükség esetén a tünetek enyhítésével, hogy elkerüljük a felülfertőződéseket és a komolyabb szövődményeket.

Mit mond a szakértő?

A hányással és hasmenéssel járó norovírus az október eleji jelentések szerint nem kecsegtet sok jóval: új vírusmutáns terjed rohamtempóban. A variáns miatt a megszokottál jóval több megbetegedésre kell számítani a következő hónapokban. Az NNGYK szeptemberi szennyvízadatai alapján a COVID-19 örökítőanyag koncentrációja országosan enyhe emelkedést mutat (Budapest, Szeged, Szolnok és Zalaegerszeg mintáiban); a fertőzésszámok szórványos növekedése tapasztalható az ősz folyamán.

− nyilatkozta az Origónak Dr. Szlávik János infektológus szakorvos, és hozzátette: