Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Célja a társadalmi tudatosság növelése és az életmentő korai felismerés ösztönzése.

Mit tehetünk magunkért különböző életkorokban, és hogyan lehet továbblépni a diagnózis után?

Prof. Dr. Dank Magdolna, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, Tóth Krisztina, a Mellrák Ellen Egyesület alelnöke és Sydney van den Bosch, modell, műsorvezető-érintett beszélgettek a mellrák elleni küzdelem apropójából megrendezett sajtótájékoztatón.

Az emlőrákot az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a nők leggyakoribb daganatos betegségeként tartja számon mind a fejlett, mind a fejlődő országokban. Október, azaz a Pink Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, mely ráirányítja a figyelmet a korai felismerés, a terápiás kezelés és az önvizsgálat fontosságára.

Mellrák elleni küzdelem hónapja – a korai felismerés életet menthet, hiszen az időben diagnosztizált emlőrák közel 90-95%-os eséllyel gyógyítható

Forrás: astrazeneca_press

Globális mozgalom: mellrák elleni küzdelem hónapja

A mellrákkal kapcsolatos tévhitek eloszlatása, a rendszeres szűrés és a saját testünk változásainak ismerete egyaránt fontos szerepet játszik a korai felismerésben.

A családi halmozódás hiánya nem jelent védettséget

Prof. Dr. Dank Magdolna, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, egyetemi tanár, klinikai onkológus rávilágított: a családi kórtörténet hiánya nem garantálja, hogy valakinél nem alakulhat ki daganat.

„Attól, hogy valakinek a családjában nem fordult elő emlődaganat, még nem jelenti azt, hogy az illető száz százalékos biztonságban van. Semmiképpen sem kívánok félelmet kelteni, az emlődaganat rizikója ugyanis csökkenthető rendszeres szűrésekkel, önvizsgálattal és életmóddal – emelte ki a professzor, majd hozzátette:

Prof. Dr. Dank Magdolna, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, egyetemi tanár, belgyógyász, klinikai onkológus, Tóth Krisztina, az Egészség Hídja Összefogás az Egészségért, a Mellrák Ellen Egyesület alelnöke és Sydney van den Bosch, modell és műsorvezető, érintett

Forrás: astrazeneca_press

Tévhitek és valóság: ezért félnek sokan a szűrővizsgálatoktól

A diagnosztikai eljárásokat és a betegség kialakulását számos tévhit övezi, amelyek sok esetben elijesztik a nőket a szűréstől:

1. tévhit: a mammográfia sugárterheléssel jár, és pont ettől alakulhat ki a mellrák.

A valóság: A modern digitális mammográfia minimális célzott sugárdózissal dolgozik, ami nagyságrendileg egy rövidebb repülőút során elszenvedett természetes háttérsugárzásnak felel meg.