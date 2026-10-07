Ősszel újra támadnak a légúti fertőzések − ennyivel nőtt a megbetegedések száma

- Az őszi megfázások és felső légúti fertőzések száma a hűvösebb időjárás beköszöntével és az iskolák, óvodák megnyitásával minden évben megugrik
- A beltéri levegő páratartalma jelentősen befolyásolja a vírusok és baktériumok terjedését.
- Mit mutatnak a számok? Emelkedett-e a megfázásos és a vírusos megbtegedések száma?
Az őszi időszak beköszöntével a mindennapjaink részévé válik a hűvösebb, nyirkosabb időjárás, amellyel nagyjából egyidőben eljön a megfázásos megbetegedések szezonja is. Magyarországon a megfázásos hullám általában szeptember végén, október elején veszi kezdetét, amikor a nyári meleg után hirtelen esik a hőmérséklet, és az emberek többsége sokkal több időt kényszerül zárt terekben tölteni.
Viszlát nyári szabadság, helló megfázás
A nyári szabadságoknak vége, ami azt jelenti, hogy a gyerekek és a felnőttek ismét nagy létszámú közösségekbe térnek vissza. A zsúfolt osztálytermekben, irodákban és a tömegközlekedési eszközökön a vírusok rendkívül gyorsan és könnyen képesek emberről emberre terjedni, cseppfertőzéssel. Ezzel egy időben a környezeti tényezők is a kórokozók részére teremtenek ideális feltételeket.
A légutakat borító nyálkahártya a szárazság és a hideg hatására veszít a nedvességéből, emiatt a rajta található csillószőrök nem tudják hatékonyan kiszűrni és eltávolítani a belélegzett kórokozókat.
Ráadásul a megfázást leggyakrabban előidéző rhinovírusok kifejezetten kedvelik a hűvösebb klímát, és ilyenkor válnak a legaktívabbá. Ahhoz, hogy sikeresen átvészeljük ezt az időszakot, kulcsfontosságú a megelőzés, ami a rendszeres, alapos kézmosásból, a zárt helyiségek gyakori szellőztetéséből és a vitaminokban gazdag táplálkozásból áll.
Ha a betegség mégis felüti a fejét, a legfontosabb teendő a szervezet támogatása bőséges folyadékbevitellel, pihenéssel és szükség esetén a tünetek enyhítésével, hogy elkerüljük a felülfertőződéseket és a komolyabb szövődményeket.
Mit mond a szakértő?
A hányással és hasmenéssel járó norovírus az október eleji jelentések szerint nem kecsegtet sok jóval: új vírusmutáns terjed rohamtempóban. A variáns miatt a megszokottál jóval több megbetegedésre kell számítani a következő hónapokban. Az NNGYK szeptemberi szennyvízadatai alapján a COVID-19 örökítőanyag koncentrációja országosan enyhe emelkedést mutat (Budapest, Szeged, Szolnok és Zalaegerszeg mintáiban); a fertőzésszámok szórványos növekedése tapasztalható az ősz folyamán.
− nyilatkozta az Origónak Dr. Szlávik János infektológus szakorvos, és hozzátette:
A hagyományos influenza megbetegedések száma ilyenkor még viszonylag alacsony. Ami kifejezetten a légúti megbetegedéseket illeti: a 3 fő légúti vírussal kapcsolatban (influenza, SARS-CoV-2 és RVS) egyelőre nagyon alacsony az orvoshoz fordulók száma. Összességében még nincs ok a pánikra, a hagyományos légúti járványok nagy robbanása még várat magára.
Gyermekbetegségek
A gyerekek szeptembertől napi több órát töltenek együtt összezárva, viszonylag kis alapterületű tantermekben. Ilyenkor, ha csak egyetlen gyermek is enyhe tünetekkel – például tüsszögéssel vagy köhögéssel – érkezik az iskolába, a cseppfertőzéssel terjedő kórokozók órák alatt szétterjednek a teremben, ráadásul a diákok a közös játékok, tanszerek vagy akár a padok révén is közvetlen kontaktusban vannak egymással. Ha ez nem lenne elég szegény szülőknek, a gyermekek immunrendszere még nem találkozott annyi vírusvariánssal, mint a felnőtteké, így fogékonyabbak a fertőzésekre.
A tüsszögés a legtöbb megfázás és vírus kísérője, egyfajta automatikus védelmi reflex. Nézd meg, mi történik pontosan a testedben ilyenkor:
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