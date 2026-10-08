- Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Célja a társadalmi tudatosság növelése és az életmentő korai felismerés ösztönzése.
- Mit tehetünk magunkért különböző életkorokban, és hogyan lehet továbblépni a diagnózis után?
- Prof. Dr. Dank Magdolna, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, Tóth Krisztina, a Mellrák Ellen Egyesület alelnöke és Sydney van den Bosch, modell, műsorvezető-érintett beszélgettek a mellrák elleni küzdelem apropójából megrendezett sajtótájékoztatón.
Az emlőrákot az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a nők leggyakoribb daganatos betegségeként tartja számon mind a fejlett, mind a fejlődő országokban. Október, azaz a Pink Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, mely ráirányítja a figyelmet a korai felismerés, a terápiás kezelés és az önvizsgálat fontosságára.
Globális mozgalom: mellrák elleni küzdelem hónapja
A mellrákkal kapcsolatos tévhitek eloszlatása, a rendszeres szűrés és a saját testünk változásainak ismerete egyaránt fontos szerepet játszik a korai felismerésben.
A családi halmozódás hiánya nem jelent védettséget
Prof. Dr. Dank Magdolna, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, egyetemi tanár, klinikai onkológus rávilágított: a családi kórtörténet hiánya nem garantálja, hogy valakinél nem alakulhat ki daganat.
„Attól, hogy valakinek a családjában nem fordult elő emlődaganat, még nem jelenti azt, hogy az illető száz százalékos biztonságban van. Semmiképpen sem kívánok félelmet kelteni, az emlődaganat rizikója ugyanis csökkenthető rendszeres szűrésekkel, önvizsgálattal és életmóddal – emelte ki a professzor, majd hozzátette:
Tévhitek és valóság: ezért félnek sokan a szűrővizsgálatoktól
A diagnosztikai eljárásokat és a betegség kialakulását számos tévhit övezi, amelyek sok esetben elijesztik a nőket a szűréstől:
1. tévhit: a mammográfia sugárterheléssel jár, és pont ettől alakulhat ki a mellrák.
A valóság: A modern digitális mammográfia minimális célzott sugárdózissal dolgozik, ami nagyságrendileg egy rövidebb repülőút során elszenvedett természetes háttérsugárzásnak felel meg.
2. tévhit: ha nincs fájdalom vagy tapintható csomó, nincs gond.
A valóság: a korai stádiumú daganat szinte soha nem fáj. A szűrés lényege éppen az, hogy még azelőtt kimutassa a legkisebb elváltozást, mielőtt az kézzel tapinthatóvá vagy tünetképzővé válna.
3. tévhit: fiatalon nem lehet az ember daganatos
A valóság: bár a betegség gyakorisága a kor előrehaladtával nő, a fiatalabb korosztály is érintett lehet.
4. tévhit: emlő-önvizsgálattal már mindent megtettünk az egészségünkért
A valóság: Az önvizsgálat nem helyettesíti a mammográfiás szűrést. Magyarországon a szervezett népegészségügyi emlőszűrés a 45–65 éves, tünetmentes nőket célozza, akiket kétévente hívnak mammográfiás vizsgálatra
Bűntudat helyett hiteles információk
Tóth Krisztina, az Egészség Hídja Összefogás az Egészségért, a Mellrák Ellen Egyesület alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a diagnózis megállapításakor sok betegnél szinte azonnal megjelenik az önvád.
„Nagyon sokan jönnek azzal, amikor kialakul a daganat, hogy »mit rontottak el?« Semmit nem rontott el az illető. Lehet, hogy rendszeresen futott, lehet, hogy mediterrán étrendet vagy neki megfelelő étrendet követett, kellő mennyiségű időt aludt.” És mégis kialakult.
Tóth Krisztina nyomatékosította az orvos és a beteg közötti nyílt párbeszéd szerepét, figyelmeztetve az interneten terjedő veszélyes áltudományos csodaszerekre is:
„Amikor megkapja az ember a diagnózist és leül az onkológusával, bátran tegye fel azokat a kérdéseket, amik eszébe jutnak ezzel kapcsolatban. Miért fontos ez? Mert amennyiben erre nem kerül sor,
az illető megrendel mindenféle csodaszert a neten, vagy olyan influenszereket kezd el követni, akik − hamisan − azt hirdetik, hogy ha ilyen diétát követsz, meg ha nem eszel nem tudom hány óráig, akkor 7 héten belül biztos, hogy el fog múlni a daganatod, mert hisz látod, nálam is működött. Nagyon könnyű ezekbe belekapaszkodni, amikor az ember kétségbeesett.”
Sydney van den Bosch esetében örökletes a mellrák
Sydney van den Bosch 2021-ben kétoldali masztektómián esett át, mindkét mellét eltávolították. Édesanyja is küzdött mellrákkal, a betegség örökletes mivolta miatt a fiatal műsorvezető korábban kivizsgáltatta magát. Kimutatták, hogy örökölte a hajlamot, majd később egy kezdődő rosszindulatú daganatot is találtak az egyik mellében.
Nem akartam kockáztatni, ezért a drasztikus beavatkozás mellett döntöttem, melynek során a mellmirigyállományt eltávolítva előzik meg a daganatok kialakulását. Nem győzöm hangsúlyozni, mennyire fontos az, hogy rendszeresen járjunk szűrővizsgálatokra! Annyi időbe telik, mint egy kávézás, és életet menthet.
Mit jelent pontosan az emlőtudatosság?
A szakemberek rámutattak, hogy az emlőtudatosság nem a folyamatos szorongást vagy a túlzásba vitt vizsgálatokat jelenti, hanem a saját testünk alapszintű ismeretét:
- ismerjük mellünk megszokott állapotát, és figyeljünk a változásokra;
- 45–65 éves korban éljünk a szervezett mammográfiás szűrés lehetőségével
- panasz vagy szokatlan elváltozás esetén ( (bőrelváltozás, emlőbimbó behúzódása, csomó, váladékozás) mielőbb forduljunk orvoshoz;
- családi érintettség vagy más ismert kockázati tényező esetén egyeztessünk orvosunkkal
Premenopauzában lévő, menstruáló nőknél az önvizsgálatot mindig a menstruáció lezajlását követő napokban érdemes elvégezni, amikor a mellszövet a legpuhább és a legkevésbé érzékeny.
A diagnózis után is van következő lépés
A korai felismerésnek és az orvostudományfejlődésének köszönhetően ma már egyre több beteg él hosszabb ideig együtt a betegséggel. Az előrehaladott mellrák ugyanakkor kevesebb figyelmet kap, pedig az esetek egy része már ebben a stádiumban kerül felismerésre, és a korai stádiumban kezelt emlőrákok egy része később kiújulhat.
A mellrák elleni küzdelem nem ér véget a diagnózissal vagy a kezelés lezárásával. A személyre szabott terápia mellett az utánkövetésnek, a rehabilitációnak, valamint a fizikai aktivitásnak és pszichés támogatásnak is fontos szerepe van. A következő lépés ezért minden érintett számára mást jelenthet – lehet egy újabb vizsgálat, a kezelés következő szakasza, a rendszeres kontroll vagy éppen segítség kérése ahhoz, hogy a betegség után visszatérhessen a mindennapi életéhez
– mondta dr. Szécsényi Szilvia, az AstraZeneca Onkológiai Orvosi Osztályának vezetője.
Közös felelősség az edukáció, valamint a szűrővizsgálatról és a mellrák elleni küzdelemről való párbeszéd
A sajtótájékoztató fontos konklúziója volt: az egészségműveltség növelése társadalmi feladat.
Sokan nincsenek tisztában azzal, hogyan kell helyesen elvégezni az emlő-önvizsgálatot, milyen tünetek esetén kell szakorvoshoz fordulni, vagy hogy a 45 és 65 év közötti nők számára kétévente ingyenes, szervezett mammográfiás szűrés áll rendelkezésre.
A társadalom alacsonyabb iskolai végzettségű vagy rosszabb szociális körülmények között élő tagjai körében a félelem és az információhiány még nagyobb akadályt jelent. Megszólításuk, tájékoztatásuk és a szűrővizsgálatokra való eljutásuk segítése többek között a pedagógusok, az orvosok és a hiteles influenszerek felelőssége.
Okozhat-e a mellimplantátum rákot?
A mellimplantátum önmagában nem tekinthető a hagyományos emlőrák bizonyított rizikófaktorának. A rendelkezésre álló adatok alapján. Az implantátumoknak ettől függetlenül van egy másik jelentősége: nehezíthetik a mammográfiás vizsgálatot, mert az implantátum eltakarhat bizonyos mennyiségű emlőszövetet. Ezért implantátum esetén fontos, hogy a vizsgálatot végző szakember tudjon róla, és megfelelő technikával készüljön a felvétel.
Ismerjük meg a saját testünket a havi rendszerességű önvizsgálattal, és 45 év felett (vagy családi halmozódás esetén fiatalon is) éljünk az ingyenes szűrővizsgálatok lehetőségével. Íme a helyes emlő-önvizsgálat:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: